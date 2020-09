EN OPINION DE

POR: FERNANDO INFANTE HERNANDEZ

Pues fue aceptada la solicitud del compadre PEPE VILLARREAL por parte del Instituto Nacional Electoral para que participe como candidato a la dirigencia nacional de Morena…Vía telefónica nos lo confirmó la semana pasada…De esta manera, está haciendo historia política de la buena…Más allá del resultado final que arroje la encuesta a desarrollarse a nivel nacional…Será ésta la primera ocasión que un nativo de nuestro municipio, participe en un proceso interno partidista de corte nacional…Y esto créanme, no es poca cosa…El pasado 11 de septiembre en su segundo informe el alcalde ABEL GÁMEZ le dio a conocer a la sociedad local sobre el avance que se ha tenido en diferentes rubros en nuestro municipio…De igual manera fue muy claro en decirnos que hasta el momento el gobierno municipal a su cargo ha pagado más de 5 millones de pesos en demandas…Y fácilmente tiene que pagar unos tres millones más al término de este período…Es bueno que lo haya hecho saber para que la gente esté enterada de la sangría que se tiene en el presupuesto local…Justo es decir que en este caso se está aplicando el dicho que reza “pagan justos por pecadores” y es que estas demandas son de ex empleados de anteriores administraciones municipales…En la COMAPA también le heredaron un mega problemón con demandas y oficinas cerradas…ES bueno comentar esto para que algunos funcionarios de anteriores gobiernos locales no anden de espantados en cuanto a que no ha habido el avance necesario en algunos renglones…Con estos 5 millones de pesos pagados a ex empleados se pudieron haber hecho muchas cosas…Pues dio inicio el proceso electoral que tendrá su punto cumbre en la elección municipal y distrital el 6 de junio del próximo año…Me dice el líder del Sindicato de los Camioneros del municipio JOSÉ ANGEL RAMIREZ que están teniendo un buen repunte de trabajo con la obra que se está haciendo del Cuartel de la Guardia Nacional en esta cabecera municipal…Esta construcción que se encuentra en su primera etapa se realiza a un costado, por la parte sur del Centro de Bienestar y Paz…Pues la rifa del avión que no fue avión, fue todo un fracaso para el Presidente AMLO..Su propio gobierno se tuvo que auto comprar casi un millón de cachitos…Y es que la gente salvo en algunas ciudades, no mostró interés alguno por este sorteo, cuando en casa tienen sus refrigeradores semi vacíos de comida…De igual manera el presidente tampoco logró que se reunieran los dos millones de firmas para enjuiciar a los ex presidentes…Como no lo logró mediante el pueblo bueno, ahora él de manera particular presentó esta demanda ante el Senado de la República…Con todo y que en meses anteriores había dicho que votaría en contra de enjuiciarlos…En Chihuahua trae la lumbre quemándole los aparejos…Les mandó a los agricultores más de 5 mil elementos de la Guardia Nacional…Cuando todavía en su toma de protesta dijo que jamás utilizaría al ejército para reprender a su pueblo…De igual manera AMLO ya no volvió a hablar de los videos de LOZOYA ni del proceso que se le sigue a partir de la exhibida de su hermano PIO LÓPEZ OBRADOR agarrando un maletín lleno de dinero…A este PIO mejor le hubieran puesto “PILLO” desde que nació…Dicen que cierto ex presidente le mandó decir a través de un confiable interlocutor que le tienen 14 videos más de su hermano recibiendo millonadas de pesos…Claro que AMLO va a seguir generando una serie de distractores más ante sus seguidores…En temas locales, para comentarles que es muy probable que XAVIER MOLINA renuncie a la dirigencia local del PRI…Es muy probable…No estamos afirmando tal cosa…Pero es un hecho que MOLINA anda trabajando en el Estado de Sinaloa con una consultoría política de Jalisco…Si se llegara a dar la renuncia de XAVIER MOLINA al liderazgo local sería una mala imagen que en el PRI se le estaría enviando a sus militantes y simpatizantes que aún le quedan…Sería empezar nuevamente de cero…Cuando el proceso electoral ya se abrió en Tamaulipas…Cambiar de caballo a mitad de río y ahogarte es prácticamente lo mismo…El “pueblo bueno” de México compró aproximadamente 500 mil cachitos, para la rifa del avión que no fue avión…Pues un millón de boletos los auto compró el gobierno federal a nombre de algunos hospitales…Y tres millones los compraron, mediante previa extorsión fiscal, los 100 empresarios más ricos del país aquel día que AMLO los citó en Palacio Nacional para cenar tamales de chipilín…Déjeme explicarle…Repito…Se emitieron un total de seis millones de boletos…Pues bien de estos seis millones, 3 millones se vendieron a fuerza a los cien ricos empresarios que citó en Palacio Nacional a cenar los mencionados, tamales de chipilín…Luego AMLO repartió un millón de cachitos entre hospitales…Es decir el gobierno los auto compró…Ya van cuatro millones de cachitos aquí…Entonces solamente se vendieron 500 mil entre el pueblo bueno…Y es que la lotería nacional dio a conocer que se vendieron en total 4 millones y medio de boletos…Que bueno por los que se sacaron los premios…Pero como examen de la respuesta del pueblo bueno hacia las propuestas de AMLO le salió al presidente el tiro por la culata…Van tres distractores consecutivos que le rebotan en la cara al presidente de manera hilvanada…Es decir, uno tras otro…El caso LOZOYA le tronó con el video de su hermano PIO…La consulta para enjuiciar a los ex presidentes y la fracasada rifa del avión que no fue avión…Quien sabe que tendrá en su mente para utilizar como nuevo distractor ante los enormes problemas que vive la nación…Y aparte la muerte de dos personas por parte de la Guardia Nacional en Chihuahua…Aún y cuando había prometido que jamás usaría al ejército para reprimir al pueblo…En temas locales para comentarles que los taxistas de Soto la Marina están muy contentos con el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ por haberlos apoyado en cuanto tiene que ver con el equipamiento de mobiliario para el local donde llevan a cabo sus reuniones…En días pasados el alcalde se hizo llegar con ellos y refrendó el compromiso de su administración de apoyarlos en las diferentes acciones que sean necesarias…Le agradeció el dirigente del gremio RICARDO CASTILLO en nombre de sus representados…Por cierto, en este sindicato WILBERT HERNÁNDEZ CASTILLO es el tesorero y GABRIEL PEÑA CRUZ el secretario de actas…También el presidente municipal apoyó al sindicato con la pintura para su espacio por lo que hoy luce una mejor imagen…El pasado 11 de septiembre que se desarrolló el segundo informe, el Médico ABEL le dedicó un buen espacio a las acciones realizadas por su esposa MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ CANTÚ desde el sistema DIF municipal donde funge como presidenta…El DIF es la cara humanista de la administración local y es que ahí reciben por lo general a las personas más vulnerables de nuestra sociedad…Cabe resaltar que la maestra MAGDALENA tiene en su Director RAMÓN RODRÍGUEZ CEPEDA un importante soporte y es que es quien coordina los trabajos de las encargadas y encargados de los diferentes programas de corte social que se aplican desde esta institución…Inició ya de manera oficial el proceso electoral que tendrá su punto culminante el seis de junio del 2021…Se espera una lucha encarnizada por parte de los partidos que tienen vida política en nuestro municipio…Esperamos que la lucha sea dentro de lo que cabe con respeto hacia la vida privada de los candidatos…Pues una política llena de lodo y descalificaciones personales sería pasar a la politiquería…La sociedad de Soto la Marina es sabia…Va a saber identificar a quienes en un momento dado podrían echar lodo y estiércol dentro de un proceso que se entiende deberá de regirse por ciertas reglas…De igual manera los electores de nuestro municipio con toda seguridad van a identificar a aquellos candidatos o candidatas que usen la descalificación y el agravio como manera de hacerse de votos…Así mismo nuestra sabia sociedad habrá de saber quienes aspiran a la presidencia municipal con respeto y debate de ideas…No de pleitos de barriada de esos que en nada enriquecen una campaña electoral…Muchas gracias al profesor CARLOS GUTIÉRREZ MACIAS, eficiente Jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal en Soto la Marina…De manera permanente, da lectura puntual a esta colaboración en nuestra página impresa, así como en la red digital…Pues el Delegado Municipal del Ejido La Piedra, PEPE BARRIENTOS expresa el beneplácito de la comunidad porque la Misión Cultural Rural número 11F se ha establecido a partir del presente ciclo escolar…Cabe resaltar que la Misión Cultural imparte más de media docena de cursos y talleres que son de enorme beneficio y es que los alumnos de cualquier edad pueden hacerse de una constancia que les permita desarrollar sus conocimientos dentro del mundo laboral…La comunidad del Ejido La Piedra le han proporcionado el salón de actos para que ahí apliquen sus enseñanzas de manera presencial una vez que el COVID así lo permita…Mientras tanto, las clases, cursos y talleres se realizan de manera virtual y todavía se aceptan inscripciones…Una familias humilde de la Colonia El Manantial agradece al alcalde ABEL GÁMEZ por su apoyo en material para construcción al habérseles incendiado su humilde hogar en días pasados…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…