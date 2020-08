EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues EMILIO LOZOYA el ex Director de PEMEX está en México…Pero no se sabe si en la cárcel en algún juzgado o en un hospital…Resulta que este traidorzuelo llegó “enfermo” a nuestro país, aun cuando los españoles aseguran que con ellos nunca estuvo mal de salud…Menciono que LOZOZA es un traidor, porque está dando a conocer nombres y datos que le convienen a la cuarta transformación…Está “embarrando” a los panistas y priistas que el gobierno de AMLO le está marcando…Escondiendo obviamente algunos nombres de Morenistas cercanos a “ya sabes quién” que también fueron corrompidos para votar por la reforma energética de PEÑA…LOZOYA es un traidor con el ex presidente PEÑA NIETO quien en su momento le dio poder y toda su confianza…Y ahora que la lumbre le está llegando con tal de salvarse no está dudando en echar estiércol a quien lo apoyó y protegió durante su sexenio…LOZOYA y PEÑA para nada son una dama de la caridad…Son corruptos…Esto claro está…Pero hasta entre corruptos hay códigos de honor…La verdad es que muy raro que ahora los de la cuarta transformación estén tomando en cuenta la declaración de un priista…Cuando siempre han dicho que los del tricolor no son de fiar y que son delincuentes…Si LOZOYA no está dudando en tocar al son que le marcan los enviados de AMLO contra su ex jefe, que se puede esperar del lodo que está tirando sobre algunos panistas y perredistas…Raro que esté diciendo que se entregó dinero a legisladores del PAN para aprobar la reforma energética…Cuando eran precisamente los del PAN los que desde hace años, desde que CALDERÓN era presidente, proponían dicha reforma…Pero el colmo es que LOZOYA está declarando que fue víctima de presión y chantaje para entrarle a la polla de la corrupción…Cuando comprobadas están las cuentas millonarias que en dólares le fueron congeladas a él y a su familia al no poder comprobar dichos ingresos…Cuentas que por arte de magia y después de sus declaraciones se le están volviendo activar…Aclarando, nadie está metiendo las manos a la lumbre por PEÑA y compañía…Lo que estoy diciendo es que LOZOYA es un traidor con quien le dio todo el poder y el oro…Ya estamos en Agosto!…Vaya rapidez con la que avanza el mundo…O será que como decía mi señor padre, “después de los cincuenta años de edad como que el tiempo camina más rápido”…Lo que sea, pero a poco menos de cinco meses ya estaremos en navidad…Y con ello con la venia de DIOS dando la despedida a otro año del calendario…Un saludo para mi compadre GUSTAVO BARQUEIRO…Con mis mejores deseos de que su madrecita supere el trance tan delicado de salud por el que ha estado pasando…El compadre GUSTAVO reside en Aldama desde hace años, pero es originario de La Zamorina de nuestro municipio…El compadre BARQUEIRO fue Director del DIF local con ELIAS FLORES RAMÍREZ, de igual manera repitió en ese mismo cargo con LEONARDO BARRIENTOS GARZA y síndico en el cabildo de LUPE BERNAL…Líder nato…Con verbo de sobra…Y llegador fácil en el ánimo de la gente…Permanente hacedor de amigos…Ojalá y su mamacita recupere al cien por ciento su salud…La semana pasada estuvieron de vacaciones en TONY BURGUER de aquí de Soto la Marina…TONY BURGUER es una negociación de comidas muy prestigiada, que inició el buen amigo TONY GUEL…Y que en la actualidad está a cargo de su señora esposa…Pues cierto es que TONY tiene otros negocios que de manera exitosa ha sabido emprender y con el paso del tiempo, acrecentar…Algunos políticos se le han querido acercar a TONY para que los apoye en sus respectivos proyectos rumbo al próximo año…Pero la verdad es que no tiene la menor de las necesidades de andar echándose enemigos gratuitos a causa de la grilla..Un cargo público tampoco lo ilusiona pues en su negocio le va de lo mejor…Aunque esto no quiere decir que la política le disguste…Pero la verdad es que TONY la disfruta desde otra perspectiva y sin la menor necesidad de un puesto público…Por cierto el PAN para la próxima campaña municipal va a requerir de abrir los espacios de participación a todos quienes deseen integrarse con quien resulte ser el abanderado a la alcaldía en el 2021…Sean de adentro o externos…Hay gente muy valiosa que actualmente forma parte del gobierno local…En virtud al esfuerzo entregado en la campaña del ahora presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ…Pero una nueva campaña debe de ser el espacio de participación idóneo para que nuevos cuadros tengan la oportunidad esperada…Al igual que la van a tener los que ya están…Y no solamente los que lleguen de otros partidos al PAN…Porque de que vienen en camino, cuadros de otros partidos es muy cierto…Creo que los que por ahora ocupan cargos en el gobierno local deben en su momento de hacer méritos en la próxima campaña…Pues se entiende que el compromiso político queda saldado con estos tres años…A partir de la otra campaña, sea quien sea el candidato local de Acción Nacional, la nueva comalada o ratificación de funcionarios locales, deberá de ser en virtud al trabajo que en campaña desempeñen…Pueden llegar por ahí “tigres” calados de la política municipal que en base a experiencia y trabajo se logren colar…Y no tendría nada de malo….Igual de cierto es que en la grilla también el que tiene más saliva come más pinole…Se habla de que incluso vienen rumbo a las filas del PAN algunos cuadros del tricolor que en su momento fueron dirigentes de ese instituto político, además de algunos ex regidores, además de otros que fueron operadores políticos y funcionarios de primer nivel…Entonces la competencia interna dentro del PAN el próximo año va a estar interesante… Y claro que entre mayor competencia interna exista, mayores y mejores resultados se pueden esperar…Pues la competencia obliga a ser mejores en todos los terrenos…Saludos al estimado amigo MARINO CALDERÓN…MARINO es panista cien por ciento y siempre está presente en las campañas de los candidatos del PAN…Y en el 2021 para nada será la excepción…En otro orden de ideas, el reconocido comerciante de la localidad JESÚS MARTINEZ MENDIOLA resalta que las ventas han estado muy por debajo de las que se tenían, antes de la pandemia del Covid-19…No se entiende como algunos cuadros políticos locales que durante muchos años abrevaron del PRI…Y que se beneficiaron del PRI…Que mamaron del PRI se alegren del lodo que les está echando el gobierno federal a este partido…Que en el PRI hay corruptos, ni quien lo dude…Que en el PRI hay sinvergüenzas, ni quien lo ponga en tela de duda…Que al amparo del PRI se fabricaron insultantes riquezas por parte de algunos, ni quien lo rebata…Pero que muchos de los que precisamente ahora hagan escarnio de la vergonzosa racha del PRI hayan sido precisamente beneficiarios aquí en Soto la Marina por parte del PRI no se vale…El PRI definitivamente está siendo exhibido por las muchas cosas negativas que algunos malos elementos llevaron a cabo…Igual de cierto es que en el PRI como en todos los demás partidos hay cuadros corruptos…Pero también hay elementos honestos y gente de bien…Hablando de priistas locales el profesor RAÚL RAMÍREZ MIRELES he estado apoyando a algunas personas del municipio con material para construcción y medicinas entre otras cosas…Claro que lo hace de su bolsa y también es verdad que los regidores no tienen un presupuesto público para realizar este tipo de acciones,…De ahí que esto se le tiene que reconocer al profesor RAÚL…Hablando de regidores tiene ya un buen tiempo que no hay comunicación con la regidora de salud del cabildo local LUPITA CASADOS CEPEDA…El tema?…La situación del COVID en su comunidad, La Pesca…Me imagino que al ser la regidora de la Comisión de Salud nos podrá dar alguna información más precisa respecto a los reportes alarmantes que el sector salud de Tamaulipas tiene sobre esa comunidad…El Coordinador de los programas federales en Tamaulipas JOSÉ RAMON GÓMEZ LEAL está internado por COVID en una prestigiada institución hospitalaria de la regia Ciudad de Monterrey, Nuevo León…Esperamos que se recupere el funcionario federal quien representa a la cuarta transformación aquí en nuestro estado…El profesor HUGO ROJO RAMOS aquí en Soto la Marina es la cabeza de playa de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL pues juega el marinense dentro del proyecto estatal de este famoso funcionario al que le apodan el JR…Si le va bien a JR…Le va a ir de lo mejor al profe HUGO…Se vale apostar a un proyecto futuro en política…En todos los partidos lo hacen…Por cierto el equipo de Don ALEJANDRO ZÚÑIGA está formado en el del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación HÉCTOR MARTIN GARZA GONZÁLEZ…Ahí juega también el regidor CONCEPCION LOZANO GÓMEZ…Igual se dice que algunos priistas de Soto la Marina se la podrían jugar con el senador Morenista AMERICO VILLARREAL ANAYA…Si es que el gallo estatal del PRI no les conviene…Lo cierto es que el dirigente del PRI local XAVIER MOLINA se está convirtiendo hasta ahora en un simple espectador de la arena electoral…No tiene MOLINA los argumentos necesarios para decirle a los priistas que no se le salgan del corral…MOLINA no tiene el menor margen de movimientos…No tiene dinero por parte del partido para la operación política…No tiene lana para la gestoría…Y así pues como…Le está apostando MOLINA a que algún dineroso (de esos que le gusta agarrar) se anime a tomar la estafeta de su partido…Por lo pronto el único que ha levantado la mano es RENATO CEPEDA…Aunque déjenme decirles que RENATO ya tiene apalabrados a un par de “peces gordos” que dice, están dispuestos a invertirle a su campaña si el PRI le da la candidatura local…En otro orden de ideas RAYMUNDO DRAGUSTINOVOS regresa al trabajo el día de hoy junto a su equipo en la Delegación de SEBIEN estatal…Esto después de disfrutar del período vacacional al que tuvieron derecho los burócratas estatales…De igual manera, es cierto que en la Oficialía del Registro Civil a cargo de RENÉ GALVÁN CASTILLO trabajaron en el período de vacaciones tres días por semana, es decir, laboraron los lunes, miércoles y viernes, con horario un poco recortado…Pero ya se han reincorporado también de manera normal… El profesor JACINTO RODRIGUEZ SILVA quien es el coordinador de Vinculación y Participación Social de la jurisdicción sanitaria de Padilla, ha estado entregando trípticos y cuadernillos a los negocios de diferente ramo que se encuentran dentro de los municipios de la jurisdicción sanitaria número 11…Estos trípticos contienen información oficial del sector salud respecto a las medidas y acciones que se tienen que desarrollar en los comercios como prevención por el COVID 19…Felicidades a Don RENE GONZALEZ JUAREZ y su familia, porque este pasado domingo 2 de agosto fue el 38 Aniversario de su prestigiado Restaurant “Tampico” de aquí de Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…