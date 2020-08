EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la semana pasada nos estrenamos en EL REDACTOR con un nuevo formato informativo..Es decir, una barra de noticias en vivo desde un espacio de nuestra casa editora que dirige el comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…El proyecto es estar con ustedes los martes y los viernes de cada semana a partir de las 11 A.M. en nuestro formato de Facebook…La carrera de las tecnologías avanza y lo hace a pasos realmente agigantados…Por ello es que en EL REDACTOR no nos podemos quedar a la zaga o al margen…Nuestro medio de comunicación al ser el más profesional y con mayor aceptación entre la sociedad local tiene y mantiene el compromiso de seguir siendo punta de lanza en Soto la Marina en cuanto al tema de la información profesional y fidedigna…La comunidad de Soto la Marina se lo merece…Porque EL REDACTOR es del pueblo de Soto la Marina!…Entrando en materia, para comentarles que los directores y jefes de área del Ayuntamiento local trabajan desde hace días en la entrega de sus informes internos para que el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ rinda su II informe de labores ante la sociedad de nuestro municipio el próximo mes de septiembre…Así lo dio a conocer el Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…Por cierto el Secretario del Ayuntamiento tiene mucha experiencia en el manejo y la coordinación de informes municipales por lo que no dudamos que una vez más dará muestra de ello…Hablando de funcionarios locales, nos dio gusto ver de regreso al profesor CARLOS GUTIÉRREZ MACIAS quien es el Jefe de la Oficina de la presidencia municipal y quien también está de lo más involucrado rumbo al segundo informe del alcalde de Soto la Marina…Pues Don RENÉ GONZÁLEZ JUAREZ y su familia estuvieron de plácemes el pasado 2 de agosto ya que su Restaurante “Tampico” cumplió 38 años de brindar servicio de excelencia y calidad a la siempre exigente sociedad de Soto la Marina así como a familias que van de paso por esta localidad…Claro que fueron muy felicitados, tanto él como su esposa y sus hijos…Larga vida al “Tampico” de Soto la Marina!…Pues ya más de 50 mil muertos COVID en nuestro país.. Y el responsable de contener la pandemia HUGO LOPEZ GATTEL sigue más firme que nunca en su cargo…AMLO lo sigue apoyando para que esté al frente a pesar de la desastrosa gestión que ha realizado…Lo que pasa es que el día que AMLO lo corra, se le va a acabar el para rayos en que el epidemiólogo se ha convertido para el presidente…Todo mundo critica a GATTEL por el manejo de la pandemia…Por lo tanto, el día que lo corran, las culpas se van a trasladar al propio AMLO…Pues reactivó sus servicios la oficina local de TELECOMM…Tenía desde el mes de aarzo cerrada, por el Covid-19…Claro que se estarán aplicando los protocolos sanitarios como el acceso de solamente tres personas y el uso del cubre bocas entre otros…No es un secreto que estos casi cuatro meses y medio la gente de Soto la Marina tenía que ir a La Pesca o Abasolo para realizar algunos trámites que tienes que hacer forzosamente en TELECOMM…Ahora lo que sigue es que la gente cumpla con las normas de prevención sanitaria…Aunque la pandemia COVID llega ya a 50 mil fallecidos, solamente en nuestro país…Todavía hay gente que dice que el COVID no existe!…Saludos para doña ELENA ARELLANO OCHOA…Doña ELENA tiene ya 40 años de estar al frente de su “Coctelería La Costa” aquí en Soto la Marina…En La Costa se pueden encontrar los mejores platillos a base de productos del mar…Pero la tradicional Sopa de Mariscos de este espacio ha recibido el reconocimiento de propios y extraños…Muy pegado a doña ELENA se encuentra su hijo TOÑO HINOJOSA, ya que la apoya bastante en el manejo y la administración de tan prestigiado negocio de esta cabecera municipal…Verdad que hay cosas que nos marcan en la vida?…Hay sucesos o acontecimientos que nunca olvidarás…Aunque pasen los años…Como por ejemplo nadie olvida su primer vehículo…Viejito o como haya estado…Nunca lo vas a olvidar…Hace 32 años siendo un servidor un polluelo, mi viejo FERNANDO me compró en Ciudad Victoria un Chevetty modelo 1978 estándar, americano…Le daba vuelo yo a mi Chevetty en mi hermoso Ejido La Peñita…Con mis amigos de niñez y de juventud cuando teníamos ganas de salir mejor íbamos a Abasolo…Y es que decíamos “a la Marina no vamos porque está muy peligrosa la carretera, hay mucho tráfico, porque es federal”!…Igual de cierto es que los amigos de niñez, son los que más quieres…Aunque al paso de los años la vida te lleve a hacer nuevos y excelentes amigos…El mundo es tan grande y tan pequeño a la vez…De acuerdo a la perspectiva desde la cual la veas…De mis amigos de niñez, de La Peñita, por supuesto, hay algunos que hoy en día residen en USA otros en Canadá y el caso de uno que reside en Italia…Como otros en las ciudades de la frontera, en Ciudad de México y en Monterrey, por citar algunos países y ciudades…Y en Victoria, ni se diga…Sería realmente hermoso un día volvernos a reunir en la cancha de volibol de nuestra comunidad…Como lo hacíamos en aquellos años…Más de uno habríamos de soltar las de cocodrilo!…Me comentó el Director de Turismo local, CHEMA VILLARREAL HERNÁNDEZ que definitivamente a corto plazo no se abrirán las playas y ríos así como los lugares turísticos de Soto la Marina…El Comité Estatal de Seguridad en Salud dictaminó que la reapertura se dará hasta en tanto el semáforo epidemiológico cambie al color verde…Duro golpe para los que viven del turismo, tanto comerciantes, como prestadores de servicios….Pero esta medida va encaminada a proteger la salud de las familias y es que el asunto del COVID está pero hecho un verdadero infierno en nuestro país…Del 6 al 21 de agosto es el periodo que marca la Secretaría de Educación para realizar el trámite de inscripciones los alumnos de educación básica…Esto de acuerdo a lo que dio a conocer la titular del CREDE en Soto la Marina MARIA DOLORES CASTRO NARVAEZ…Decía CICERON, “el peor enemigo de la amistad es la política”…Y esta máxima, sigue siendo cierta a varios siglos de distancia…Algunos políticos cuando se meten de candidatos o de aspirantes a candidatos dan por hecho que todos sus amigos personales tienen el compromiso ineludible de apoyarlos en sus aspiraciones…Y cuando esto no sucede esta amistad que puede tener antecedentes de muchos años antes, se troza…Se derrumba…Se hace polvo…O se hace nada…Pues dice el ex alcalde LEONEL ARELLANO que está deshojando la margarita en cuanto a buscar o no la candidatura local del PRI…Acepta una relación excelente en lo político y en lo personal con el dirigente estatal EDGARDO MELHEM SALINAS…Pero el de La Pesca no se ha atrevido a asegurar que “esta boca es mía”…LEONEL no es novato en esto…LEONEL le entiende a la perfección a eso de las negociaciones a alto nivel..Y la verdad, por lo que expresa ante sus amigos, para nada desea quedar en medio de una negociación o de un acuerdo en el que sea él precisamente el último en darse cuenta….Igual de cierto es que hacia el interior del PRI no es que todo mundo esté esperando que LEONEL ARELLANO sea el candidato y en montón todos irse a apoyarlo…El de La Pesca tiene en su espalda algunas facturas que ciertos priistas le quieren cobrar…Y que tienen origen en las pasadas dos campañas municipales…Estos antecedentes pueden significarle algo así como una losa política en sus espaldas…Pero bueno, como les comentábamos líneas arriba LEONEL no ha dicho públicamente que le interese ser el abanderado local del tricolor…Que también es cierto que LEONEL ARELLANO sería uno de los cuadros que por el PRI podrían presentar una pelea electoral digna y de altura…Por su parte otro ARELLANO, pero en este caso HUGO también ha dicho que desea ser el candidato local de MORENA…HUGO ARELLANO dice y tiene toda la razón del mundo que él fue de los fundadores de MORENA en este municipio…Hay fotos de esto…Hay evidencias que así lo demuestran…HUGO ARELLANO fue el primero en tomar la bandera de MORENA para apoyar en su campaña al ahora presidente AMLO…Pero hay un lapso de su trayectoria política en el que al parecer el cariño por MORENA se le acabó y es que le dio contra de manera pública al abanderado de ese momento HUGO ROJO RAMOS…En ese tiempo HUGO ARELLANO se enojó y pataleó y se fue a la campaña del PAN-PRD para respaldar al hoy alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Tan se metió a la campaña del PAN-PRD que incluso el hoy alcalde lo invitó a formar parte de su administración como Jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento…Esto como reconocimiento a su apoyo en la campaña electoral…Cargo al que después de unos meses renunció…Igual de cierto es que en MORENA podrían estar recibiendo una sorpresa mayúscula en verdad en cuanto al tema del boleto municipal del 2021…Hay alguien de aquí de nuestro municipio, que tienen agarraderas personales y muy fuertes, con la familia cercana del presidente AMLO por su lado materno…Nada sería de extraño que se presentara una sorpresa en el asunto de la candidatura de MORENA en Soto la Marina…Dicen y tienen razón que en la política como en la vida misma, en muchas ocasiones “unos corretean la liebre y otros la alcanzan”…Por cierto ya que andamos por el rumbo de MORENA como que la señora IMELDA PAVÓN VALDÉS le ha dado un cierto bajón a su posicionamiento político…Se estará arrepintiendo de su proyecto electoral?…Quien sabe…Lo que sí es verdad, es que su esposo ALEJANDRO ZUÑIGA siempre le ha manifestado su total respaldo…Pero bueno, en ocasiones se da marcha atrás en este y otro tipo de proyectos…En otro orden de ideas, el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ hizo entrega en días pasados de una silla de ruedas al señor DAVID ZÚÑIGA de la Colonia Del Río Solidaridad…De esta manera el alcalde de Soto la Marina sigue cumpliendo con la gente más vulnerable de nuestra sociedad…De igual forma, el presidente municipal encabezó junto al Secretario de Bienestar del Estado ROMULO GARZA MARTINEZ la entrega de tanques Rotoplas a familias de algunas comunidades rurales y de la zona urbana en días pasados…La coordinación de las entregas de los tinacos estuvo a cargo del Delegado de SEBIEN en el municipio, RAYMUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO con el apoyo del Director Regional, URIEL REYNA RODRÍGUEZ…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…