﻿EXIGE SNTE A USICAMM CLARIFICAR CRITERIOS APLICADOS EN SOLICITUDES DE CAMBIOS

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, solicitó a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que clarifique los criterios que utiliza para validar o rechazar las solicitudes de cambio de los maestros, para el ciclo escolar 2020-2021.

José Rigoberto Guevara Vázquez, dijo que es necesario transparentar el proceso de solicitudes de cambios para el próximo ciclo escolar, porque hay maestros y maestras que han sido eliminados por la falta de constancias aun cuando estas habían sido entregadas en tiempo y forma por los trabajadores de la educación.

“Hay compañeros y compañeras que se le ha eliminado por una constancia de recursos humanos, proceso que iba hacer la misma Secretaria y ahora salen con que se ha eliminado esa solicitud por la falta de esos documentos”, dijo.

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, resaltó que a través de oficio se solicitó al responsable de USICAMM, en Tamaulipas David Jesús García Flores, que informe a la organización sindical de cuales fueron los criterios aplicados para validar los cambios de los maestros de una escuela a otra, porque existen muchos trabajadores que pretenden dejar fuera de este derecho.

Refrendó el compromiso con los trabajadores de la educación de velar por su legítimo derecho y advirtió que exigirán la transparencia de este proceso para que no se pisoteen los derechos de la base trabajadora y que posteriormente se integren las listas de ordenamiento, mismas que tienen que validar la Sub Secretaría de Educación Básica, la Sub Secretaría de Planeación y el departamento de Recursos Humanos.

El líder del magisterio destacó que la organización sindical solicitó en ese mismo oficio que se aplique la trasparencia en este proceso y se realice la publicación de vacantes para que sean los mismos maestros quienes elijan en base a ello ha que zona o sector educativo quieran cambiarse haciendo valer su legítimo derecho.

PIE DE FOTO