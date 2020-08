EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El Gimnasio de la Unidad Deportiva Municipal está siendo rehabilitado con la instalación de una nueva techumbre…Desde hace 40 años que este coso no recibía una rehabilitación…El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ le habrán de entregar un gimnasio renovado y digno a los deportistas de volibol y basquetbol…Pero este espacio también es utilizado para la celebración de otro tipo de eventos, como los de tipo cultural…Por ello es que podemos decir con certeza que la autoridad estatal y la municipal le están cumpliendo de lo mejor a la comunidad deportista de Soto la Marina…Y es que a la remodelación del gimnasio le tenemos que agregar las mejoras que se le hicieron al parque de béisbol, el cual luce hoy en día como un digno escenario y considerado como uno de los mejores parques de Tamaulipas…En otros temas para comentarles que la UCD a cargo de MAGDALENA PEDRAZA acaba de abrir una nueva oficina en la zona centro de esta localidad…De esta manera es como la sociedad de Soto la Marina le sigue demostrando su confianza a la UCD, expresó la líder estatal de la organización social en referencia…Incansables andan los de la cuadrilla de rehabilitación de alumbrado público y es que decenas de lámparas han sido cambiadas o remodeladas en estos últimos días…Para el alcalde ABEL GÁMEZ el que la comunidad cuente con calles bien iluminadas en sinónimo de seguridad para las familias de nuestro municipio, según me lo comentó en días pasados…Pues el compadre PEPE VILLARREAL CEPEDA se va a apuntar en el juego por la dirigencia nacional de MORENA…Solamente está esperando que el CEN de MORENA emita la convocatoria para ir a registrar sus aspiraciones a la Ciudad de México…El compadre PEPE es nativo del Poblado La Pesca…Pero desde muy joven se fue a estudiar a Monterrey y hoy en día aparte de su carrera como contador público es también un exitoso empresario…De origen y cuna humilde es producto de la cultura del esfuerzo…Ya recuperado de su estado de salud INDALECIO ARANJÓN GÁMEZ anda trabajando al mil en cuanto a las acciones de combate contra el mosco del dengue…Todos los días de la semana es común verlo junto a los demás integrantes del equipo de vectores realizando dichos trabajos…Triste el escenario para los boleros de Soto la Marina…Hay días en los que solamente les salen dos o tres boleadas a cada uno…Le tienen que entrar a desarrollar actividades extras en las tardes para sacar el sustento de sus familias…Mañana martes uno de septiembre inicia el Mes del Testamento…Todo el mes de septiembre se aplican importantes descuentos en la elaboración de los testamentos…Así lo dio a conocer el titular de la notaría Número 303 de Soto la Marina GASPAR ARELLANO GALVÁN…Siguen congelados los recursos para el tratamiento de cáncer de mama por parte del gobierno federal acusó la diputada federal del PRI MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN…Hay medicinas contra esta enfermedad que cuestan hasta doce mil pesos…Es criminal lo que hace el gobierno de LÓPEZ OBRADOR expresó…Y la verdad es que es muy cierto…El que anda incansable en su responsabilidad como Técnico de Campo del programa federal “Sembrando Vida” es nuestro amigo ALONSO MACIAS CORRAL…Me comentó en días pasados que ha estado realizando algunas asambleas informativas con beneficiarios de este programa y es que se habrán de construir viveros comunitarios por parte de los beneficiarios en las comunidades que han entrado en dicho programa de la federación…Capacidad y experiencia las tiene de sobra ALONSO pues aparte de la pasión que le imprime a su trabajo, es egresado de la prestigiada Universidad de Chapingo…Por cierto el pasado 16 de agosto fue el día del Ingeniero Forestal….Felicidades para él y todos sus compañeros de profesión!…Déjeme decirle que el dirigente del PRI local XAVIER MOLINA se reporta desde Sinaloa…Anda trabajando, con un equipo de consultoría política cuya sede está en Jalisco…Trabajan para el PRI rumbo a las elecciones que en Sinaloa se desarrollarán el próximo año…Dice MOLINA que su trabajo será de unas dos o tres semanas…Y posteriormente se regresará a Soto la Marina en donde ya más de dos elementos se han dejado escuchar respecto a sus intenciones de participar en el proceso interno de selección, para el próximo año…El Jefe de la Oficina Fiscal en Soto la Marina JUVENAL MARTINEZ VAZQUEZ sigue invitando a que aprovechen el programa “Ponlo a tu Nombre” que se impulsa por parte del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Con este programa se facilita a bajo costo a aquellos posesionarios de unidades automotrices que no las han puesto a su nombre…En el Registro Civil se ha incrementado la demanda de servicios por parte de la comunidad de acuerdo a lo que dio a conocer el titular de esa dependencia estatal RENE GALVÁN CASTILLO…Este aumento se dio al reiniciar las actividades en horario completo de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde, me comentó el funcionario del gobierno de Tamaulipas asignado a nuestro municipio…El alcalde ABEL GÁMEZ CANTU ha dispuesto un ambicioso proyecto de rehabilitación y mejoramiento de alumbrado público en la zona urbana de Soto la Marina…Muchas calles del primer cuadro de la cabecera municipal lucen hoy en día más y mejor iluminadas…Cabe resaltar que estas acciones que se desarrollan por instrucciones del presidente municipal tienen como prioridad el que las familias puedan salir por las tardes noches a realizar algunas actividades dentro de un entorno de mayor seguridad…Nos dice ADELAIDA CASTILLO que sí está muy interesada en participar en la elección local del próximo año…ADELAIDA ha tenido algunas representaciones dentro del PRI en Soto la Marina, así como ha estado comisionada en otras partes del estado…Pero a pregunta expresa, dejó abierta la posibilidad de participar por cualquier otro partido en donde se le dé la oportunidad de hacerlo…Lo cierto es que ADELAIDA CASTILLO CEPEDA para nada es una desconocida dentro del argot político local…Al contrario, es una fémina más que conocida y además reconocida…Puntualizó que este es el tiempo de las mujeres en política…En otro orden de cosas, déjeme decirle que el pasado viernes estuvo de manteles largos LUPITA GALVÁN GONZÁLEZ y el día siguiente, es decir, el sábado cumplió años su esposo CHENTITO ARGUELLO DÁVILA…Felicidades para tan estimado matrimonio!…El líder del PAN en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ está a la espera de que inicie el proceso electoral de manera oficial para de inmediato trabajar rumbo a la elección del próximo año…Va a esperar en su momento las indicaciones que se le hagan llegar por parte de la dirigencia estatal y es que hay que respetar los protocolos de prevención sanitaria por el COVID 19…De igual manera me comentó sobre la fortaleza que tiene la estructura de su partido en nuestro municipio…Lo que les permite esperar con optimismo el proceso electoral del 2021…Mientras que en las filas de MORENA se hizo realidad lo que deseaba el regidor CONCEPCION LOZANO GÓMEZ en cuanto a que la elección interna para la dirigencia nacional se lleve a cabo con la militancia, pero que se incluya a todos los simpatizantes de ese partido…Hablando de regidores, el del tricolor RAÚL RAMIREZ MIRELES espera que la dirigencia estatal se defina en nuestro municipio por un cuadro probado y que sea garantía de una participación digna…Igual de cierto es que la pandemia del COVID 19 ha generado en que de momento las acciones sociales que en lo particular venía realizando el profesor RAÚL se hayan detenido…Cuestión de recordar que ha entregado apoyos consistentes en material para construcción a algunas familias en situación vulnerable…De su bolsa…Y eso es de resaltarse…En otro orden de ideas, usuarios de carretera que conduce de San José de las Rusias a La Piedra están pidiendo que le den una “manita de tigre”, ya que está en malas condiciones…Nos dicen que ya se han salido del tramo carretero algunos automovilista, porque hay muchos baches…Cabe destacar que el tramo carretero no solamente comunica a La Piedra, también es utilizado por la gente de 5 de Mayo y La Lobera, así como Eslabones y una importante cantidad de ranchos de esa parte de la zona sur de Soto la Marina…Por cierto del Ejido La Piedra eran originarios los ex alcaldes FLORENCIO y GUMARO BARRIENTOS…Este último incluso fue diputado local por mayoría…De igual manera LEONARDO BARRIENTOS quien era sobrino de ellos dos, también fue alcalde y diputado local…De La Piedra fue nativo un gran líder de esa comunidad JOSÉ BARRIENTOS GARZA “Garcita”…El fue comisariado en varias ocasiones…Pero de igual manera, con su apoyo es que no pocas familias foráneas pudieron tener un pedazo de tierra para sembrar y un solar para construir sus viviendas…Los docentes de las escuelas de la zona escolar 34 de primarias a cargo de la maestra ANA MARIA ROMERO SOLORIO han estado entregando cuadernillos de apoyo a sus alumnos…En tanto les llegan los libros de texto gratuitos…Esas acciones aplican para los educandos no solamente de la parte rural, también se entregan a los de la zona urbana…Entre las frases de marinenses que han quedado para la posteridad podemos mencionar algunas como las de CHON JILOTE, “mídete cotorro”…Y una de MATI MOLINA “que injusticia”…Y del amigo MANRIQUEZ cuando vendía elotes, “no están buenos, están criminales!”…Una de PANCHO COVARRUBIAS “GMC foco rojo”…Y la de RUPERTO VÁZQUEZ “sáquenme cría, porque mañana me capan”!…Y que me dicen de la de mi inolvidable amigo don CÉSAR TAVARES DE LA GARZA cuando en Victoria le preguntaban que si era de La Marina a lo que les contestaba, “yo no soy de la Marina, la Marina es mía!”…Y la del profesor FIDEL MARTINEZ cuando alguien le hacía una pregunta comprometedora se salía por la tangente “yo no sé nada, cuca es la que cose”!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…