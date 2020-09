EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El Presidente Municipal, ABEL GÁMEZ CANTÚ rindió su segundo informe de labores el pasado viernes…Lo hizo en la Sala de la Casa de Cultura de esta localidad…De manera concreta en la Sala audiovisual…Fue reducida la asistencia, ya que los protocolos por el COVID así lo exigen…Fue el informe del alcalde un informe realista, apegado a la realidad que se tiene y vive en Soto la Marina…Dio a conocer sobre las acciones emprendidas de su administración como las que tiene que ver con apoyo a los sistemas de agua potable, arreglo de caminos rurales…Los diferentes programas de bacheo…Rehabilitación y construcción de espacios deportivos tanto en la zona urbana como en algunos ejidos del municipio…El sistema DIF a cargo de su esposa MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ de igual manera mereció un importante espacio al ser precisamente el DIF la parte humana y social de la administración a su cargo…Un dato importante para la comunidad es que el alcalde dio a conocer que hasta el momento se han pagado más de 5 millones de pesos por concepto de demandas laborales de empleados de anteriores administraciones…Lo que nos habla por sí mismo del enorme quebranto que le ha representado a las finanzas locales…Y todavía faltan de pagarse alrededor de 3 millones más en lo que resta de su administración…Dejó entrever que el gobierno municipal anterior le dejó esta problemática por no haber atendido de manera óptima esta situación…Por cierto, el Secretario de Bienestar en Tamaulipas, RÓMULO GARZA MARTINEZ acudió con la representación del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y expresó el reconocimiento del mandatario estatal al trabajo realizado por el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ así como reiteró el apoyo total de la administración estatal al presidente municipal…En otros temas, el compadre GUSTAVO BARQUEIRO se apuntó para participar en el proceso interno de Morena por la candidatura local de Aldama…El compadre BARQUEIRO tiene la milla corrida dentro del mundo de la política…Con experiencia en la grilla suficiente…Tanto en Aldama, como en Soto la Marina…Le conoce al tema…Y si resulta electo por Morena en Aldama el partido en el poder federal tendría un candidato de peso político completo en el 2021…Por cierto varios aspirantes de municipios como Aldama, Soto la Marina, Abasolo, Padilla y Jiménez se reunieron en un local propiedad de TEMO ARELLLANO en días pasados en esta cabecera municipal…En esa reunión estuvo presente el dirigente estatal de ese partido ENRIQUE TORRES MENDOZA…El tema interno de Morena sigue siendo el talón de Aquiles de ese partido…Por ello es que el líder estatal exhortó a los participantes en esta reunión a trabajar de manera respetuosa en lo interno…Claro que bien que sabía porque se los decía…Pues el pariente JOSÉ GUADALUPE INFANTE SOTO es el dirigente provisional del Comité Municipal del PRI en el municipio de Fresnillo, Zacatecas…El pariente tiene experiencia política y en la función pública en aquel estado del centro de la república…Por supuesto que siempre ha participado dentro de las filas del PRI…Ha sido delegado del CONALEP entre otras responsabilidades que ha desempeñado…No está de más puntualizar que JOSE GUADALUPE INFANTE SOTO es orgullosamente nativo de nuestro Municipio Soto la Marina…Pero desde hace algunos años reside en el Estado de Zacatecas donde ha logrado destacar en lo político y en lo profesional…Ya que andamos con paisanos exitosos, en días pasados saludé a mi buen amigo JULIO CÉSAR BARRIENTOS CISNEROS en esta localidad…Andaba con CHON CÓRDOVA…Cabe destacar que JULIO CÉSAR ha sido director de la Facultad de Agronomía en la UAT campus Tampico así como Síndico Municipal en Madero entre otros cargos de relevancia y presidente del comité municipal y candidato del PRI en esa misma urbe petrolera…Vaya que un excelente respiro económico es el que están teniendo las papelerías de la zona centro de Soto la Marina…Por dos semanas consecutivas es común ver largas filas de clientes esperando su turno en el exterior de estas negociaciones al no estar permitido el acceso a esos espacios…Que bueno…Y es que los comerciantes de este ramo ya hasta habían despedido empleados ante las bajas o casi nulas ventas…También es cierto que los comerciantes de comidas de puestos fijos están aprovechando que ahora cierran hasta las once de la noche para incrementar sus ventas…El horario lo tuvieron mucho tiempo hasta las diez de la noche…Así que una hora más no les vino nada mal…Claro que aplicando las medidas preventivas de salud que se les marca por parte de la gente de COEPRIS…Raro que no estuvieran algunos aspirantes de MORENA en la reunión que presidió el líder estatal de ese partido en Soto la Marina la semana pasada…Solamente acudió HUGO ARELLANO…Las tribus de MORENA en el municipio están obstinadas en enviar señales de divisionismo a la sociedad local…Se sorprendió el regidor CONCEPCION LOZANO GÓMEZ de que no haya sido requerido a esa reunión…En momentos cuando dice el regidor que en su partido se requiere de un escenario de unidad…O será que el corazón del líder estatal de Morena se está canteando para el lado de HUGO ARELLANO?…Quien sabe…Igual de cierto es que el representante de la Gubernatura Nacional Indígena en el municipio NABOR MEDINA por parte de buenas fuentes, podemos asegurar que está participando dentro de las filas de MORENA rumbo a las elecciones del próximo año…Estados Unidos, Brasil y la India son los únicos países en el planeta que nos superan en muertes COVID…En una veintena de países los presidentes han corrido a sus responsables de salud por menos de la mitad de los muertos COVID en sus naciones…Pero en México AMLO pone de “ejemplo” a GATTEL con sus cerca de 70 mil fallecidos…Este próximo viernes 15 de septiembre se llevará a cabo el sorteo de Cruz Roja local de tres paquetes de tacos con sus respectivos refrescos…Los tacos los pone mi buen amigo RIGOBERTO SEGURA GALVÁN dueño de “Taquería, Los Rigos” que está ubicada sobre la carretera nacional aquí en Soto la Marina…Excelente la logística de la ceremonia del informe del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ misma que estuvo a cargo del Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…Por algo es que el alcalde deja recaer tareas de suma delicadeza en su Secretario del Ayuntamiento…Hay capacidad…Y hay lealtad…En otro orden de ideas, me comentó el regidor del tricolor RAÚL RAMÍREZ MÍRELES que sería excelente que los aspirantes locales promueven la unidad interna aún cuando en su momento no les tocara el boleto por la alcaldía…De igual manera aboga porque quien represente en las boletas electorales al PRI sea alguien con experiencia y que pueda garantizar una participación digna y porque no, que pueda aspirar a recuperar la presidencia municipal…Y es cierto, en el PRI como en la mayor parte de los partidos en muchas ocasiones levantan la mano elementos que como dice JORGE MEDINA “nada más andan estorbando y dando lata”…RENÁN MARTINEZ BERNAL del vecino municipio de Aldama colabora de manera muy cercana con el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ “El Guasón”…Anda muy cerca de él desde que el de Reynosa tenía el mismo cargo, pero en la SEP…Si se le hace a “El Guasón” en la gubernatura, ya la pegó el buen amigo RENÁN…De los Morenistas locales HUGO ROJO le tiene encendida su veladora política al coordinador de los programas federales en Tamaulipas JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL el JR…Si JR resulta ser el candidato al gobierno del estado, entonces HUGO ROJO estará más que pintado para el boleto a la alcaldía…En el equipo de HECTOR MANUEL GARZA también juega don ALEJANDRO ZÚÑIGA…Han brotado en Soto la Marina nombres que dan risa por el lado de MORENA…Se mencionan los nombres de algunos priistas y panistas que ni al caso vienen…Viene la construcción de 62 cuartos dormitorios autorizados por el gobernador CABEZA DE VACA, que fueron gestionados por el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ a mismo número de familias vulnerables del municipio…Así lo dio a conocer el delegado de SEBIEN estatal MUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO…Estamos en pleno Mes del Testamento…Durante todo el presente mes de Septiembre se podrán tramitar los testamentos a precios muy bajos…En algunos casos con rebajas de hasta un 50 por ciento, de acuerdo al anuncio del Notario GASPAR ARELLANO GALVÁN…Me encontré en días pasados al fotógrafo profesional marinense FRANK LERMA en los tacos del compadre CHECO RAGA…FRANK sigue manteniendo esa humildad y modestia de siempre a pesar de las grandes experiencias que ha tenido con su adorada lente…Ha estado FRANK presente en algunas de las más importantes pasarelas y concursos de modas, gracias a su pasión y esmero por la cámara fotográfica…Por otro lado, un abrazo solidario a la familia de mi inolvidable amigo CHANO VÉLEZ…Él falleció la semana pasada víctima del COVID en la ciudad de Monterrey…Nuestras más sinceras condolencias para toda su familia…Descanse en paz…CHANO era nativo del Ejido Santa Rosa en la zona golfo norte del municipio…Y residió en la cabecera municipal de Soto la Marina durante muchos años, antes de irse a la capital regia…Y todavía hay gente irresponsable que dice, “es un invento eso del COVID, no existe”…En fin…Nuestros más sinceros deseos para que nuestro estimado amigo y compañero de oficio TOMÁS CASTILLO se recupere pronto de su estado de salud…Ha estado batallando en estos últimos días…Está internado desde hace días en un centro hospitalario de Ciudad Victoria…Ánimo TOMY…El líder del PAN en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ reconoce en nombre del comité local de su partido y de la militancia el trabajo que en beneficio de la sociedad ha venido desarrollando el presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ y cuyas acciones dejara plasmadas, en ese sentido, durante el segundo informe el pasado viernes por la mañana…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…