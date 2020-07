Abre IETAM registro para consejeros y consejeros distritales y municipales

*Para el proceso electoral 2020-2021

El Instituto Electoral de Tamaulipas inició el proceso para la integración de los 22 consejeros distritales electorales y los 43 consejos municipales electorales, para lo cual está convocando a las ciudadanas y ciudadanos de la entidad, que cumplan con los requisitos de ley con el interés en participar como consejeras y consejeros distritales y municipales electorales en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, quienes se encargarán de la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones dentro de su respectivo ámbito de competencia, a fin de elegir diputadas y diputados al Congreso del Estado y la totalidad de ayuntamientos en la entidad.

De acuerdo a la convocatoria emitida por el IETAM, que pude consultarse en su página oficial https://www.ietam.org.mx, entre algunos de los requisitos para aspirar a ser consejeros o consejero electoral distrital o municipal son: a) Poseer la ciudadanía mexicana de nacimiento, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; b) Contar con la inscripción en el RFE y con credencial para votar vigente; c) Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); d) Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP); e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; f) Ser originario del Estado de Tamaulipas, o contar con una residencia efectiva de por lo menos dos años anteriores a la designación en la entidad, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación, por un tiempo menor de seis meses; g) No contar con registro como Candidata o Candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; i) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier Institución pública federal o local; j) No ser ministro de culto religioso; no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del Gobierno de la Federación, como de las entidades federativas; ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser presidente municipal, síndico o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos; k) No haber sido representante de partidos políticos o coaliciones, ante los órganos electorales del IETAM y del INE, en los últimos tres años inmediatos anteriores a la designación; l) No haber sido designada o designado como Consejera o Consejero Electoral Propietario en el mismo Consejo Distrital, en los últimos dos procesos electorales locales ordinarios inmediatos; m) No haber sido designada o designado como Consejera o Consejero Electoral Propietario en el mismo Consejo Municipal, en los últimos dos procesos electorales locales ordinarios inmediatos; n) No ser Consejera o Consejero de algún Consejo Local o Distrital del INE.

De acuerdo al documento, hay dos maneras de presentar la solicitud de aspirante, a través de pre registro en línea cuyo procedimiento se cierra el 21 de agosto de 2020 a las 23:59 horas y presencial en la sede seleccionada como pueden ser Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, El Mante y Tampico, se realizará del 25 al 28 de agosto y del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020, en el entendido de que la modalidad de entrega personal debe ser solicitada previamente con fecha y hora, ya que con motivo de la contingencia sanitaria no debe haber aglomeración de personas.