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CORRIDO A DON LUIS INFANTE RODRIGUEZ FUNDADOR DEL EJIDO LA PEÑITA DE SOTO LA MARINA

CON EL PERMISO DE USTEDES

ME UNO A ESTE GRAN HOMENAJE

EN ESTA HUMILDE CANCION

AL SEÑOR DON LUIS INFANTE

NO LE GANO LA AMBICION

LAS ENVIDIAS O EL CORAJE

DON JOSE DE SAN ROMAN

UN ESPAÑOL DE BILBAO

DE LA HACIENDA BUENAVISTA

EL ERA SU PROPIETARIO

CUANDO EMIGRA PARA ESPAÑA

A DON LUIS LO HABIA HEREDADO

CON LAS TIERRAS QUE LE DAN

DE LA HACIENDA BUENAVISTA

DON LUIS INFANTE RODRIGUEZ

ES QUIEN FUNDA LA PEÑITA

FUE EL PRIMER COMISIARIADO

YA MUCHOS PASARON LISTA

LA GRAN CANTIDAD DE HECTAREAS

LAS DIVIDE Y LA COMPARTE

NUNCA HIZO USO DE ELLAS

EL HOMBRE BIEN LAS REPARTE

A GENTE NECESITADAS

EN GLORIA ESTA CON DIOS PADRE

SI ESTO FUE EN EL TREINTA Y OCHO

Y LO CERTIFICA EL R.A.N.

SI LAS CUENTAS NO ME FALLAN

OCHENTA Y DOS AÑOS VAN

ESTE ASENTAMIENTO HUMANO

SE SUPERA MAS Y MAS

POCOS HOMBRES DE DESPRENDEN

DE LO QUE HAYAN HEREDADO

Y HACER UNA CAUSA NOBLE

NUNCA SERA OLVIDADO

LAS GENERACIONES FUTURAS

NO OLVIDEN SU ANIVERSARIO

EFRAIN HERNANDEZ

POBLADO LAZARO CARDENAS

SOTO LA MARINA, TAM.

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