EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El maldito coronavirus trae acosado a Tamaulipas….En hospitales de ciudades de la frontera norte como Reynosa están colapsando con pacientes COVID…No hay camas disponibles…Se están rentando cajas congeladoras de tráiler para conservar los cadáveres hasta que los incineren…Y es que tienen que hacer fila hasta para esto!!…Los crematorios no se dan abasto…Es delicado el tema de la restricción…Pues abrirle de más al sector comercio y de servicios puede aumentar aún más el porcentaje de contagios…Pero cerrar el sector comercio también puede provocar que la economía de toda esta gente se termine de desmoronar…En fin…Una verdadera papa caliente…Falta menos de un año para la próxima elección…Rápido se pasa el tiempo…Cuando estás en el poder…Y mucho muy lento, cuando estás afuera…La participación de RENATO CEPEDA como aspirante a la candidatura local tiene que ser tomada muy en serio por parte de sus compañeros de partido…El ex alcalde LEONEL ARELLANO quien es igual que él, nativo de La Pesca, podría tener una piedra en el zapato en caso de que también quiera ir por el boleto del 2021…No hay enemigo pequeño…Y menos en política…El PRI a pesar de los pesares ya tiene a RENATO como aspirante…En más asuntos de los priistas, está pendiente una plática con mi buena amiga ADELAIDA CASTILLO CEPEDA…Ella es nativa del Ejido Vista Hermosa y siempre ha sido muy inquieta en temas de participación política dentro de su partido, el tricolor…El último encargo partidista de ADELAIDA fue como Coordinadora de la Red de Mujeres en Soto la Marina, cuando era alcalde y primer priista NEY TAVARES FLORES…En otro orden de cosas, los Servidores de la Nación de este municipio tuvieron bastante trabajo la semana pasada…Y es que el jueves y el viernes realizaron la entrega de sus apoyos a los abuelitos del programa Federal “Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores”…Tanto a los de las comunidades rurales como a los de la zona urbana…Se les pagaron cuatro meses…Es decir los bimestres julio-agosto y septiembre-octubre…Casi 900 beneficiarios se registran en el padrón de Soto la Marina, así como personas con alguna discapacidad, según me lo comentó MARI JOSÉ MARTINEZ en su calidad de responsable del Centro Integrador de Desarrollo en el municipio…A los abuelitos no es fácil ordenarlos, cuando de instrucciones se trata, de ahí que los Servidores de la Nación batallaban pero en serio para convencerlos a las afueras del CBTa para que guardaran la sana distancia…Ya adentro se facilitó el protocolo y es que adentro del edificio los acomodaban en sillas separadas a la distancia ordenada por la COEPRIS…Aparte de que en la entrada de acceso al CBTa les aplicaban gel anti bacterial y les exigían que llevaran puestos sus cubre bocas…Igual de cierto es que a JUANITO ESTRADA lo siguen los abuelitos para donde se mueve y es que siempre trae una respuesta correcta a sus preguntas e inquietudes…JUAN es parte del equipo de colaboradores de MARIJOSE MARTINEZ…Por otro lado el delegado de SEGALMEX en Tamaulipas JOSÉ CRUZ RAMIREZ TOVAR hizo entrega de una Unidad Móvil al Almacén DICONSA Soto la Marina, que está a cargo de ROGELIO SILVA BARRERA…Esta unidad llevará productos de la canasta básica y perecederos a muy bajo costo a las colonias y comunidades rurales donde no se cuenta con una tienda DICONSA fija…También estuvo presente en esta ceremonia el profesor HUGO MIGUEL ROJO del equipo de Servidores de la Nación de Soto la Marina…Dicen que 90 años de edad son los que tiene en su espaldas el nuevo Secretario de Comunicaciones y transportes del gobierno federal, JORGE ARGANIS DIAZ LEAL, quien asumisó el cargo tras la renuncia de JAVIER JIMÉNEZ ESPRIU, quien parece un chamaco al lado de su sucesor…Con esta edad no creo que el nuevo colaborador de LÓPEZ OBRADOR traiga las ideas modernistas que un país como el nuestro requiere…Aunque reúne el perfil de edad y personal que el presidente busca entre sus funcionarios…La renuncia del ahora ex Secretario se debió a que no estuvo de acuerdo con la militarización que AMLO ordenó para las aduanas…En la actualidad en el 100 por ciento de los negocios de Soto la Marina sean grandes, chicos o medianos el cubre bocas para los clientes y despachadores es obligatorio desde hace ya un par de meses, fácilmente…Qué bueno…De esta manera se reducen de manera importante los riesgos de contraer el maldito COVID 19…Imposible de creer que con los más de 40 mil fallecimientos en nuestro país aún hay gente que ridiculiza el uso del cubre bocas…Decía y aseguraba el presidente AMLO a inicios del presente año que el COVID no era cosa de peligro…Pues ya vemos que sí y muy peligrosa…La semana pasada murieron tres familiares directos de AMLO que residían en Madero…Causa?…El maldito COVID…Por otro lado, algunos detalles han impedido que la nueva oficina de la UCD en Soto la Marina, empiece a operar…Este espacio a cargo de MAGDALENA PEDRAZA se encuentra ubicado a un lado de la Oficina Fiscal del Estado, en plena zona centro de nuestra cabecera municipal…Claro que la que tiene en la salida a Matamoros está trabajando de manera normal…La semana pasada, el miércoles en concreto se recordó a mi buen amigo EMILIO MENDIOLA HINOJOSA por parte de su familia en el primer aniversario de su sentido fallecimiento…EMILIO era un apasionado de las cabalgatas…Nuestro recuerdo para EMILIO hasta el cielo…También le apasionaba el mundo de la política e incluso ocupó algunos cargos municipales y estatales…Entre las responsabilidades que tuvo EMILIO MENDIOLA y me vienen a la mente están las de Oficial del Registro Civil cuando era alcalde RUBÉN HINOJOSA CORTINA, así como Jefe del Penal del Estado que había aquí en Soto la Marina, pero no recuerdo quien era alcalde…De igual manera se desempeñó como Juez Calificador con LEONEL ARELLANO OCHOA y dirigente del Sindicato de Taxistas y Peseras de nuestro municipio, durante varios períodos…El teléfono celular con todo el mundo de aplicaciones que trae ha revolucionado la carrera de la comunicación a nivel planeta…El uso controlado del celular genera en beneficios como estar al día en cuanto a lo que sucede en el mundo…Y porque no? En cuanto se refiere a estar al tanto de la salud de la familias y de los amigos…Se pueden incluso hacer grandes o pequeños negocios con solamente contactar a quien se refiere al otro lado de la línea…Pero ahí les van algunos de los daños que causan cuando se utiliza en exceso…Causa rigidez en los dedos y las manos…Causa daños en los tendones y los nervios de las manos…La enfermedad más común es la Tendinitis, que es la afección en la que se inflama el tejido que conecta el musculo con el hueso…También genera vista cansada y problemas en la columna vertebral entre otras…Delicada la situación económica, para los músicos de Soto la Marina…Con el COVID se suspendieron todos los eventos sociales…Y con sobrada razón…Lo bueno dentro de todo lo malo es que al menos los filarmónicos de nuestro municipio casi todos ellos tienen actividades laborales alternas…Pero si todos ellos dependieran al cien por ciento de la tocada, estaríamos hablando de algo en extremo crítico…Algunos tienen empleos en gobierno, otros en algunas empresas de gas…Otros en educación…Y algunos más que tienen sus negocios propios…Lunes y miércoles así como el viernes de la presente semana estarán trabajando en la Oficina del Registro Civil…Así me lo comentó el oficial de esta dependencia estatal RENÉ GALVÁN CASTILLO…Por cierto RENÉ GALVÁN dejó media vida como empleado del Hospital Rural de Soto la Marina, en el área de farmacia específicamente…Claro que por ello es que hoy en día disfruta de su más que merecida jubilación…Un gran orgullo para GOYITO CRUZ y su esposa MACARIA CAMACHO que del taller de reparación de aparatos electrónicos que tiene en esta localidad haya salido para que sus siete hijos e hijas hayan alcanzado carreras profesionales…Los siete son profesionistas!…Se están llegando los tiempos políticos…Vamos a esperar el comportamiento de algunos cuadros locales, como es el caso particular de LUPE GÁMEZ…LUPE estuvo a punto de alcanzar la presidencia municipal hace cuatro años…Lo que pasa es que a LUPE el PRI y Nueva Alianza lo registraron como su candidato a destiempo…HABIEL MEDINA del PAN ya tenía más de un año en franca campaña…Aún así LUPE GÁMEZ se quedó a menos de 400 votos de hacer la hombrada…Se habla así mismo de que por parte de algunos que se decían muy cercanos a LUPE hubo fuga de información hacia el cuartel de HABIEL…Hubo una etapa de su campaña en la que LUPE informaba a su equipo, hasta el mero día, sobre las comunidades que iba a visitar…Pues de manera “coincidente” en ocasiones anteriores cuando llegaba a una comunidad HABIEL ya se le había adelantado…Y no fue una ocasión…Fueron muchas…La duda va a seguir por mucho tiempo en cuanto a que si LUPE GÁMEZ fue objeto de traiciones por ciertos personajes que formaron parte de su entorno más cercano…En el cuartel general de HABIEL MEDINA se tomaba nota exacta de las actividades que iba LUPE GÁMEZ a realizar el día siguiente…Claro que el PRI y el PANAL también tuvieron su muy alta dosis de responsabilidad al haber destapado al del Ejido El Saladito de lo más tarde…Con todo y esto LUPE presentó una batalla político electoral frontal y sin descanso…Digna…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…