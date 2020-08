Comentario Editorial

*Responsabilidad personal y familiar ir o no a la playa

La reapertura, de manera particular, de la playa la pesca, ha traído numerosos comentarios, en su mayoría en desacuerdo con la autorización del Comité Técnico de Seguridad en Salud en Tamaulipas.

Y es que consideran los que discrepan de ese acuerdo, que reabrir la playa en medio del alto número de contagios por covid-19 en al menos 21 municipios de la entidad y sin tomar en cuenta los existentes en estados vecinos, no ayudara en nada a disminuir la pandemia y si pondrá en riesgo en este caso a soto la marina, de que se incremente la enfermedad, que de algún modo está contenida en este municipio que al domingo 23 de agosto solo tenía un registro de 20 casos activos.

Cibernautas que comentaron a través de las redes sociales de El Redactor sobre la reapertura de la playa La Pesca, piden no ir al paseo….por favor no vayas aun, ya falta menos, porque después va ser peor el contagio y menos vamos a salir….. Es cierto que afecta la economía de los prestadores de servicios, pero vale más la vida….con la apertura habra mas muertes y eso no queremos…. Entonces que mejor abran las escuelas….no! Si abren escuelas habria mas contagios que después se lamentarían…..como se ve que no piensan en la salud… Así como la playa que abrirán, después no se lamenten gente, denle gracias a dios que están en sus casas y no en un hospital….dios con nosotros ya falta menos, aguanten……

La verdad hay que decirla claramente, en este caso, la autoridad decide, pero la responsabilidad personal o familiar de ir o no a la playa es de cada uno de nosotros o de los jefes de familia……. Había que decirlo…y se dijo.