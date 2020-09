﻿Inicia hoy vacunación contra Influenza en el Hospital Rural Soto la Marina

A partir de este lunes 28 de septiembre, en el Hospital Rural 80 IMSS-Bienestar de Soto la Marina, inicia la campaña de vacunación contra la influenza, como medida de prevención ante la llegada de la temporada invernal, que es cuando se pueden presentar los casos de eta enfermedad.

De lo anterior informa el Dr. Jesús Velazco Muratalla, Director de dicha casa de salud federal, quien precisa que ya se cuenta en el Hospital Rural a su cargo, de las dosis suficientes de vacunas contra la influenza, para aplicar al sector de la población más vulnerable como lo son los adultos mayores de 65 años, embarazadas, hipertensos, diabéticos y menores de 5 años.

Indica el mismo Director del Hospital Rural, que todo el personal de la institución también recibe la vacuna contra la influenza, ya que además de protegerlos, se pone como ejemplo para que la población haga lo mismo.

Al referirse a la importancia de aplicarse la vacuna, el Dr. Velazco Muratalla puntualiza, que el problema de la influenza como enfermedad se presenta desde hace años, pero que en la temporada invernal aumenta el número de casos, que ya no son tan notorios por la campañas que se llevan a cabo anualmente, “pero que la enfermedad sigue presente y con las mismas complicaciones, ahora con el problema que estamos teniendo con el Covid se agudiza más la problemática, porque no solo hay que preocuparse por el Covid, si no que aparte se agrega la influenza”, puntualizó.

Se refirió asimismo el galeno, a la oportunidad que tiene la población de prevenir la influenza con la aplicación de la vacuna, anunciando que el Hospital Rural será dotado de vacuna suficiente para atender a la población en general y no solo a los grupos prioritarios, dando cuenta que el horario de atención será de ocho de la mañana a 3 de la tarde y que como está indicado por el Covid-19, se llevan a cabo las medidas de prevención como son el uso de cubre boca, toma de temperatura, uso de gel antibacterial y sana distancia.