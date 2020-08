POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Luego de la reunión de la CONAGO en San Luis Potosí, a la que acudió el Presidente López Obrador, hubo desencanto ante la falta de respuesta, no sólo en los hechos, sino en la interlocución entre los mandatarios estatales y el Jefe de la Nación. A tal grado que algunos mandatarios hablaron de desaparecerla o no asistir en los próximos encuentros porque ahí no se resuelve nada.

El gobernador de Durango José Rosas Aispuro declaró que la Conago “ya no es el instrumento de interlocución que fue en su momento”, en el pasado reciente, en ese escenario los estados planteaban a la federación los temas urgentes de atender para que con visión de Estado se les diera respuesta, por ser de interés social, algunos de ellos de impacto nacional.

Rosas Aispuro manifestó que la pasada reunión de la Conago en San Luis Potosí, generó muchas expectativas entre los gobernadores, ya que buscaban un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace meses.

Y es que los temas más urgentes para los gobernadores son la falta de respuesta al problema económico que afecta a los estados, llevar respuesta a quienes desde el sector privado general desarrollo y empleo, eso sin contar las demandas que el sector salud reclama para enfrentar la pandemia y que cada entidad con sus propios recursos ha enfrentado, claro restando presupuesto a otros programas y necesidades de las entidades.

La CONAGO era el escenario donde los gobernadores podían plantear sus requerimientos y sobre todo llevarse una respuesta, o un compromiso de solución por parte del Jefe del Ejecutivo Nacional. Si no hay esa interacción, si no se derivan soluciones, no tiene razón de ser, en opinión de algunos mandatarios como Rosas Aispuro.

2.- La reactivación económica es urgente, los empresarios a través de sus organizaciones han sido recurrentes en el tema de financiamiento, lo han planteado las dirigencias a nivel nacional, lo mismo en lo estatal y local. Si no se actúa rápido pronto se desmantelará lo poco que hasta ahora ha sobrevivido.

Ahora el Gobierno del Estado lanzó un programa emergente dirigido a las MipyMEs. Al darlo a conocer el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca indicó que para el efecto hay una bolsa de 50 millones de pesos, esto es para actividades formales del comercio, manufactura, así como actividades de hospedaje y restaurantes.

Se trata de créditos que van desde 25 mil pesos hasta 120 mil pesos, con tasa de interés moderada, del 8 % , para empresas que cuentan con 10 o más trabajadores.

Hubo un plan anterior lanzado a nivel nacional, el cual aplicó intereses del 14 % y desde luego fue rechazado por el sector empresarial, porque no resultaba ninguna ayuda, sino todo lo contrario, eran intereses impagables.

En la estrategia estatal se sostendrá el 8 % por pago puntual, con plazos de hasta 36 meses y la condición es que el crédito deberá aplicarse al capital de trabajo.

Estos recursos llegan en el momento más oportuno, Y aunque falta poco más de dos meses para el Buen Fin, se hacen preparativos para la reactivación económica con esa temporada que dará oxígeno al sector comercial, esto será del 13 al 16 de noviembre, pero Usted sabe que muchos se adelantan a ese periodo para lanzar sus ofertas y ganarle a la competencia.

PARA LA LIBRETA DE APUNTES.- El artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales penaliza a quien “por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello”.

Desde luego en tiempos de doña Leona Vicario no existía la referida ley, por lo tanto no era delito. Hoy en día es delito la entrega de dinero, así sea como el alcalde Layín “poquito”, y peor si el recurso proviene de las arcas públicas.

Y como dice el refrán, < tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata >. En este caso hay dos protagonistas, el señor Pío López Obrador y David León Romero.

El que está en un serio problema es David León, que siendo asesor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se prestó “para recoger dinero del pueblo bueno”, para entregarlo a un proyecto político ajeno al partido de su jefe.

Suponiendo sin conceder que ese recurso económico hubiera sido recolectado por el susodicho, es difícil separarlo del tráfico de influencias por el puesto que ocupaba, porque no hay manera de probar si sus donantes eran personas influyentes, de alto nivel o modestos ciudadanos. Eso en el mejor de los casos, porque habrá quienes piensen y ya lo han expresado, que las aportaciones provenían del Gobierno del Estado de Chiapas.

En otra cara de la moneda, podemos pensar que David León traicionó a su jefe Velazco, al cual por cierto le fue muy bien con privilegios anti constitucionales que le otorgaron en su momento. Pidió licencia como gobernador, rindió protesta como senador, el Senado le otorgó nuevamente licencia para que regresara a terminar su periodo de Gobierno y luego de concluir regresó a su curul, o sea tuvo simultáneamente dos puestos de elección popular con el cobijo de los senadores morenistas. Pero eso fue casualidad, no tenemos por qué ser mal pensados.

La cuestión es que David León, seguramente saldrá bien librado, porque a final de cuentas hizo cosas buenas, que aunque parecen malas, contribuyeron al éxito de un proyecto que hoy es gobierno. Quizá le ocurra lo que a otro protagonista de un video que también testificó en su momento la entrega y la recepción de dinero para una causa electoral, ese personaje estaba encaminado a tener un buen puesto en el actual gobierno y efectivamente es hoy un operador de alto nivel que trabaja en las sombras en el tema importantísimo de política social de la 4ª. T., pero sin nombramiento.

Ministro sin Cartera, o poder tras el trono, así se les denomina a esta clase de personas de los que hay muchos a lo largo de la historia.

Eso puede ser en el peor de los casos lo que le puede esperar a David León, quien entró con el pie derecho en el gobierno federal al asumir la Dirección de Protección Civil a nivel nacional, a la que renunció porque se encaminaba a hacerse cargo de una tarea de gran responsabilidad y que encerraba la confianza que en el depositaba el Presidente López Obrador, el puesto en cuestión es la distribuidora de medicinas, vacunas y equipos médicos que constituirá el gobierno federal, una dependencia de nueva creación.

Veremos y diremos.