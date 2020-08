Don Layo Tudón “todo un roble” a sus 93 años

Es don Layo Tudón Menchaca “todo un roble,” ya que a sus 93 años de edad bien cumplidos, anda de pie a todo lo que da y hasta se da el lujo de manejar su camioneta, además de que puede leer y escribir sin la necesidad de usar lentes de aumento.

Acompañado por su señora esposa, Doña María Hernández, que es nacida en el Estado de Veracruz, Don Layo le comenta al reportero que llegó a Soto la Marina en 1970 y que es originario de Antiguo Morelos, Tamaulipas, y que procreó 18 hijos con su esposa, de los cuales 15 están vivos, “pues todos comen”, expresa sonriendo.

Don Hilario, es ejidatario en “Lázaro Cárdenas” y desde hace muchos años se dedica a trabajar su huerta de naranjas, de la cual asegura este año la producción estuvo muy floja, pero se dice orgulloso de su parcela, indicando que de ahí salió para mantener y sacar adelante a su familia, al momento que dice que aparte de las naranjas, todo el año cosecha diferentes productos.

“El secreto para estar tan fuerte a sus 93 años de edad”, nos dice en son de broma, es que lo han de haber hecho en luna maciza, pero ya más serio nos asegura, que el secreto para estar bien, es el trabajo, “yo nunca he dejado de trabajar, ya que trabajo siempre va a haber, yo no entiendo porque los muchachos de ahora se quejan de que no hay chamba, “ no hay para el que no quiere jalar”, expresó por último Don Layo Tudón, muy popular personaje de Soto la Marina.