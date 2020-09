Crisis histórica entre el gremio musical: Pepe Morales

Como histórica es considerada la crisis por la que están pasando los integrantes del gremio musical de Soto la Marina, por parte José Morales, creador del concepto, José Morales “El Príncipe de los Teclados”, debido a que por la pandemia del COVID se han suspendido desde hace meses todos los eventos sociales que generan aglomeración.

“Realmente no habíamos tenido antes una crisis de trabajo como la que estamos pasando”, expresó nuestro entrevistado, quien resalta que muchos clientes han estado suspendiendo sus contratos y en el mejor de los casos, otros han cambiado sus fechas para el próximo año”, indicó.

“Esta situación nos ha pegado muy duro, por lo que casi todos los que nos dedicamos a la música estamos realizando otras actividades que nos permitan sacar adelante a nuestras familias”, expresó Pepe Morales, no sin antes agradecer a todos los clientes que han sabido comprender a los músicos por no poder tocar, por el tema del COVID 19, no sin antes pedir a Dios nuestro señor que esta pandemia pase pronto.