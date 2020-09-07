Locales

20 min ago
1 minuto de lectura

CORRIDO LA PEÑITA

SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

DE AQUEL AÑO 38

UN AMIGO ME DECIA

QUE SE FUNDO LA PEÑITA

YO TODAVIA NO NACIA

SI A TI TE GUSTA LA HISTORIA

TE SERVIRA PARA  SIEMPRE

ESTAS ES LA FECHA Y EL DIA

FUE AQUEL 7 DE SEPTIEMBRE

EL DUEÑO DE ESOS TERRENOS

AQUÍ LO TENGO EN MI LISTA

FUE DON JOSE SAN ROMAN

DE LA HACIENDA BUENA VISTA

DICEN REPARTIO OTRAS TIERRAS

ESO LO TENGO PRESENTE

MIRANDA Y EL OJO DE AGUA

Y TAMBIEN A SAN VICENTE

YO TENGO MUCHOS AMIGOS

UNO FUE MUY APRECIADO

SU NOMBRE DON LUIS INFANTE

FUE EL PRIMER COMISARIADO

CUANDO FORMARON LA MESA

SE TRATABA DE LO AGRARIO

DON ANTONIO SALAZAR

EL FUE EL PRIMER SECRETARIO

TAMBIEN LUIS INFANTE RODRIGUEZ

HIMBRE CABAL Y SINCERO

QIUEDO EN ESA DIRECTIVA

EL FUE EL PRIMER TESORERO

LOS PRIMEROS FUNDADORES

FUERON FAMILIAS MUY GRANDES

YO CON GUSTO SE LOS DIGO

INFANTES TAMBIEN HERNANDEZ

LA AGRICULTURA EN PEQUEÑO

FUE DEL FRIJOL Y EL MAIZ

PERO TENIAN MUY BUEN LIDER

LLAMADO MANUEL SOLIS

SUS TIERRAS DE TEMPORAL

LAS SEMBRABAN LOS SEÑORES

PERO AQUEL LIDER MORAL

LES CONSIGUIO DOS MOTORES

QUE ADMINISTRABA EL GOBIERNO

TAMBIEN LES COY A CONTAR

BOMBEABAN AGUA DEL RIO

PARA SUS TIERRAS REGAS

RECUERDO AQUELLOS HERNANDEZ

DEL EJIDO LA PEÑITA

YA CASI TODOS SE FUERON

PERO NOS QUEDO LUPITA

TAMBIEN DE AQUELLOS INFANTES

USTEDES RECORDARAN

MUCHOS DE ELLOS SE NOS FUERON

PERO NOS QUEDO CHIMAN

UN COMPAÑERO ME DIJO

UNA PERSONA SINCERA

DE AQUELLOS CAMINOS REALES

HOY TENEMOS CARRETERA

UN ESPACIO RECREATIVO

UNA PLAZA MUY BONITA

CON SUS JUEGOS INFANTILES

YA HA CAMBIADO LA PEÑITA

DE GENERO VOY HABLARLES

DE LA IGUALDAD DE HOY EN DIA

LA PRIMER COMISIARIADA

ES MARIA ELENA GARCIA

82 SON LOS AÑOS

QUE LA PEÑITA HA CUMPLIDO

YO ME SIENTO MUY CONTENTO

CON ORGULLO SE LOS DIGO

DE AQUELLA GRAN DIRECTIVA

QUE DIOS LOS TENGA EN LA GLORIA

LO QUE ACABAN DE ESCUCHAR

ESO ES PARTE DE LA HISTORIA

AURELIO GARCIA GARCIA

DELEGADO MUNICIPAL

EN LA GRAFICA EL DELEGADO MUNICIPAL DE LA PEÑITA AURELIO GARCIA Y EFRAIN GONZALEZ COMPOSITOR DEL CORRIDO A DON LUIS INFANTE

Ver más

Artículos relacionados

﻿Hoy 7 de septiembre celebra el Ejido La Peñita su 82 Aniversario

1 min ago

Concluyó el DIF Soto la Marina la entrega de las despensas

3 min ago

Llegaron pasantes de medicina y enfermería al Centro de Salud de Soto la Marina﻿

4 min ago

﻿Inició con 215 alumnos el ciclo escolar la Telesecundaria de Tampiquito

4 min ago
© Copyright 2020, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button