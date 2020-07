Vacacionan burócratas municipales retornan hasta el lunes 3 de agosto

El pasado viernes 17 de julio fue el último día laboral para los burócratas municipales, ya que disponen de un receso por vacaciones, que se prolonga hasta el domingo 2 de agosto, ya que el lunes 3 de ese mismo mes se reintegran a las actividades, conforme se establezca por los protocolos sanitarios por el Covid-19.

Sobre el particular informa el Secretario del Ayuntamiento, Alberto Joaquín Castillo García, quien refiere que la única dependencia en la que no se detienen las actividades municipales, es la que tiene que ver con Seguridad Pública y los Servicios Públicos, que incluye entre otras acciones, la recolección de basura, “en este receso laboral no habrá guardia ni en la Tesorería Municipal ni Catastro, como en otras ocasiones”, subrayó el Secretario del Ayuntamiento.

Dijo asimismo el funcionario municipal, que en nombre del Alcalde, Albel Gámez Cantú, se exhortó a los empleados municipales que estarán en receso laboral por vacaciones, para que permanezcan en casa con motivo de la pandemia, ya que de esta manera estarán apoyando para evitar que se incrementen los contagios de la enfermedad.