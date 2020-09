Por: Raúl Terrazas Barraza

*El valor político las acciones Legislativas

Tras los informes de los alcaldes que estuvieron en su apogeo durante la prima quincena de septiembre, llegaron los de los Diputados Locales, quienes también tienen la posibilidad de ir ante los ciudadanos que les eligieron para hacer un recuento de las acciones que realizaron en el primer año de su tarea legislativa.

Varios de ellos le echaron demasiadas ganas a presentar datos que la gente pueda analizar con sencillez, en el entendido de que servirán para que tengan presente que son gente de trabajo y que, así como lo hicieron en el primer año, lo harán en el tiempo que les fala o bien, que pueden hacer una pausa, es decir, pedir licencia y si la gente lo quiere, hacer campaña como prospectos a las presidencias municipales, cargos que se renovarán con las elecciones del mes de junio que viene.

La Diputada local por Matamoros, Ivett Bermea Vázquez, incluyó en su informe los resultados de su gestión para atender necesidades y demandas de los ciudadanos y además dijo estar dispuesta continuar con sus acciones, ya que, las necesidades de las personas son muchas y debe llevarse a cabo una labor constante que permita mejorar la calidad de vida de los habitante de su distrito y de su ciudad.

El punto es que, entre los Diputados de la Legislatura actual, los hay que pretenden reelegirse en el cargo, pero, también aquellos que creen estar en el mejor momento para solicitar licencia en unas semanas más para estar en condiciones de buscar la candidatura para la presidencia de sus municipios.

El caso de la Diputada matamorense, es en los dos sentido, porque puede permanecer allí si el PAN le da luz verde, pero también aparece como una carta fuerte para inscribirse como candidata a la alcaldía y con posibilidades de obtener un buen resultado.

Ella dijo en su Informe que cuenta con el apoyo de su familia para mantenerse en la actividad política, sabedora de que hay mucho que hacer en la ciudad, sus colonias y el sector rural.

En el caso de Reynosa, los Informes de los Legisladores, son algo así como una pasarela de la cual la población podría ver hasta una competencia de los panistas para quedarse con la alcaldía que dejará la señora Maki Ortiz Domínguez, porque todos hicieron campaña política el año pasado y les fue bien, sin embargo, de los cuatro Legisladores que hay, la urgencia por amarrar la candidatura para la presidencia municipales es la de la Diputada Juana Alicia Sánchez Jiménez, porque ella ya se reeligió y quedará fuera de la política si no se lanza por la candidatura para la alcaldía.

Su compañeros, Francisco Garza de Coss, Javier Alberto Garza Faz y Alberto Lara Bazaldúa, pueden esperar porque tienen la posibilidad de reelegirse para los cargos, aunque el primero de ellos, desde que era dirigente del Partido Acción Nacional en la entidad, le tiene echado el ojo a la silla en la que despacha la señora Ortiz Domínguez y todavía no se le hace.

Respecto a la candidatura para la presidencia municipal, pudiera suceder que todos se queden estáticos si, como también se cree, quien lleva mano es el Diputado plurinominal de allá mismos que tiene a su cargo la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores.

En el caso de Victoria, la versión es en el sentido de que el Diputado Arturo Soto Alemán tiene que manejarse con un perfil sencillo, si es que quiere reelegirse en la curul, porque las oportunidades para la candidatura a la presidencia municipal ya se le acabaron. Existen otro tipo de proyectos políticos desde el PAN para Victoria y ya no son con él.

Desde luego, a leguas se sabe que la Diputada María del Pilar Gómez de Bello, aceptaría con mucho agrado que el PAN la postule como candidata a la presidencia municipal que en dos ocasiones perdió su compañero Soto Alemán y que ella podría ganar, por influencia de su familia política y desde luego por su familia de la política.

En caso de que el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, acepte la postulación como candidato a la Diputación Federal por Tampico, no habrá reelección, así que, las puertas quedarán abiertas para que el Diputado Edmundo Marón Manzur deje la diputación local y se vaya como candidato a la alcaldía porteña, aunque la Diputada Ros María González Azcárraga tiene levantada la mano desde hace varios meses para ser alcaldes, sin embargo, su arribo al primer plano de la política panista aunque fue intempestivo, es probable que requiera de una pausa, porque hay más personas en la fila para los cargos electorales de aquella ciudad.

En Altamira, se habla de que la alcaldesa Alma Laura Amaran Cruz, podría dejar la presidencia municipal para ser candidata a Diputada Federal, porque el vuelo político que trae su grupo encabezado por el exalcalde Juvenal Hernández Llanos, que es su marido, puede alcanzarle para llegar al Congreso de la Unión y en caso de que no, echar mano de la otra posibilidad, una de las dos Diputaciones locales que hay por sus dominios.

El anterior Diputado local Altamira, José Ciro Hernández Arteaga anda pendiente con la candidatura para la alcaldía, pero, tendrá que mover sus influencias para que el actual diputado Miguel Ángel Gómez Orta o su compañera Karla María Mar Loredo, le disputen la nominación, si perder de vista que el grupo político de la alcaldesa tiene cartas nuevas bajo la manga por aquello de que les quieran hacer sombra en los próximos años, tiempo que comprende el proyecto político familiar.

Por su lado, todo mundo supone que el Diputado Joaquín Hernández Correa, ya tiene bien amarrada la candidatura para la Diputación Federal por Madero, porque es de su interés llegar al Congreso de la Unión para que su nombre, que es igual que el de su padre, aparezca en la más alta tribuna de la Nación.

El único lío es que en el distrito de Madero, la competencia en las urnas es de pronósticos reservados, porque el alcalde de Regeneración Nacional, Adrián Oseguera Kernión tiene que dar los mejores resultados del mundo, porque quiere, además de quedarse un trienio más, que su nombre suene para la sucesión gubernamental del 2022.

Respecto a los Diputados locales de Nuevo Laredo, Manuel Canales Bermea y Félix Fernando García Aguiar, tienen muy claro que no deben de soñar con la candidatura para la alcaldía que dejará Enrique Rivas Cuéllar, porque esa será para su compañera Diputada Imelda Sanmiguel Sánchez.

Aunque no todo está perdido, porque alguno de ellos si es que no sucumben ante algún valor político de esos que trabajan día a día a favor del PAN en aquella ciudad, pueda ganarles la partida y no les quede otra que pensar en la reelección como Legisladores.

Los informes que los Diputados locales presenten por estos días, tienen que entenderse con un doble sentido, por los datos de las sesiones y el de aquellos sobre la gestión o acciones directas con las que benefician a la población, con la idea de estar en las preferencias ciudadana, de manera que el valor de los informes es político más que, de la satisfacción de haber cumplido.