NO HABRA REGRESO A LAS AULAS

Aunque oficialmente será este lunes 3 de agosto cuando se de a conocer, es un hecho que el ciclo escolar 2020-2021 inicie a distancia a través de internet, como lo fueron los últimos meses del anterior, en razón a que las condiciones por la pandemia del Covid-19 no permiten que los alumnos regresen a las aulas.

De manera extraoficial se ha dado a conocer, que conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública en el sentido de que cada estado definirá la fecha del inicio del nuevo ciclo escolar, aquí en Tamaulipas la fecha tentativa del regreso a clases de manera virtual en el nivel básico tanto de escuelas pública como privadas será el 31 de agosto.

En cuanto a las inscripciones que estaban fijadas para iniciar este 3 de agosto de manera presencial, quedaron suspendidas hasta nuevo aviso y se han dado las indicaciones por parte de la SET, para que este proceso sea en línea, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, aún no están autorizadas reuniones en las que haya aglomeración de personas, que en el caso de inscripciones presenciales así sería.

Por parte de la Secretaría de Educación Pública a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, a través de un video ha dado a conocer, que este lunes 3 de agosto durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se dará a conocer todo lo relacionado con el regreso a clases, dejando entrever que aunque no habrá retorno a las aulas, el inicio del ciclo escolar bien podría ser de manera virtual.

“Amigos, amigas, vivimos tiempos muy complicados, muchas decisiones se tienen que tomar alrededor de la pandemia, pero la decisión que es fundamental, es que vamos a trabajar cuidando la salud de todos ustedes, maestros, maestras, niñas, niños y padres de familia”, dijo Moctezuma Barragán en el video, agregando que la SEP fue la primera institución en resguardar a su comunidad, por lo que serán los últimos en regresar.

Con lo anterior queda más que claro que el regreso a las aulas será hasta que el semáforo epidemiológico este en verde, ya que no se puede exponer al riesgo de contagio a los alumnos, a los maestros, al demás personal de las escuelas, ni a los padres de familia.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció que el regreso a las clases virtuales en las escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria será el 31 de agosto.

La subsecretaria de Educación Básica en el Estado, Magdalena Moreno Ortiz indicó que las clases presenciales en estos planteles serían hasta enero, siempre y cuando el semáforo de la contingencia sanitaria del Covid-19 marque verde en Tamaulipas en ese mes, pues en caso contrario, la enseñanza se continuará ofreciendo a través de internet.

La funcionaria indicó las inscripciones se realizarán en línea, por lo que se exhortó a a la estructura educativa, a abstenerse de citar a los padres, madres de familia y/o tutores, para realizar trámites relacionados con recepción de documentos o reuniones de ningún tipo, hasta que lo autorice el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

A través de un video, el secretario declaró que el anuncio se dará en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El próximo lunes 3 de agosto, en la conferencia de prensa de la mañana, a las 7:00 de la mañana, el presidente de la republica quiere que se de a conocer todo lo relativo al regreso a clases”, anunció.

Asimismo, dijo que todas las deciciones han sido tomadas teniendo como prioridad la salud de las personas..

Además, agregó la SEP fue la primera institución en resguardar a su cominudad, por lo que serán los últimos en regresar.

“Han salido muchas noticias falsas que tratan de inquietar cuando en realidad el sistema educativo ha sido muy consistente, fuimos los primeros en salir y resguardar a toda nuestra comunidad y por eso también seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde”, confesó.

Pese a esto, agregó que aunque el regreso a clases no será presencial, si podía ser distancia para aprovechar todos los recursos que se tienen.

“Esto no quiere decir que no empecemos las clases a distancia, no quiere decir que no aprovechemos toda la capacidad que tiene el sistema educativo, todo ese entusiasmo que han mostrado las maestras y los maestros”, finalizó.