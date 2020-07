Inicia la canícula y posibilidades de incendios

Al iniciar este 22 de julio el fenómeno conocido como Canícula, se incrementan, las probabilidades de incendios, ya que se trata de los días más calurosa del año, de acuerdo al reporte que nos brinda Enrique Enríquez Hernández.

Resalta el Coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Soto la Marina, que afortunadamente las lluvias pasadas han generado humedad en mayor o menor grado en las diferentes regiones de nuestro municipio, lo que ha permitido estar en cero incendios durante los últimos días.

Pero de todas maneras hace saber nuestro entrevistado, la importancia de que las madres de familia en sus hogares no descuiden las estufas y demás actividades en las que tienen contacto con energía eléctrica, ya que al ser esta una temporada de calor, los cables que no estén en buenas condiciones pueden generar en cortos circuitos, además del cuidado que deben de tener los dueños de predios en la zona rural, quienes no deben de llevar a cabo ninguna quema, por el alto porcentaje que se tiene de que se provoque algún incendio, indicando el funcionario municipal, que la Canícula presuntamente concluye hasta el 22 de agosto.