SE MANTIENE “LEY SECA” EN TAMAULIPAS LOS FINES DE SEMANA

Por acuerdo del Comité Técnico para la Seguridad en Salud en Tamaulipas, se mantiene la prohibición de venta de bebidas alcohólicas los sábados y domingos, como una de las medidas del acuerdo establecido el pasado 25 de julio y publicado en el Periódico Oficial en la edición vespertina extraordinaria número 12 de fecha 27 de julio de 2020, para prevenir y controlar el virus del Covid-19.

Lo anterior así fue confirmado por el Jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Soto la Marina, Profr. Juvenal Martínez Vázquez, quien indica que para hacer cumplir este ordenamiento dispuesto, habrá vigilancia no solo por parte de la Dirección de Alcoholes del Gobierno del Estado, sino también por los cuerpos de seguridad que participan en las acciones para que no haya violación al acuerdo emitido, en el entendido de que de no acatar la disposición habrá sanciones conforme a la ley.