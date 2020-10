Ponen en marcha campaña intensiva contra el dengue, zika y chihungunya en Soto la Marina

Una intensiva campaña en contra del dengue, zika y chikungunya se puso en marcha aquí en Soto la Marina, para erradicar el mosquito trasmisor de esas enfermedades, como una medida de prevención para que evitar que se eleve el número de pacientes con dengue, que hasta el momento solo son once.

El evento de arranque de esta campaña la presidió el Alcalde, Abel Gámez Cantú, junto con el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Alejandro García Barrientos, en cuyo acto también se contó con la presencia de la Presidenta del DIF local, Profra. Magdalena Morales de Gámez, del Dr. Jorge Guadalupe Calzada Hernández, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Padilla y la Dra. Griselda Marín García, Tte. de Fragata del Sector Naval de La Pesca.

Durante su intervención donde se puso en marcha dicha campaña, el presidente municipal, Abel Gámez Cantú reconoció el trabajo que en bien de la salud de la sociedad marinense realiza la Secretaría de Salud, representada en el evento por el Dr. Alejandro García Barrientos, a quien le agradeció todo el apoyo a las acciones desarrolladas de manera coordinada con el Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, quien siempre está muy al pendiente, en este caso, de la salud de la familias de Soto la Marina.

De la misma manera, el Alcalde, Abel Gámez Cantú subrayó, que las acciones que se estaban poniendo en marcha para el combate al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, son vitales para evitar que se incrementen los casos de dengue, que se han estado presentando en los últimos días.

Por su parte el Dr. Alejandro García Barrientos al hacer uso de la palabra en el evento, dio cuenta que por instrucciones del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se vienen haciendo acciones intensivas contra los diferentes padecimientos que aquejan a la población o para prevenir enfermedades como el dengue, zika y ckikungunya.

A referirse de manera particular a las acciones que se llevan a cabo en Soto la Marina, el Dr. Alejandro García Barrientos dio cuenta que en Soto la Marina solo se han presentado once casos de dengue de los 1,174 que hay en Tamaulipas, lo que indica que no es casualidad que aquí se están haciendo bien las cosas para prevenir enfermedades, lo que no quiere decir que en otros municipios se hagan menos acciones; reconociendo la excelente coordinación que el Ayuntamiento a cargo del Médico Abel Gámez Cantú tiene con la Secretaría de Salud para obtener buenos resultados por la salud de la población.

Destacó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la importancia de llevar a cabo trabajos de descacharrización como parte de las acciones contra el mosquito transmisor de enfermedades, ya que la fumigación o nebulización no hacen efecto, si antes no se realiza el retiro de cacharros y objetos que acumulen agua, ya que son lugares donde se reproduce el vector.

Pidió el Dr. Alejandro García Barrientos a la sociedad, que se sumen a estas acciones contra el dengue, zika y chikungunya, atendiendo el llamado de las autoridades a deshacerse de objetos inservibles que se acumulan regularmente en los patios de la casas durante las jornadas de descacharrización, así como mantener tapados los depósitos que se utilicen para almacenar agua para uso del hogar, lavar, tapar y voltear cubetas u otro tipo de artículos en los que se pueda acumular agua, entre otras acciones muy importantes para erradicar los mosquitos.