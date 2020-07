EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El joven RENATO CEPEDA está dispuesto a ir con todo por la candidatura municipal del PRI en el 2021…Dice que el dirigente estatal EDGAR MELHEM le comentó que en Soto la Marina nadie tiene a estas alturas el boleto asegurado…Se dice respetuoso de los tiempos y acepta que no son todavía los de andar en campaña…Pero asegura que mientras tanto ha estado realizando algunos encargos del partido…Fue muy preciso al comentarme que el líder en Tamaulipas, , SALINAS le dijo que para este municipio no hay nada arreglado…RENATO es un joven activo del PRI que es nativo del Poblado La Pesca…Hablando de La Pesca, también se comenta que el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA en un momento dado podría estar buscando también ser el candidato del tricolor a la alcaldía…No hay que olvidar que LEONEL es uno de los mejores amigos de MELHEM en nuestro municipio junto al dirigente local XAVIER SALVADOR MOLINA…Y bueno pues al ser LEONEL y RENATO los dos originarios de La Pesca nada mal estaría que ambos se sentaran a platicar y dejar las cosas en claro…Pues no creo que para ellos ni para el PRI sería de lo mejor que ambos se enfrascaran en un proceso interno al ser de la misma comunidad…Hay tiempo, claro que lo hay…Pero si se pueden evitar desde ahora un desencuentro interno, creo que sería mejor…Me llegó un rumor en el sentido de que incluso en el Comité Directivo Estatal del PRI tienen el nombre de la señora IMELDA PAVÓN dentro de su baraja de alternativas…Aunque igual de cierto es que la dama en mención, esposa de don ALEJANDRO ZÚÑIGA anda de lo más interesada en ser la candidata de Morena…Pero en fin, esto es política y aquí no hay nada escrito…Lo cierto es que quien al final de todo resulte ser el candidato o la candidata del PRI a la alcaldía, aparte de contar con importante respaldo de la ciudadanía y buenas intenciones, deberá de contar con un buen soporte de lana…O unos buenos padrinos…Aunque sería mejor que tenga el billete en sus bolsas…Porque a estas alturas no creo que al tricolor le sobren los valientes que le quieran apostar a esa causa…En Morena es la misma situación…Quien no tenga un buen guardado, realmente va a andar dando pena ajena…Es un sueño guajiro eso de que la gente es noble y salen a votar en montón por el que mejor les cae…Billete papá…Y no precisamente porque la gente venda el voto…Se requiere de que el candidato traiga lana suficiente porque hay que estimular a los seccionales y los promotores del voto así como para la movilización a las urnas el día “D”…Gastos normales de un proceso electoral…Porque de no ser así es como mandar a sus ejércitos sin parque…A la derrota segura…Como decía CARLOS HANK GONZÁLEZ “Un político pobre, es un pobre político”…Fría y lapidaria, cruel esta sentencia, pero aplica a la perfección en estos tiempos…En otro orden de ideas, está en puerta el nuevo proyecto a través de nuestra página de Facebook…Un concepto más de comunicación que estará incorporando nuestro comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ aquí en Soto la Marina…Tendremos información estilo REDACTOR…Es decir, profesional y de calidad como siempre…Solamente que ahora otro concepto del que pronto se enterará y a través del cual El Redactor cubrirá las plataformas informativas en su totalidad al servicio de la comunidad siempre inteligente y sabia de nuestro municipio…Periódico impreso y Facebook, así como Twitter y próximamente con otro formato digital…..El pasado martes cumplió años TOÑO SILVA MENDIOLA…TOÑO SILVA fue Presidente del Comité Directivo local del PRI en tiempos de NEY TAVARES FLORES…Y fue regidor por el tricolor en el cabildo que presidió HABIEL MEDINA FLORES…La vida política de TOÑO SILVA ha estado estrechamente ligada al PRI…Aunque en estos tiempos de vaivenes de la grilla el futuro de los políticos nadie lo puede adivinar…Cierto es que TOÑO SILVA tiene muchas amistades dentro del tricolor…Pero por lo que puedo saber, también dentro de las filas del panismo marinense cuenta con muchos amigos y compadres con quienes por supuesto le une una fraterna amistad…Con esto no quiero decir para nada que el ex presidente del tricolor vaya a emigrar a las huestes azules…Quien sí anda ya, pero bien comprometido por la línea azul es el ex regidor del tricolor CLAUDIO REYNA GARCÍA…Y esto que tiene de malo?…Nada en lo absoluto…Muchos ex priistas ahora comulgan con el PAN y otros andan desatados por el lado de MORENA…Y quien se ha muerto de esto?…Nadie!…El líder de la CNC local MARIO CRUZ OCHOA me comentó sobre la decepción que priva entre las familias del campo ante el nulo apoyo del gobierno federal que preside AMLO…El abandono del gobierno de la república es total hacia los productores del sector social, refiere el nativo del Ejido Guayabas…El concepto de candidato o candidata Independiente empieza a ser tema en algunas mesas de café y en reuniones de amigos aquí en Soto la Marina…Referente al tema electoral del próximo año, claro está…Quien sabe cuáles sean los requisitos para acceder al registro en el formato de Independiente…Pero este concepto político electoral ya ha estado rondando en el aire político marinense…Aunque hasta ahora no se ha podido aterrizar…Platiqué en días pasados con CHECO RANGEL quien hace unos meses había dejado entre abierta la posibilidad de buscar el boleto municipal del PRI…Pero apenas la semana pasada me comentaba que está difícil entrarle a una aventura política en estos tiempos…Los temas económicos y políticos por ahora no son los propicios me comentaba…Aparte de que en un arranque de sinceridad me dijo que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA está muy fuerte en lo político…De igual manera un fraterno saludo para los regidores del PAN como lo son don JAVIER CORTES ORTIZ y MAX MORALES RODRÍGUEZ…La semana pasada estuvieron un rato haciendo ante sala para entrar a saludar al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Los dos son muy buenos amigos del que escribe…Al igual que lo son de un servidor todos y todas las demás que forman parte del cabildo de Soto la Marina…Un afectuoso saludo y con el aprecio de siempre para mis estimados amigos SALOMÓN JASSO y ELSITA YÁÑEZ ARELLANO…Los dos ya jubilados disfrutando y cosechando los beneficios de haber trabajado durante muchos años en el gobierno federal…SALOMÓN en la SAGARPA y ELSITA en el Hospital Rural de aquí de Soto la Marina…Sus dos hijos ya profesionistas y con sus trabajos de base…Ya están ellos dos como se dice, “del otro lado”…Sin más pendientes que disfrutar de la buena vida…Como debe de ser!…El regidor de MORENA ante el cabildo local CONCEPCION LOZANO GÓMEZ me comentó sobre su confianza en cuanto a que a su partido le puede ir de lo mejor en el proceso electoral del próximo año…Dice que a nivel local en MORENA tienen muy buenos elementos tanto hombres como mujeres que pudieran en un momento dado encabezar de manera digna y con amplias posibilidades de sacar adelante el proyecto político de su partido…Por cierto me comentó que vía telefónica pudo felicitar en días pasados a su amigo HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ por el cargo que recién le acaba de dar el presidente AMLO como Jefe de la Unidad Administrativa en la Secretaría de Gobernación…Un muy importante cargo por cierto…Se podrán decir una y mil cosas por parte de los adversarios internos del famoso “guasón” pero el puesto que está estrenando reviste de una importancia política a nivel nacional…A lo mejor y de hecho es cierto que en la SEP contaba con un enorme presupuesto…Pero en lo político estaba sujeto a solamente el sector educativo…Pero en la SEGOB su margen de acción política es enorme…Por cierto HÉCTOR MARTIN GARZA desea ser el candidato de MORENA para el 2022…Por cierto en la arena local la señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ juega por el lado de HÉCTOR MARTIN GARZA…Al igual claro está que su marido ALEJANDRO ZÚÑIGA GARCÍA…Y dentro de las filas del Morenismo marinense es igual de cierto que el profesor HUGO MIGUEL ROJO le tiene encendida su veladora política al Coordinador de los Programas Federales en Tamaulipas el famoso JR que no es otro que JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL…Normal es que en los partidos que tienen el poder o que lo han tenido a cualquier nivel se den los choques frontales entre los diferentes grupos…Como pasa en el PAN y en el PRI y otros tantos partidos más…Realmente la plaza comercial “Mi Pueblito” de aquí de Soto la Marina le da una imagen hermosa a quienes van entrando a nuestra comunidad por la parte sur y a quienes van de salida y que entraron, por la parte norte de nuestra cabecera municipal…Preciosos edificios…Hermosos murales y enormes además de chulas áreas de jardín…Preciosura!…Entre más pasa el tiempo y más avanza el desarrollo de la presente administración municipal más recibe el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ verdaderas muestras de lealtad de sus más cercanos funcionarios…Estamos en el mes número 22 de la presente administración…Como les comenté la semana pasada….Es el tiempo propicio para la reafirmación de las lealtades por parte de quienes han estado al lado del alcalde de Soto la Marina…Y a quienes por cierto, les ha ayudado de manera generosa…Hasta donde el presupuesto y la ley le ha permitido…El presidente municipal de Soto la Marina ha dado diferentes y muy repetidas pruebas de que sabe ser amigo incondicional…Pero de igual manera en su naturaleza como ser humano que es, no le gustan para nada las deslealtades o las traiciones…Así que nada bueno les podría esperar en lo político a quienes siquiera intenten o quieran intentar jugar a dos cartas…Aguas…Las paredes oyen!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…