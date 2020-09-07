CORRIDO LA PEÑITA
SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
DE AQUEL AÑO 38
UN AMIGO ME DECIA
QUE SE FUNDO LA PEÑITA
YO TODAVIA NO NACIA
SI A TI TE GUSTA LA HISTORIA
TE SERVIRA PARA SIEMPRE
ESTAS ES LA FECHA Y EL DIA
FUE AQUEL 7 DE SEPTIEMBRE
EL DUEÑO DE ESOS TERRENOS
AQUÍ LO TENGO EN MI LISTA
FUE DON JOSE SAN ROMAN
DE LA HACIENDA BUENA VISTA
DICEN REPARTIO OTRAS TIERRAS
ESO LO TENGO PRESENTE
MIRANDA Y EL OJO DE AGUA
Y TAMBIEN A SAN VICENTE
YO TENGO MUCHOS AMIGOS
UNO FUE MUY APRECIADO
SU NOMBRE DON LUIS INFANTE
FUE EL PRIMER COMISARIADO
CUANDO FORMARON LA MESA
SE TRATABA DE LO AGRARIO
DON ANTONIO SALAZAR
EL FUE EL PRIMER SECRETARIO
TAMBIEN LUIS INFANTE RODRIGUEZ
HIMBRE CABAL Y SINCERO
QIUEDO EN ESA DIRECTIVA
EL FUE EL PRIMER TESORERO
LOS PRIMEROS FUNDADORES
FUERON FAMILIAS MUY GRANDES
YO CON GUSTO SE LOS DIGO
INFANTES TAMBIEN HERNANDEZ
LA AGRICULTURA EN PEQUEÑO
FUE DEL FRIJOL Y EL MAIZ
PERO TENIAN MUY BUEN LIDER
LLAMADO MANUEL SOLIS
SUS TIERRAS DE TEMPORAL
LAS SEMBRABAN LOS SEÑORES
PERO AQUEL LIDER MORAL
LES CONSIGUIO DOS MOTORES
QUE ADMINISTRABA EL GOBIERNO
TAMBIEN LES COY A CONTAR
BOMBEABAN AGUA DEL RIO
PARA SUS TIERRAS REGAS
RECUERDO AQUELLOS HERNANDEZ
DEL EJIDO LA PEÑITA
YA CASI TODOS SE FUERON
PERO NOS QUEDO LUPITA
TAMBIEN DE AQUELLOS INFANTES
USTEDES RECORDARAN
MUCHOS DE ELLOS SE NOS FUERON
PERO NOS QUEDO CHIMAN
UN COMPAÑERO ME DIJO
UNA PERSONA SINCERA
DE AQUELLOS CAMINOS REALES
HOY TENEMOS CARRETERA
UN ESPACIO RECREATIVO
UNA PLAZA MUY BONITA
CON SUS JUEGOS INFANTILES
YA HA CAMBIADO LA PEÑITA
DE GENERO VOY HABLARLES
DE LA IGUALDAD DE HOY EN DIA
LA PRIMER COMISIARIADA
ES MARIA ELENA GARCIA
82 SON LOS AÑOS
QUE LA PEÑITA HA CUMPLIDO
YO ME SIENTO MUY CONTENTO
CON ORGULLO SE LOS DIGO
DE AQUELLA GRAN DIRECTIVA
QUE DIOS LOS TENGA EN LA GLORIA
LO QUE ACABAN DE ESCUCHAR
ESO ES PARTE DE LA HISTORIA
AURELIO GARCIA GARCIA
DELEGADO MUNICIPAL
EN LA GRAFICA EL DELEGADO MUNICIPAL DE LA PEÑITA AURELIO GARCIA Y EFRAIN GONZALEZ COMPOSITOR DEL CORRIDO A DON LUIS INFANTE