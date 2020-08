Fernando González Flores una persona muy especial con capacidades especiales en Soto la Marina﻿

Durante seis días a la semana lo podemos ver barrer y recogiendo basura en diferentes banquetas que se encuentran ubicadas en algunos negocios ubicados sobre la carretera nacional aquí en Soto la Marina.

Es una persona muy especial, con capacidades especiales, alumno del CAM, huérfano, la vida no lo ha tratado de lo mejor, pero no se vence, no se rinde, se gana el pan de cada día trabajando de manera honesta, se le dificulta poder hablar de manera fluida, pero lo que para nada se le dificulta es la manera de sacar el sustento para sí mismo.

Fernandito González Flores, es alumno del Centro de Atención Múltiple, “Profesor Magdaleno Lozano González” de Soto la Marina, donde es muy apreciado por sus maestras y sus compañeros, por cuya razón es nuestro personaje de la semana.

De esta manera El Redactor se suma a las muestras de afecto y de reconocimiento de la sociedad local, a quienes como Fernandito, salen todos los días a ganarse la comida de manera ejemplar como es el caso de nuestro amigo.