EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Estamos ya a finales del mes de agosto…Qué rápido pasa el tiempo…Con razón dicen que nuestro paso por este mundo terrenal es efímero…”Vive feliz ahora mientras puedes” canta en una parte de su poema de canción el enorme NAPOLEÓN…No voy a decir el nombre por respeto a su memoria y su familia…Pero cierto día uno de los hombres más ricos de su tiempo aquí en Soto la Marina le confió a mi esposa, “hija, daría todo mi dinero a cambio de mi salud”…Y es cierto…Hay ocasiones que el oro del mundo no alcanza para salvar una vida…Hay gente que presume y humilla a los demás porque trae un carro del año o porque tiene la mejor de las residencias y abultadas cuentas en el banco…Se creen los más importantes del mundo…Errada idea, por demás…Nos podemos dar cuenta de que cuando fallece un poderoso, el mundo no se detiene…Así sea un rey o un presidente de un poderoso país…La vida sigue su curso…El cosmos permanece inalterable…Nadie somos indispensables en este planeta…Y la verdad es que nadie fuimos bordados a mano por la virgen…Hay personas en este mundo que no valoran lo que tienen a su lado…Hasta que ese alguien se muere le dan el valor que tenía…Hay un poema que retrata a la perfección esto que les estoy diciendo y que reza, “Cuando me extrañes, recuerda que en algún momento estuve ahí y no me valoraste”…A veces las personas se creen merecedoras a todos los privilegios…Pero no son capaces ellos mismos de dar una palabra de afecto al de enfrente…Cosas de la vida…Finalmente lo importante es tener el alma y la conciencia tranquilas…Para que en un momento dado, el corazón no se carcoma por el remordimiento…El regidor del PRI ante el cabildo local RAÚL RAMIREZ MIRELES me comentó sobre su confianza en cuanto a que por parte del Comité Directivo Estatal que preside EDGAR MELHEM habrán de seleccionar un candidato o una candidata con arraigo y experiencia que pueda tener un digno papel en la elección municipal del próximo 2021…No es un secreto que la voz del profesor RAÚL RAMÍREZ es una de las de mayor peso y autoridad política dentro de las filas del tricolor en Soto la Marina…Nos atrevemos a decir que es de los muy pocos priistas que han pecado al apoyar a otros partidos…Pues no hay para cuando regrese el Visitador de la Procuraduría Agraria a este municipio OMAR OSVALDO RAMOS FLORES…La semana pasada me comentó que hasta finales de septiembre los van a concentrar en las oficinas centrales en Ciudad Victoria…Y dependiendo del avance del COVID o de su retroceso es hasta cuando les van a notificar sobre su retorno a los municipios que los tienen asignados…Es en verdad lacerante el infernal calor que tienen que soportar los clientes del BANORTE de Soto la Marina y es que largas son las filas que en pleno medio día podemos observar en el exterior de la esa institución bancaria …La necesidad obliga a hacer filas en plena intemperie…Nuestro reconocimiento para ALFREDO RODRÍGUEZ TRUJILLO, pues él es el único que atiende en la oficina local de TELECOMM Soto la Marina…Hay que tenerle paciencia…Pues al ser el único empleado en funciones se tiene que hacer cargo aparte de las ventanillas de todo el trabajo administrativo…El horario es de las 8 y media de la mañana a las dos y media de la tarde…Necesario portar cubre bocas…La reapertura de la Playa de La Pesca generará en movimiento económico para los prestadores de servicios y comerciantes de esa populosa comunidad…El turismo siempre dejará dinero a su paso o en su estancia en los lugares a los que llegue…Respecto al tema del COVID ahí si se cocina aparte…La gente debe de ser responsable consigo misma y también con los de enfrente…Ya eran cinco meses de que la playa de La Pesca estaba cerrada por la contingencia sanitaria…Claro que las familias en general de esa comunidad deberán de extremar cuidados y medidas de prevención…Les va a llegar dinero en cantidad importante…Pero también se deben de cuidar al máximo para que no les llegue el COVID…Ahora que también es cierto que el gobierno a nadie lleva a la fuerza para que ande de turista…Los cuidados deben de estar a cargo de la propia gente…Tampoco son chiquitos para andarlos cuidando…Es cuestión de responsabilidad…Y de compromiso con la salud de nuestras familias…Me comentó el presidente del Consejo para el Fomento Económico La Pesca AC, mi estimado amigo MARCO ANTONIO ARELLANO CEPEDA que la reapertura de la playa ha generado en un importante incremento en el flujo de visitantes a esa comunidad…Resalta que en su Restaurante Costa Lora se trabaja con las medidas de prevención sanitarias que se han implementado por parte del sector salud de Tamaulipas…De igual manera expresa que a partir del anuncio de la reapertura de la playa de La Pesca la reservación hotelera ha tenido un importante aumento….Por cierto muy cerca de la entrada a la playa está instalado un filtro de seguridad pública estatal y elementos de la Marina así como un elemento de protección civil…Este último, un nativo de La Pesca de nombre ARTURO CEPEDA el cual pretende demostrar más poder incluso que los elementos estatales y de la Marina…Se ve mal este elemento en la revisión a las unidades automotrices…Se porta altivo y prepotente…Pero en fin…De todo existe en los viñedos del señor…Este ARTURO CEPEDA debería de ir a alguna capacitación sobre atención a la ciudadanía…Aunque lo más probable es que reprobaría cualquier curso de atención a la sociedad…En verdad que cuando uno pasa por la Calle Hidalgo casi con Carranza ya sea en vehículo o a pie se extraña el grito de amistad que siempre se escuchaba por parte de nuestra inolvidable amiga MATI MOLINA ALVARADO…Hay personas que nacen para vivir dentro del sentimiento popular de la gente…MATI fue uno de esos personajes que sin haber sido propiamente de alto estudio o destacada en lo cultural o en lo económico nació con ese ángel de no pasar inadvertida para la sociedad…MATI fue pueblo…Y su imagen así seguirá por siempre dentro del imaginario popular…Se asegura que la mano invisible del Secretario General de Gobierno CESAR VERÁSTEGUI está pero bien metida, dentro de los diferentes partidos políticos que tienen presencia en Soto la Marina…Dicen que el famoso “truco” está operando desde las penumbras de la general de gobierno en partidos de oposición estatal como MORENA y el PRI…Por lo tanto que nadie en su momento se sienta sorprendido con los nombres de los elegidos para las candidaturas locales de esos partidos…Pudieran presentarse sorpresas a la hora de las definiciones locales en el PRI y en MORENA…Lo que sí es un hecho es que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA va a defender con todo la posición política para su partido el PAN en el tema de Soto la Marina…El gobernador no va a ceder de manera fácil la alcaldía del PAN a cualquier otro partido…Al gobernador le interesa y mucho Soto la Marina…Por otro lado, muchísimas gracias en verdad por el extraordinario apoyo que seguimos teniendo en nuestras transmisiones de noticias en vivo desde nuestra casa editora EL REDACTOR…Los martes y viernes a partir de las 11 de la mañana por medio de nuestra plataforma de Facebook…36 mil visitas se registran hasta el pasado jueves…Más las que se presenten a partir de la edición del pasado viernes nos dan la pauta y la seguridad para decirles…GRACIAS!…Oigan que le pasaría a CHECO RANGEL que ya no hemos escuchado que vaya a buscar el boleto municipal del PRI?…Hace unos meses nos había adelantado que iba a buscar la candidatura local de su partido…Aunque a lo mejor esté haciendo una pausa y poniendo en orden sus ideas a ese respecto…Déjenme decirle que se escuchan rumores de una posible participación de LUPE GÁMEZ en el terreno político…Lo que no me adelantaron es en qué partido estaría jugando…No tiene que ser a fuerza su participación como candidato…Igual de cierto es que a través de los años y de sus participaciones LUPE ha logrado integrar un equipo político que lo sigue a los proyectos en los que juega…La mayor parte de su equipo lo forman elementos y cuadros del magisterio local…Del sindicato en concreto…Si a LUPE no lo hubieran traicionado algunos de sus cercanos, se le hubiera hecho realidad su triunfo electoral hace cosa de cuatro años…LUPE GÁMEZ tenía al enemigo muy pero muy cerca de él…Mientras tanto sigue repartiendo su tiempo entre sus labores en la Sección 30 del magisterio y su terreno en este municipio…En otro orden de ideas, la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó al INE que la elección para la dirigencia nacional de MORENA sea mediante el voto abierto y universal…Es decir, participarán con su voto los militantes, pero de igual manera lo harán los simpatizantes…Creo que es una buena decisión en el entendido de que de acuerdo a datos oficiales, el padrón es apenas de tres millones…Cuando la elección se ganó con el voto de más de 30 millones de mexicanos…Felicidades a mi estimado amigo JOSÉ LUIS CÓRDOVA GARCÍA “La Guicha”…El cumplió años el pasado miércoles 19 de agosto…Por cierto platicando con “Guicha” me comentaba que en la zona urbana de Soto la Marina hay 15 lavados de carros…Y todos tienen trabajo en mayor o en menor medida…”La Guicha” tiene su lavado de vehículos en Soto la Marina por la calle Justo Sierra casi con Carranza…Los negocios dedicados a la elaboración y venta de alimentos ahora pueden expender hasta las once de la noche…Les autorizaron una hora más…Claro que deberán de respetar las medidas de prevención que por el COVID 19 les está exigiendo el sector salud de Tamaulipas…Cuando más animado andaba el Presidente AMLO con eso de la exhibición de videos de algunos cuadros notables del PRIAN el periodista CARLOS LORET DE MOLA le reventó en la cara un video donde su hermano PIO LÓPEZ OBRADOR recibe dinero, para una de sus campañas…Muy a su favor el presidente contestó que esas eran aportaciones del “pueblo bueno”…AMLO confirma que solamente ve la corrupción en los de enfrente…Esta lanota AMLO no la declaró ante el INE, por lo tanto es corrupto igual o más que los que el señala de ser rateros…No estaba muerto andaba de parranda la popular “Vitola” ANTONIO LÓPEZ SOTO…No se crean no andaba de parranda…Estuvo enfermo en un hospital de Ciudad Victoria y ahora se encuentra albergado en la Casa de Retiro del DIF en Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…