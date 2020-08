EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

ROSARIO ROBLES BERLANGA la ex Secretaria de SEDATU con ENRIQUE PEÑA NIETO sigue en la cárcel, según esto, por un delito, que por cierto, aún no se le ha comprobado después de un año de estar en la cárcel…Mientras que el ex Director de PEMEX de ese mismo sexenio EMILIO LOZOYA también acusado de fraude se encuentra tranquilo de la vida descansando en su casa por órdenes del Presidente AMLO…Porque la diferencia en el trato a estos dos ex funcionarios si están igual acusados de corrupción?…Simple…Porque mientras ROSARIO se negó a ser traidora con su anterior jefe a LOZOYA le faltaron pantalones para aguantar vara…Tal parece que en una comparativa entre estos dos, tiene más productos de gallina ROSARIO que el soplón LOZOYA…Este último hasta hace poco un vil delincuente como era considerado por la cuarta transformación, es ahora poseedor de la verdad, según ellos, en todo el embarre que está haciendo contra sus ex patrones…No digo que PEÑA y VIDEGARAY así como otros encumbrados peñistas sean unas blancas palomas…Lo que sí creo a pie juntillas que LOZOYA es un vil traidor…En días pasados falleció la maestra BEATRIZ ANAYA DE VILLARREAL GUERRA…Ella fue presidenta del DIF Tamaulipas durante el sexenio que en Tamaulipas presidió su esposo AMERICO VILLARREAL GUERRA…Fue ante todo una dama…Señora y mujer de respeto…Que le dio sencillez, pero respeto al encargo que como cabeza de la institución social por excelencia en el estado le tocó dirigir…Ella es la madre del Senador Morenista AMERICO VILLARREAL ANAYA…Descanse en paz…En temas locales para agradecer la excelente respuesta que hemos estado teniendo en los noticieros en Vivo que transmitimos los martes y los viernes a través de nuestra plataforma de Facebook de El Redactor de Soto la Marina…Ya tenemos un par de semanas con nuestras transmisiones en vivo y a partir de las 11 de la mañana, desde nuestras oficinas en la Colonia Nueva Rosita…Cerca de 30 mil visitas en las primeras cuatro ediciones hasta hoy sábado en que estamos escribiendo estos pergeños, nos llenan de optimismo en cuanto a la respuesta que estamos teniendo de la comunidad cibernética de Soto la Marina y más allá de nuestra frontera marinense…Y con el apoyo de todos ustedes como dijo RAUL VELÁZCO “Aún hay Más”!…Me comentó el dirigente del PAN en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ que en su partido están esperando el inicio oficial del calendario electoral para el próximo mes de septiembre…No se podrán realizar actividades proselitistas con la militancia o la sociedad, para la pandemia del COVID…Pero internamente se podrán ir integrando los proyectos de tipo electoral para estar en forma política para el proceso del próximo año, indicó….Cabe destacar que el proceso electoral en nuestro estado inicia en la segunda semana de septiembre…Y las elecciones se realizarán el seis de junio del 2020 en la que estarán en juego las 43 alcaldías, así como 36 diputaciones locales además nueve federales…Nos comenta el Coordinador de la Misión Cultural, ANDRÉS MEDELLÍN MANZANO que no saben aún en que comunidad de Soto la Marina van a trabajar en este nuevo ciclo escolar…Probable que para la presente semana se les defina por parte de la SET a este respecto…Podría ser La Piedra, La Zamorina o Lavaderos…Los últimos dos ciclos la Misión Cultural estuvo asignada de manera paralela a Noche Buena y Diez de Abril…Lo cierto es que el profesor MEDELLIN es un apasionado del arte de la danza…Misma que imparte en la Misión a su cargo…La semana pasada cumplieron años mis estimados amigos JUAN JOSE ROMERO y RIGO SEGURA GALVÁN…Los dos buenas personas…Honestos…De trabajo…Y cabezas de familias bien orientadas y de bien…Es decir JUAN JOSÉ y RIGO personas bien nacidas y dignos habitantes de nuestro planeta…Felicidades!…La semana pasada pude observar platicando de manera afectuosa y amena por demás al ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA y a MATILDE RAMÍREZ TORRES…Quien sabe que temas estarían abordando…Pero lo que sí es cierto, es que a los dos la política les asoma por los poros por la piel…Igual que pudieron haber estado platicando del estado del clima…O de otros temas que no tengan nada que ver con la política…Lo cierto es que el ex alcalde, oriundo de La Pesca ha andado estos días como se dice, semblanteando el escenario político local…No ha dicho para nada que si va a buscar la candidatura local del PRI…Aunque me reportan que les pregunta a sus amigos y algunos ex colaboradores que quien creen que por el PRI la podría pegar en Soto la Marina…Me reportan que es muy insistente de su parte esa pregunta…Ya se imaginaran las respuestas que le dan…En otro orden de ideas el Coordinador de la Región V de la Sección30 del SNTE, FERNANDO MARTINEZ PACHECO entregó en representación del dirigente estatal del magisterio RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ una presea por 40 años de servicio educativo al Supervisor de la Zona Escolar 113 de primarias ENRIQUE CASTILLO…Nuestras más sinceras condolencias para la familia de nuestro apreciado amigo CHAGO GARZA TORRES…CHAGO falleció el pasado lunes y la madre tierra lo recibió el día siguiente en el panteón de esta cabecera municipal…En paz descanse…En el ITEA a cargo de JUAN LUIS MENDOZA NARVÁEZ trabajan bajo la modalidad del sistema virtual con sus alumnos…Me comentó el funcionario educativo estatal que con los educandos se trabaja en grupos de Watsapp así como con el esquema de video llamadas…A todo esto ha llevado la pandemia del Covid-19…De igual manera me comentó que el ciclo anterior se entregaron 30 certificados de primaria y secundaria…Excelente el trabajo que ha encabezado JUAN LUIS MENDOZA NARVÁEZ con el equipo que lo apoya tanto en Abasolo como en nuestro municipio de Soto la Marina…Dice el genial ARMANDO FUENTES AGUIRRE “Catón” que el Dr. GATTEL nos ha dicho que la curva del COVID se aplanó fácilmente unas cien veces…Pero se contesta el propio “Catón” “más bien yo creo que la curva nos aplanó a todos”!…Saludos para mi estimado amigo CHOCHO PEDRAZA de allá del Ejido La Zamorina…En el último rincón de la zona sur rumbo al municipio de Aldama…La Zamorina es la última parte de Soto la Marina hacia el sur…CHOCHO es últimamente seguidor de la cuarta transformación…Defiende al presidente AMLO cual si fuera un enardecido lobo guardián del proyecto de AMLO…Lo podemos ver muy activo en las redes sociales como si formara parte del primer cinturón de seguridad del mundo chairo…Por cierto CHOCHO fue Jefe de Pieles y Ganado en el trienio de TEMO ARELLANO, aquel que decía que lo enredaran con la bandera del PRI…Hoy en día ellos dos se han convertido del priismo más puro, al Morenismo más radical…,Me dicen que CHANITO DEL REAL vende unos exquisitos platillos elaborados a base de productos del mar…Al parecer tiene servicio a domicilio…CHANITO es nativo de La Pesca…Aunque reside en nuestra cabecera municipal desde hace unos años a la fecha…También es verdad que es uno de los más entusiastas promotores del futbol en nuestro municipio…Claro que de momento el deporte marsoteño está paralizado debido al maldito COVID 19…Por cierto de los futbolistas marinenses que han probado suerte en el profesionalismo podemos mencionar a algunos como OSCAR MASCORRO de Santa Rosa que fue portero en Puebla y Monterrey…Su hijo del mismo nombre se enfundó diferentes casacas como las de Puebla, León y Pumas de la UNAM entre otras…TRINI CAMACHO con el Orizaba…Los Barrientos como ARNOLDO e ISMAEL en el Correcaminos de segunda división…Llama poderosamente la atención que los seguidores del mundo chairo le anden dando vuelo a eso de que en México cuando llegue la vacuna contra el COVID será gratis…Pues que bueno…Se compraría con nuestros impuestos….Esto muy claro está…Pero si fuera gratis cual sería la novedad?…En nuestro país todas las vacunas del sector salud han sido gratuitas desde siempre…O a poco la vacuna contra la Influenza o contra la Polio o las demás del cuadro básico se vendían antes?…Claro que las vacunas siempre han sido gratis en México…Cual es la novedad?…En otro orden de ideas, vaya mi más sentido pésame para mi compadre y hermano GUSTAVO BARQUEIRO SALAS pues la semana pasada falleció su señora madre TOMASITA SALAS…Ella fue sepultada en Aldama…En paz descanse…Pues MARIO CRUZ el líder de la CNC local dice que su organización sigue siendo orgullosamente priista…Están esperando los cenecistas locales que inicie la campaña para dejarse caer con todo a favor de la fórmula tricolor…Asegura el joven dirigente campesino que en los ejidos de Soto la Marina todavía hay mucha gente que va a votar por el PRI…Dice que los gobiernos emanados del PRI son los que más saben gobernar…Hablando de gentes del tricolor JUAN HERRERA no trae gallo para la candidatura local…Aunque dice que si se unen los priistas se pueden esperar buenos resultados en la elección municipal de junio del próximo 2021…JUAN HERRERA fue Coordinador de Protección Civil con LEONEL ARELLANO y con MIRO GÓMEZ…Se vino de Enramadas desde entonces y después ya no quiso volver a echarse la tarraya al hombro…Prefiere ir a comprar los productos del mar o que se les traigan hasta Soto la Marina…El tiene un negocio de mariscos en la salida a la Pesca…Nuestro amigo CHEMA VILLARREAL HERNÁNDEZ Director de Turismo de Soto la Marina ha andado batallando últimamente con algunos detalles de salud…Nada para alarmar…Pero esperamos que se recupere y podamos verlo al cien por ciento… Por instrucciones de la Presidenta del Sistema DIF Soto la Marina, Profra. MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ CANTÚ, personal de la institución a su cargo inició con la entrega de despensas en el municipio, bajo las medidas de protección sanitarias que se han implementado por parte del sector salud ante la pandemia del COVID-19…Igual de cierto es que el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ encabezó la entrega de letrinas a familias de algunas comunidades rurales como Guadalupe Adame y Pobladores de México, así como El Sabinito…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…