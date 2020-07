Apareció tirada a media calle una caja con basura de vegetales: accidental o intencional?

No se sabe si la tiraron a propósito o sucedió de manera accidental, pero el pasado miércoles 22 de julio estuvo tirada una caja con desechos vegetales a plena luz del día por la calle Felipe de la Garza entre Manuel Acuña y Obregón, en plena zona centro de Soto la Marina.

A decir de algunas personas, la caja con basura vegetal permaneció unas tres horas en esa calle y no fue sino hasta que llegó el contador Juan José Romero quien no se encontraba en su casa y fue quien la levantó y colocó en un recipiente de basura en su domicilio particular ubicado en esa misma dirección.

Refirió el contador Juan José Romero ante El Redactor, que no se puede adelantar en cuanto a asegurar que la caja la hayan tirado a propósito, ya que bien puedo que se les haya caído de manera involuntaria, pero sí lo hicieron a propósito o no, es fácil de saberlo, solo con que la autoridad tome cartas en el asunto al revisar el video de la cámara de seguridad que se encuentra a menos de 30 metros de distancia, en caso de que ya esté funcionando ese sistema de video vigilancia y ya de ahí se tomen las medidas pertinentes, indicó.