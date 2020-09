EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernánez

Pues que pronto se le olvidó al presidente AMLO cuando en su calidad de opositor desquiciaba la capital del país con sus marchas y plantones…Como aquellos 48 días que tuvo cerrada la Avenida Reforma con sus miles de carpas como imagen de su lucha…Viene esto a colación porque en días pasados mediante la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM impidió a los del movimiento social FRENAAA que hicieran exactamente lo que él antes hizo, instalarse en Reforma para exigir su renuncia…Les enviaron a los granaderos de la capital del país como un acto de represión al derecho que tienen de inconformarse contra el gobierno…Exactamente como AMLO lo hizo durante 18 años…Antes sí estaba bien manifestarse contra el gobierno…Ahora no está bien…Siempre dijo AMLO en campaña y hasta hace poco en calidad de presidente que en su administración jamás habría represión contra su pueblo…Pues que pronto se le olvidó…Y todavía hay quienes se atreven a decir que AMLO no tiene ínfulas de dictador…Aunque al paso de los días a los manifestantes de FRENAAA se les permitió la entrada al Zócalo por orden de un juez…En temas locales para comentarles que el estimado amigo RENAN MARTINEZ BERNAL quien es cercanísimo colaborador del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, HÉCTOR MARTIN GARZA GONZÁLEZ prácticamente destapó a la señora IMELDA PAVÓN VALDÉS como la carta de ese equipo Morenista a la presidencia municipal…RENÁN se reunió con la señora IMELDA y su esposo don ALEJANDRO ZÚÑIGA en días pasados y por lo que subió en su red social se puede dar por adelantado que la dama es la aspirante que esa corriente respalda rumbo al 2021…Nada de extrañar…Es normal que dentro de los partidos políticos se conformen equipos y grupos políticos…Por decir el profesor HUGO MIGUEL ROJO RAMOS está formado de manera más que evidente dentro de la línea de JOSE RAMON GÓMEZ LEAL quien es el Coordinador de los Programas Federales en Tamaulipas…Lo cierto es que con todo y sus problemas internos es poco probable que un externo sea el abanderado de MORENA en Soto la Marina…También se habla de las aspiraciones de HUGO ARELLANO, quien le apuesta a que ALEJANDRO DIAZ ROJAS se pueda hacer de la dirigencia nacional de MORENA…Es decir, las huestes Morenistas en Soto la Marina como en los demás municipios empiezan a alinearse en torno a figuras de corte estatal…La misma usanza del viejo PRI…Tratan cada uno de ellos, de hacerse de amarres en las alturas que les faciliten el hacerse de la candidatura local…El problema real es que siguen sin entenderse entre ellos…No se hablan…No se pelan…Se tienen coraje…Y así se les complica por demás el salir adelante en sus proyectos…Este jueves próximo termina la promoción de Septiembre Mes del Testamento…Como cada año la demanda de testamentos es baja en nuestro municipio…Con todo y que hasta descuentos de un 50 por ciento se aplican de acuerdo a lo que nos comentó el Notario Público, GASPAR ARELLANO GALVÁN…En caso de que XAVIER MOLINA hiciera oficial su renuncia a la dirigencia local del PRI… No han de ser muchos…Claro está…Es un partido sin recursos…Le va sufrir quien llegue a la dirigencia tricolor local…Si es que MOLINA hace efectiva su renuncia…Pero quien quede al frente tendrá eso sí, la gran posibilidad de hacerse de la candidatura a la primera regiduría…Hablando de partidos políticos, el joven TOÑO HINOJOSA ARELLANO es el nuevo presidente del Partido Verde en Soto la Marina…Le entregó nombramiento el jerarca estatal de ese instituto político RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS…Acompañan a TOÑO un entusiasta grupo de elementos de este municipio entre los que prevalecen las ganas de participar en la política y tienen su juventud como un punto de concordancia…Suerte para TOÑO HINOJOSA ARELLANO y su equipo de trabajo…Si el Verde va en alianza con algún otro partido en Soto la Marina se podría abrir una puerta de entrada para una negociación al cabildo, para uno de ellos…Igual que el PRD ha hecho efectivas sus alianzas en elecciones anteriores…Es bueno que en el Partido Verde se le esté dando oportunidad a cuadros que tienen deseos de participar en la grilla…Y es que la verdad de las cosas, en los partidos tradicionales, de repente como que algunos de sus miembros, las posiciones las separan con derecho de perpetuidad…El PRI por ejemplo, se fue haciendo viejo…Viejo en cuanto a los años de existencia…Y viejo en la edad de la mayor parte de su militancia…Los mismos cuadros…Las mismas caras…Esto ocurría año tras año…Por ello es bueno que el Verde haga presencia en nuestro municipio…TOÑO HINOJOSA es el presidente…YOLANDA MOLAR OSTOS está a cargo de la Secretaría de Organización..JORGE ADALBERTO BOCANEGRA SALAZAR está en la cartera de Ecología y Medio Ambiente…JUAN JOSÉ ARREDONDO PEDRAZA en la de Comunicación…OLGA OLIVIA RAMÍREZ GONZÁLEZ en Secretaría de la Mujer…YOSSELIN MICHEL MELÉNDEZ PERALES en la Secretaría de los Jóvenes…ALEJANDRO TADEO HINOJOSA ARELLANO en Finanzas…GREGORIO NOLAZCO PÉREZ en la cartera de Comercio y DORA ILIANA MERCADO MOLAR en la cartera de Afiliación…Pura gente joven!…El regidor de Morena en el cabildo local CONCEPCIÓN LOZANO GÓMEZ es un elemento interesado en que cuanto a que se trabaje en torno a la unidad partidista…Asegura que con un buen candidato o candidata Morena en Soto la Marina puede hacer historia política en la elección municipal del próximo año…Pero de igual manera, está consciente de que se tiene que trabajar en el tema de la unidad hacia el interior de su partido…Me comentaba en días pasados el representante popular de Morena que es tiempo ya de empezar a trabajarse el tema de la unidad por parte de quienes tienen aspiraciones de ir por la candidatura municipal…Y tiene razón, el proceso electoral en Tamaulipas ya dio inicio hace un poco más de dos semanas…Los partidos deberán de concluir sus procesos internos de selección para antes del 31 de enero del 2021…Igual de cierto es que por el PRI al parecer el único que realiza trabajo político es RENATO CEPEDA…El joven de La Pesca no para…No se detiene…Anda visitando y saludando amigos de los seccionales de su partido…El pasado fin de semana lo hizo en no pocos domicilios de militantes del tricolor en la zona urbana…Está haciendo presencia…No decimos que tenga la candidatura local en la bolsa…Pero si anda haciendo y generando ruido…Esto es bueno para su proyecto político…Y es bueno para el PRI…Pues de una o de otra manera contribuye a que el nombre del tricolor siga estando en la mente de quienes lo escuchan…Del ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA todavía sigue siendo todo un misterio si por fin va a buscar el boleto del PRI o de plano va a seguir dedicado al cien por ciento a su rancho…LEONEL ARELLANO tiene buena presencia política en el municipio…Pero nunca ha abierto la boca para decir que sí le va a entrar al juego por la candidatura local…Se han escuchado rumores en cuanto a su posible participación…Pero son comentarios de algunos de sus amigos…En lo personal puedo decirles que nunca ha afirmado nada respecto a este tema…Y bueno, pues también es cierto que el tiempo apremia…En cuanto tiene que ver con el asunto de las definiciones…Igual de cierto es que ADELAIDA CASTILLO CEPEDA quien tiene trayectoria política dentro del PRI me comentó no hace mucho tiempo que tiene deseos de participar…Pero no se cerró en ningún momento a la idea de que por fuerza tenga que ser en el PRI…Dejó muy abierta la posibilidad de aceptar en un momento dado, la invitación de otros partidos…Lo cierto es que la trayectoria de ADELAIDA está relacionada toda su vida con el PRI…Aunque igual, hay políticos que durante toda su vida le sacaron jugo al PRI…Y ahora los podemos ver de lo más campantes y a gusto en las nóminas de otros partidos…Nada de espantar…Nada de que extrañarnos…En todos los partidos, podemos ver elementos que en sus inicios se formaron en el PRI…Claro que hay algunos que se quedan con el pico cerrado y nada de pestes contra el tricolor…Pero hay otros tantos, que como queriendo borrar su pasado despotrican contra su ex partido…Queriendo quedar bien con el presente…Condición humana…Pues la llegada de COPPEL a nuestra zona urbana sería un excelente noticia por todo lo que representa…En primer lugar se generaría un buen número de empleos para nuestra gente…Se construiría el edificio en donde se encuentra Carnes y Pollos Medina sobre la carretera nacional…Claro que Pollos Medina no se irá de Soto la Marina…Se cambiaría a otra ubicación aquí mismo, en la cabecera municipal…Pues las acciones de bacheo que se desarrollan en la zona centro de Soto la Marina continúan a todo lo que da…Por instrucciones del alcalde ABEL GÁMEZ CANTU se andan realizando trabajos de calidad…Esperamos que las benditas lluvias permitan la terminación de esta nueva etapa de bacheo…A este tema del arreglo de las calles el alcalde nunca le ha sacado la vuelta…Ha ordenado varias etapas de bacheo…Pero casi siempre las lluvias han estado presentes a la hora de realizarlas…Ahora que tampoco es como para que los eternos inconformes con esta administración puedan decir que el médico ABEL recibió las calles de Soto la Marina como si fueran de primer mundo…A esos críticos muy pronto se les olvidó el deplorable estado de las calles que recibió el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Pero está trabajando a ese respecto…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…