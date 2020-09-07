CORRIDO A DON LUIS INFANTE RODRIGUEZ FUNDADOR DEL EJIDO LA PEÑITA DE SOTO LA MARINA
CON EL PERMISO DE USTEDES
ME UNO A ESTE GRAN HOMENAJE
EN ESTA HUMILDE CANCION
AL SEÑOR DON LUIS INFANTE
NO LE GANO LA AMBICION
LAS ENVIDIAS O EL CORAJE
DON JOSE DE SAN ROMAN
UN ESPAÑOL DE BILBAO
DE LA HACIENDA BUENAVISTA
EL ERA SU PROPIETARIO
CUANDO EMIGRA PARA ESPAÑA
A DON LUIS LO HABIA HEREDADO
CON LAS TIERRAS QUE LE DAN
DE LA HACIENDA BUENAVISTA
DON LUIS INFANTE RODRIGUEZ
ES QUIEN FUNDA LA PEÑITA
FUE EL PRIMER COMISIARIADO
YA MUCHOS PASARON LISTA
LA GRAN CANTIDAD DE HECTAREAS
LAS DIVIDE Y LA COMPARTE
NUNCA HIZO USO DE ELLAS
EL HOMBRE BIEN LAS REPARTE
A GENTE NECESITADAS
EN GLORIA ESTA CON DIOS PADRE
SI ESTO FUE EN EL TREINTA Y OCHO
Y LO CERTIFICA EL R.A.N.
SI LAS CUENTAS NO ME FALLAN
OCHENTA Y DOS AÑOS VAN
ESTE ASENTAMIENTO HUMANO
SE SUPERA MAS Y MAS
POCOS HOMBRES DE DESPRENDEN
DE LO QUE HAYAN HEREDADO
Y HACER UNA CAUSA NOBLE
NUNCA SERA OLVIDADO
LAS GENERACIONES FUTURAS
NO OLVIDEN SU ANIVERSARIO
EFRAIN HERNANDEZ
POBLADO LAZARO CARDENAS
SOTO LA MARINA, TAM.