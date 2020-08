Es tiempo de las mujeres en Soto la Marina: Adelaida Castillo

“En Soto la Marina es tiempo de las Mujeres”, expresó convencida la activista política Adelaida Castillo Cepeda, quien resalta que las féminas de nuestro municipio tienen la capacidad y la experiencia como para aspirar a la alcaldía.

“Nuestro municipio requiere hoy en día de nuevos proyectos y de gente sencilla y para ello quien mejor que una mujer”, expresa nuestra entrevistada quien no emite declaración sobre un partido en lo particular.

No traigo prisa, pero todo este tiempo me he estado preparando y trabajando arduamente para lograr que las cosas sucedan”, resalta ante El Redactor, a la vez que hace saber que está abierta a la posibilidad de participar por cualquier partido en el que le den la oportunidad, “tengo suficiente trabajo político y experiencia” recalcó finalmente Adelaida Castillo Cepeda.