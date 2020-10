“SI VOY POR LA CANDIDATURA DEL PRI EN SOTO LA MARINA”: CHECO RANGEL

“Sí voy por la candidatura del PRI a la presidencia municipal”, expresó el reconocido militante del tricolor, Checo Rangel Ramírez, quien resalta que ha decidido entrarle al juego interno, una vez que su partido inicie de manera oficial el proceso local de selección.

“Tengo muchos años de militar en mi partido y he desempeñado diferentes responsabilidades, tanto en la función pública, como en encargos partidistas, por lo que conozco y reconozco la problemática que se tiene en nuestro municipio”, expresó, Checo Rangel, a la vez que hace saber que de sus intenciones políticas ya habló a ese respecto con el líder estatal, Edgardo Melhem Salinas.

Hace saber que es tiempo de darle la oportunidad a los elementos jóvenes que vienen empujando fuerte y tienen deseos de que se les brinden las oportunidades políticas que vienen reclamando desde hace tiempo y que aparte, son exigencias muy justas, pero de igual manera indicó, que se debe de reconocer y de valorar el aporte que han hecho los cuadros de mayor experiencia que incluso han participado como candidatos y que por diferentes factores no pudieron alzarse con el triunfo en su momento, “en su momento hablaré con todos ellos, pues no es justo que no se les haya dado hasta ahora el reconocimiento que por su trayectoria se merecen” reiteró finalmente ante El Redactor.