Conmemora Pilar Gómez “Mes Rosa” en DIF Victoria

La Presidenta Municipal de Victoria Pilar Gómez, participó este viernes en las actividades del “Mes Rosa” organizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Victoria en donde se conmemora el mes de la Sensibilización Sobre el Cáncer de Mama.

Dentro de las actividades del “Mes Rosa” el personal realizó la formación del característico listón rosa en apoyo a la solidaridad del cáncer de mama, y además, junto al Doctor Francisco Alberto Velasco Canseco se realizó una donación de kits personal para las pacientes del Centro Oncológico de Victoria elaborado por abuelitos y maestros de los CEDIF.

En su mensaje, la Alcaldesa Pilar Gómez expresó: “necesitamos hacer conciencia de que sí tenemos la prevención adecuada, cualquier problema puede solucionarse, lamentablemente como mujeres, como madres de familia o como esposas somos las últimas en tomarnos en cuenta, las últimas en cuidarnos, cuidamos a toda la familia menos a nosotras mismas, y este mes es para recordarnos esto, no nos podemos dejar para el ultimo, si nosotros no estamos bien, toda nuestra familia no lo estará”.

“Vamos a trabajar juntos, ustedes representan la cara amable del municipio, son los que están mas cerca de las personas en estado de vulnerabilidad, cuento con ustedes”, les expresó la Alcaldesa Pilar Gómez a los trabajadores del DIF Victoria.

Cabe destacar que es la primer visita que realiza la Edil victorense a las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Victoria, en donde aprovechó para saludar a los integrantes de este organismo así como recorrer las instalaciones y revisar los procesos que se brindan a la sociedad victorense, los cuales todos los trámites son totalmente gratuitos.