EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El alcalde ABEL GÁMEZ CANTU rendirá su segundo informe de gestión de gobierno el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana…La sede será la Sala Audiovisual de la Casa de Cultura…Se realizará esta ceremonia con las medidas preventivas respectivas por la situación del COVID-19…Esto lo dio a conocer el Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…Solamente tendrán acceso los miembros del cabildo, así como los directores de área y por supuesto la representación del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Todo esto es con el propósito de evitar aglomeraciones por el tema del COVID-19…Con toda seguridad el jefe de la comuna habrá de enumerar un buen número de acciones como el arreglo de luminarias en la zona urbana y rural, la gestoría de cuartos de vivienda para familias vulnerables y el apoyo para sistemas de agua potable en importante número de ejidos, además de acciones en el rubro deportivo, como la rehabilitación del parque de beisbol y el gimnasio de esta localidad sin dejar de lado, lo que se ha hecho, en otros campos deportivos de la zona rural…Con toda seguridad también va a dar cuenta del trabajo que se realiza por parte de su esposa la maestra MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ a través del sistema DIF que es la parte social y sensible de la administración a su cargo…Está por iniciar el proceso electoral 2021 que tendrá su detonante en la elección del mes de junio…El partido en el poder en Soto la Marina lo es el PAN…Un triunfo contundente es el que obtuvo el hoy alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…La estructura azul luce se ve y se nota fuerte y poderosa…Hasta ahora es la estructura que a simple vista, se presenta muy fuerte…Pero sobre todo, unida…Los grupos grupitos y grupotes internos del PAN no han presentado grietas ni cosas negativas por el estilo…Por un lado el liderazgo interno del médico ABEL permanece inalterable…Existe una poderosa corriente azul que responde directamente a los designios de la primera autoridad del municipio…Y por otro lado hay azules que responden de manera incondicional al liderazgo del gobernador CABEZA DE VACA…Es decir, los panistas de Soto la Marina están amarrados políticamente a dos lazos…Esto da como resultado que los panistas locales hasta se disputen para quedar mejor que sus compañeros antes sus respectivos liderazgos políticos…Lo que no se les puede regatear a los azules es que permanecen atrincherados en torno a los designios de su partido…No va a ser fácil para MORENA o para el PRI en un determinado momento sacar a los del PAN de la presidencia municipal…No pueden apostar estos partidos solamente al desgaste natural que resienten los que están en el poder…Los de MORENA necesitan unidad y dinero para aspirar a cosas mayores en el proceso local del próximo año…Unidad es un tema que a los guindas no se les da por natura…El gen político de MORENA es de pleito y discordia…A nivel nacional se siguen peleando…A nivel estatal igual…Y a nivel municipal, ni se diga…Las redes sociales son y siguen siendo la mejor arena para desquitarse entre ellos sus celos y pleitos…Los pleitos que en el papel deberían de quedarse en casa…Los hacen públicos…En el PRI por su parte aún les queda estructura…A lo mejor no muy fuerte…Y no muy aceitada que digamos…Pero el PRI con todo y sus desventajas, sigue siendo marca en Soto la Marina…Y con un excelente candidato los del tricolor se pueden meter a la pelea política de manera digna…Claro que los que conocen de aguacates, saben y bien que saben diría aquel, sobre lo complicado que es enfrentarse en lo político al sistema estatal y a quien resulte ser su candidato…En otro orden de ideas, estamos a todo lo que da dentro del programa “Septiembre Mes del Testamento” en el que se estarán aplicando importantes descuentos en la elaboración de tan importante documento de acuerdo a lo que dio a conocer el Lic. GASPAR ARELLANO GALVÁN en su calidad de titular de la Notaría 303 de Soto la Marina…Se estarán aplicando descuentos de hasta un cincuenta por ciento en los costos de los testamentos, en relación a como se expiden en los restantes once meses del año, indicó el fedatario local…RENATO CEPEDA se reporta desde la Riviera Maya…Anda de vacaciones con su familia…Dice en su red social, “de vacaciones a lo mejor no merecidas, pero si necesarias”…RENATO ha andado muy activo en su red social…Quiere ser el candidato local del PRI en la elección del próximo año…Se le reconoce el valor y la enjundia con las que expresa sus intenciones políticas…En el plano laboral pertenece a la Sección 30 del SNTE con sede en la capital de Tamaulipas…Hoy lunes siete de septiembre se cumplen 82 años de la fundación del Ejido La Peñita…Gloria de mi DIOS padre a esta hermosa comunidad…Mi abuelo LUIS INFANTE RODRÍGUEZ fundó esta localidad…En La Peñita di mis primeros pasos…En La Peñita, aprendí mis primeras letras…Inolvidables mis maestros HUMBERTO MARTINEZ RENDÓN y ERNESTO LÓPEZ RAMÍREZ, así como mi prima YOLANDA INFANTE HERNÁNDEZ…Ahí quedaron sembrados eternamente mis recuerdos de niñez y juventud…Ahí sembré, cultivé y coseché mis primeros amigos…Esos que son para siempre…Mis primos INFANTE que más que primos, son y serán mis hermanos para siempre y que por nada del mundo los cambio…Ni por el más grande cofre lleno de oro…Quienes somos hijos de La Peñita aunque por diversas razones hayamos emigrado, por siempre la llevaremos en nuestro corazón…Las tiendas de Doña ORALIA GARCÍA y de don ROGELIO CHAVEZ por siempre tatuadas en nuestra mente y corazón…La cancha de volibol y la zeta del agua donde interminables pláticas de jóvenes solíamos realizar por las tardes, nunca se nos van a olvidar…Aquel histórica equipo de beisbol integrado por JUAN SOLIS y su hermano ANTONIO “La Gallina” así como LUIS YÁÑEZ y el compadre MÁXIMO AGUILAR sin olvidar los duelos de volibol que escenificaban el primo ROSINALDO INFANTE y TOÑO VILLANUEVA “Rebeca” que congregaban a medio ejido…Los rezos a la virgen con don CRESENCIANO AGUILAR y con mamá REINITA así como las acostadas y levantadas del niño DIOS incluidos los tamales y el chocolate…Aquellas asambleas candentes en donde los viejos líderes de antes exponían sus argumentos a lo grande y que al final de la misma se volvían a dar la mano como caballeros…En fin…Quienes son cien por ciento, “La Peñita” sabrán más que bien de lo que estoy hablando…Larga vida a La Peñita!…Ya no le sigo, porque las de cocodrilo amenazan al borde de mis ojos…Por cierto el cantautor marinense EFRAIN HERNÁNDEZ y el Delegado Municipal de esa comunidad AURELIO GARCÍA cada quien a su modo y a su estilo le compusieron un corrido a La Peñita con motivo del 82 aniversario de su fundación…En otro orden de ideas, vaya que la cabecera municipal por fin está despegando hacia la parte sur…Delante de la Colonia Barrio Blanco, pudimos observar que la mancha urbana se está extendiendo a marchas endemoniadas…Asentamientos como las Colonias Las Brisas y El Manantial ocupan hectáreas y más hectáreas con lo que la zona urbana dentro de muy poco tiempo podrá ser considerada ya no como villa, sino como ciudad…El litigio sobre la propiedad de El Manantial, es otra cosa…La gente que tiene sus viviendas construidas ya será imposible que las saquen de ahí por el tema de un problema social…Pues vaya que la CNC local está ocupando gran parte de sus instalaciones como espacios de renta…Está bien…Lo que pasa es que esta organización campesina, requiere, es más le urge un respiro económico, para afrontar, los no pocos gastos que tienen como el pago de secretaria además la luz y el agua así como gastos corrientes que ahí se tienen de manera diaria…Por cierto el líder de la CNC local MARIO CRUZ OCHOA puede entrar o más bien de hecho ya está pero bien metido en el tema de la primera regiduría por el tricolor con todo el apoyo de su dirigente estatal RAÚL GARCIA VALLEJO…Con un excelente trabajo de promoción política quien sea el candidato o la candidata del PRI a la alcaldía, en el campo puede encontrar un buen nido de votos para el tricolor en la próxima elección municipal…Claro que ya no son para nada los tiempos de antes en la campiña marinense para el tricolor…Pero ahí hay gente que le es fiel al partido que les dio la tierra, para sembrar…Después de que el periodista CARLOS LORET DE MOLA publicara el video donde el hermano del presidente PÍO LÓPEZ OBRADOR fuera pillado recibiendo una maleta con dinero, el presidente dejó de hablar como por arte de magia del caso LOZOYA…Dicen los que saben que al menos existen 14 videos más listos para ser exhibido PIO LÓEZ OBRADOR en diferentes tiempos recibiendo dinero para las campañas de AMLO…Dinero que por supuesto, nunca declaró ante el INE…Pues el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA autorizó un total de 62 cuartos para dormitorio en beneficio del mismo número de familias económicamente vulnerables de nuestro municipio…Así lo dio a conocer el Delegado de SEBIEN estatal, MUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO quien resalta las acciones de gestoría que a este respecto desarrolló el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Los 62 cuartos para dormitorio que dignificarán el nivel de vivienda de las personas beneficiarias se habrán de entregar para el mes de diciembre en esta primer etapa por parte de la dependencia que en Tamaulipas preside RÓMULO GARZA MARTINEZ como Secretario de Bienestar…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…