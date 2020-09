Entregó el Alcalde de Soto la Marina AGC su II Informe de Gobierno

En Sesión Solemne de Cabildo que se llevó a cabo en la Sala Audiovisual de la Casa de Cultura, este pasado viernes 11 del presente mes de septiembre, el Presidente Municipal, Abel Enrique Gámez Cantú presentó su Segundo Informe de gobierno, donde está plasmado el estado que guarda la administración municipal a su digno cargo.

Ante los Regidores y Síndico del Cabildo de Soto la Marina, el Secretario del Ayuntamiento, Alberto Joaquín Castillo García, donde se contó con la presencia del Secretario de Bienestar Social, Rómulo Garza Martínez como representante del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la Profra. Magdalena Morales de Gámez, Presidenta del DIF Soto la Marina, el Alcalde, Abel Gámez Cantú inició su mensaje indicando, que esta vez comparecía de manera virtual de manera inédita por el Covid-19, por segunda ocasión ante la sociedad al frente de la Administración 2018-2021, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y en cumplimento a lo establecido en el artículo 55 fracción 19 del Código Municipal, que señala el compromiso de rendir cuentas como órgano de gobierno a todos los habitantes de Soto La Marina, como un ejercicio democrático con madurez y voluntad política.

Puntualizó el Alcalde, que el informe que estaba presentando, es el trabajo que se ha realizado a lo largo del segundo año de gobierno municipal, en las diferentes acciones que se llevaron a cabo y a través de la cuales se atendieron las necesidades más apremiantes de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021; tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales; con el compromiso de trabajar para todos, sin distinción y de forma justa, en coordinación con el gobierno estatal y federal.

“Ante ustedes refrende el compromiso de trabajar con más entusiasmo para lograr eficientizar la atención en todas las áreas de la administración municipal. Este ha sido un año difícil ocasionado por el Covid-19, representando un gran desafío ya que por la pandemia es mucho más que una crisis de salud porque afecta la economía de las familias. Ante esto hemos tomado acciones y medidas difíciles como son la suspensión de trabajos y servicios no esenciales para reducir la movilidad, evitar la concentración de personas y así de esta manera buscar desacelerar los contagios de este virus entre la sociedad en general”, asentó.

Luego agregó: “nuestro reconocimiento al señor gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, por el trabajo realizado en bien de los marsoteños y todos los tamaulipecos en tiempos difíciles y por estar al frente en todo momento buscando el bienestar de todos. Este segunfdo informe de gobierno lo hemos resumido en siete grandes temas: seguridad ciudadana, atención a problemas sociales, gobierno eficaz, buen gobierno, bienestar social, obras para el bienestr social y desarrollo económico sostenible”.

Y para ampliar a detalle los avances y logros obtenidos en su segundo año de gobierno municipal, el Alcalde Abel Gámez Cantú, presentó a través de un video, las acciones que se llevaron a cabo en este segundo año de gobierno.

Durante la misma Sesión Solmene que se transmitió a través de la página de Facebook del Ayuntamiento, ya que por el Covid-19 no pude haber eventos masivos, el Presidente Municipal, Abel Gámez Cantú, le hizo entrega de una copia de su Segundo Informe, al CP Rómulo Garza Martínez,, para que se lo hiciera llegar al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, al mismo tiempo que le pidió que le llevara un saludo y un agradecimiento de la sociedad de Soto la Marina, por todos los apoyos que a través de los diversos programas institucionales les ha hecho llegar desde que inició a gobernar Tamaulipas.

Al concluir la presentación del video como parte del compendio de su II Informe, el Alcalde dirigió un mensaje:

“Durante nuestra gestión sin duda hemos tratado de resolver los problemas que enfrenta la población, los resultados están a la vista, gracias al apoyo del Señor Gobernador el Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, hoy contamos con mayor seguridad y con los recursos que aporta el municipio al pago de hospedaje de la Marina Armada de México y a la excelente relación que llevamos con las autoridades del Sector Naval La Pesca, Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Investigadora, Policía Estatal y con las acciones implementadas, hoy la población se siente más protegida.

Mejoramos la atención en cuestión de alumbrado público, ya que, para poder otorgar este servicio, también adquirimos con recursos propios un camión con canastilla, el cual nos permite eficientizar el cambio de lámparas y cableado donde se requiere; aunque tenemos que reconocer que necesitamos continuar trabajando arduamente, debido a que las fallas en el alumbrado público son constantes y con lo extenso del territorio de nuestro municipio, para cuando terminamos el recorrido por las comunidades ya tenemos nuevas deficiencias en los ejidos donde iniciamos la reparación.

Tenemos importantes avances en cuanto al abasto de agua potable en la cabecera municipal, gracias a las reparaciones que hemos realizado en la planta potabilizadora de agua y a los trabajos realizados, contamos con un eficiente servicio en nuestra comunidad, sin embargo debido a la necesidad que tenemos de llevar este servicio a la Colonia Miguel de la Madrid, Poblado La Pesca, Ejido Vista Hermosa y Poblado Las Tunas, nuestro Gobernador del Estado instruyó a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, para llevar a cabo la construcción de una planta potabilizadora de agua a seis kilómetros de esta población, con la cual se pretende solucionar el problema en las comunidades antes mencionadas, además se autorizó para que se abasteciera de este vital liquido a la cabecera municipal, con lo cual tendremos una mayor cantidad y calidad de agua para beneficio de todos los que vivimos en este lugar.

A mediados de marzo de este año, nos vimos afectados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, motivo por el cual nos vimos en la necesidad de modificar nuestro plan de trabajo y poder asignar recursos para poder enfrentar esta difícil situación, por eso invito a toda la población para que nos sigamos cuidando y tratar de evitar de esta manera salir perjudicados.

En cuanto a los servicios que brindamos en el Ayuntamiento, hemos procurado que al menos los más esenciales se sigan prestando a la población, poco a poco iremos reestableciendo la atención hasta que lleguemos a la normalidad.

En cuanto a lo que tenemos pendiente, es para nosotros de suma importancia llevar a cabo las obras como lo es la obra de la techumbre en la explanada de la plaza principal, la construcción de la cancha sintética Fut-7 en el Polideportivo, la rehabilitación del Gimnasio Municipal y el puente de la Colonia Barrio Blanco, la cual dará acceso a la cabecera municipal. Vamos a seguir trabajando para que estos proyectos sean una realidad, estas 4 obras son gestiones que como otras muchas realizamos continuamente ante Gobierno del Estado.

Una preocupación constante son las calles, este problema se ha venido agudizando a lo largo de los años y asumo el compromiso de seguir trabajando en este tema para que al término de la administración podamos solucionar esta problemática.

Desde que iniciamos la administración y hasta el mes de julio de este año, hemos pagado un total de 5´792 951 (cinco millones setecientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y un pesos) en demandas laborales que nos heredaron las administraciones anteriores de las cuales 11 ya fueron finiquitadas y al término de nuestro mandato, calculamos que vamos a pagar alrededor de 8 millones de pesos en estas demandas laborales , esto afecta considerablemente las finanzas de nuestra administración y por consecuencia muchas de las acciones que tenemos planeadas tienen que esperar por la falta de recurso económico.

Hace aproximadamente un mes y medio, hice el compromiso de iniciar los trabajos de bacheo en el primer cuadro de la ciudad y así se hizo, lamentablemente las benditas lluvias, que a mi juicio traen más beneficio que perjuicio, no nos han permitido continuar con esta labor y lamentablemente ya no nos dio tiempo reparar todo lo que ya teníamos preparado, ya que la material que necesitamos no se produce en nuestra localidad y nos vemos en la necesidad de traerlo de fuera, sin embargo trataremos de resolver el problema de manera temporal y pasando las lluvias resolveremos el problema poco a poco.

A nuestros amigos, compañeros de aquí de Soto la Marina que no piensan igual que nosotros, les pedimos que no se desesperen, hoy son tiempos de trabajo, ya vendrán los tiempos de hacer política, por supuesto que aceptamos las críticas constructivas, pero rechazamos contundentemente aquellas críticas que denigran al ser humano y más cuando vienen de personas que se esconden en páginas y nombres falsos en las redes sociales; ya se les olvidó la situación jurídica laboral en que dejaron la administración municipal y de la cual estamos pagando las consecuencias y de igual manera la crisis laboral en que dejaron la COMAPA con las instalaciones tomadas por la huelga de los trabajadores, situación que nunca supieron enfrentar por su incapacidad.

A los habitantes de nuestro municipio, los invito a que no se dejen engañar, estamos trabajando de manera transparente, tengo instruido al despacho contable para que nos audite de manera interna de manera constante, nuestro compromiso es con toda la población, con las comunidades rurales y nuestra cabecera municipal, no les voy a fallar y juntos vamos por más progreso para el bienestar de nuestras familias y de nuestro municipio

Para un servidor la salud y educación son primordiales en toda sociedad, por eso instruí desde el primer día de nuestra gestión que en el departamento de atención ciudadana, se le diera solución a las peticiones de medicamentos y análisis clínicos, esto ante la reducción de presupuesto e insumos que hizo el Gobierno Federal al Hospital Rural Bienestar de esta localidad, manifiesto mi respeto y admiración a todo el personal de salud, que a pesar de estas dificultades siguen trabajando con ahínco y dedicación para beneficio de nuestra comunidad, mi reconocimiento a los médicos y enfermeras, así como al personal administrativo y de apoyo de esta institución, así como al del Centro de Salud de esta población y las clínicas rurales de las comunidades de nuestro municipio.

En lo que respecta a educación, este año habremos de rehabilitar con pintura, impermeabilización y remodelación los baños así como todos los espacios en todas las instituciones educativas de todos los niveles, sobre todo en el medio rural, ante las condiciones en que se encontraban, con estas acciones refrendo mi compromiso con los padres de familia, niños, jóvenes y con mis amigas y amigos los maestros de todo el municipio, ya que los considero como agentes de cambio en las comunidades y mi convicción siempre ha sido apostarle a las futuras generaciones para lograr el progreso que Soto La Marina y Tamaulipas reclaman.

En este año habremos de rehabilitar todos los tinacos (tanques elevados) así como los salones de actos, plazas públicas y alumbrado público de todas las comunidades rurales de nuestro municipio, lo anterior debido a un censo que realizamos, encontrando que en algunos lugares tenían más de 20 años sin que estos espacios se les hubiera considerado para darles mantenimiento, motivo por el cual estaban en total abandono con un deterioro muy lamentable.

Tenemos proyectado que para este mes de septiembre de este año, habremos de terminar las acciones antes mencionadas en todas las comunidades rurales para que en los últimos tres meses de este año nos avoquemos a realizar lo mismo en las colonias de esta cabecera municipal.

Continuaremos trabajando como desde el primer día, buscando, convencido de que es lo mejor para todos y buscando en todo momento el bienestar de la gente con acciones y obras que sean en beneficio de la sociedad.

Agradezco a mi esposa, Magdalena por su dedicación al frente del DIF municipal, llevan ustedes en verdad una labor titánica son mi equipo de trabajo que en todo momento me acompañan, gracias por su colaboración, pero a la vez las invito a que redoblemos esfuerzos. Aún nos queda un año más de trabajo, el que habremos de conseguir llegar a la meta que nos propusimos desde el inicio y hacer realidad nuestro slogan “Soto la Marina Vive el Cambio”.

Por último, agradezco al Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, por su gran apoyo demostrando con sus acciones, que Soto la Marina, como él mismo lo ha manifestado, es y será su segunda casa.

Pueblo de Soto la Marina, amigas y amigos todos, estoy consciente que aún falta mucho por hacer y con todos los recortes presupuestales y a pesar de la pandemia y la afectación en las finanzas por las demandas laborales, vamos a poder cumplirles, me considero un hombre de palabra y no les voy a fallar, vamos a unir esfuerzos y juntos, podremos vencer todas las adversidades. Quiero al final de mi administración, sentirme satisfecho por el trabajo realizado, nuestras acciones nos respaldan y la perseverancia, así como nuestra y trayectoria nos avalan, Soto la Marina Vive el Cambio. Viva Soto la Marina…Viva Tamaulipas.