Por: Raúl Terrazas Barraza

*Sucesión INE, quedaron fuera Quintero y Collado

Como luego dicen, escándalo en la calle del infierno, pero, en este caso en Viaducto Tlalpan número 100 de la Ciudad de México, porque el encargado de manejar el Comité Técnico de Evaluación, John Mill Ackerman Rose se fue a la yugular a sus compañeros, porque seleccionaron a los 20 finalistas para ocupar las vacantes que hay en el Instituto Nacional Electoral y lo hicieron sin acatar sus instrucciones.

El marido de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval de Ackerman, criticó el hecho de que los mejores perfiles de aspirantes a Consejeros Nacionales fueran descartados por fobias ideológicas y personales, razón por la cual dijo no estar de acuerdo con el listado de los últimos 20.

Desde luego, los otros miembros del Comité Técnico no se quedaron cruzados de brazos y dijeron no estar de acuerdo con Ackerman Rose, en el entendido de que acordaron que sus decisiones serían por consenso y no por unanimidad, por tanto, quizá es aquello que más le duele al presunto encargado de cambiar a los consejeros del INE y a quien por cierto no le salieron las cosas como pensó.

Ahora bien, que impacto tiene esto en Tamaulipas, muy sencillo que los dos prospectos que llegaron hasta la fase anterior, la Mtra María de los Ángeles Quintero Rentería y el abogado Mauricio Collado Martínez, de quienes pudieran o estar en el supuesto del lópezobradorista Ackerman, pero, sí entre aquellos con méritos suficientes para ocupara una de las cuatro consejerías que se renovarán en el INE.

Los 20 finalistas que esperarán la definición de la Cámara de Diputados son Jessica Rojas Alegría, Rita Bell López, Julisca Zircey Bautista Arreola, Miriam Guadalupe Hinojosa, Olga González Martínez, Norma Irene Cruz Magaña, Carla Humphrey, Ana Lilia Pérez Mendoza, Sofía Margarita Sánchez y Eunice Rendón, por el lado de las mujeres.

En tanto, por el lado de los varones Rodrigo Escobar Garduño, Javier Aparicio, Uc-Kib Espadas Ancona, Jesús Arturo Baltazar Trujano, José Martín Fernando Faz Zamora, Luis Octavio Vado Grajales, Yuri Beltrán, Marco Iván Vargas Cuéllar, Reynaldo Ortega Ortiz y Gustavo Meixueiro.

Hasta antes de los 20 finalistas, las cosas iban muy bien para los dos tamaulipecos, porque se habían defendido con buen nivel en todos los campos que les tocaba trabajar con el Comité Técnico de Evaluación y la verdad de las cosas, cuándo menos uno de ellos debió de haber entrado, porque ambos tienen amplio conocimiento de las actividades relativas a la organización de los procesos electorales.

Obvio, el más afectado será Collado Martínez, porque se trata de la enésima vez que se queda en la raya, con todo y que ha formado parte de los cuerpos directivos de órganos electorales, de manera especial en aquel que tocó manejar al político tabasqueño, Arturo Núñez Jiménez, quien tuvo a su cargo el Instituto Federal Electoral entre 1993 y 1994 y por tanto, responsable de manejar el proceso electoral federal de este último año en el cual se llevó a cabo la elección presidencial que ganó el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León.

Respecto al coraje del extranjero Ackerman Rose, hay que decir que solo puede existir una razón, que alguno de los que no entraron dentro del os 20 finalistas, tenía su visto bueno y el del presidente de la República para quedarse con el cargo que ostenta en la actualidad el Doctor Lorenzo Córdova Vianello, es decir, la Presidencia del Instituto Nacional Electoral y contar quien, los regeneracionistas la traen en serio.

Incluso, hay quienes creen que, de entre los nombres de los 20 que llegaron a la final para la definición de los cuatro que entrarán por Pamela San Martín Ríos y Valles, Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez, quienes concluyeron su encargo en abril del pasado.

Hay que recordar que debido a la contingencia generada por el COVID-19, la Cámara de Diputados suspendió el nombramiento de quienes serán las y los nuevos integrantes del Consejo General, por tanto, el máximo órgano de dirección del INE funciona con siete de 11 consejeras y consejeros electorales.

Es tanto el poder que dice traer John Ackerman, por el respaldo del presidente de la República y de su esposa que es Secretaria de Estado, que se da el lujo de hacer todo tipo de corajes y echarles en su cara a los compañeros con los que trabajó a partir de la integración del Comité Técnico de Evaluación, de ahí que su coraje tenga una relación directa con el hecho de que las cuentas no le salieron y sabe que habrá consecuencias.

El hecho de que no llegasen a la final ni la Mtra Quintero Rentería ni el abogado Collado Martínez, pudiera decirse que pierde interés el final del proceso de selección de los cuatro nuevos Consejeros Electorales, porque ya no es lo mismo, aunque, de cualquier manera es el foco de la atención de miembros de partido político y de la comunidad de estudiosos e investigadores, porque está muy visto que quieren minimizar a como de lugar el desempeño que ha tenido al frente del INE el doctor Córdova Vianello, quien por cierto ha resistido los embates que contra el Instituto hay desde el primer día de la actual administración federal.

Los otros.

De frente con los asuntos electorales, pero, ahora de la entidad, el Consejo del IETAM aprobó la convocatoria para integrar los Consejos Distritales y Municipales que tendrán a su cargo las elecciones de diputados y de alcaldes el año que viene, por tanto, aquellas personas que al considerar que cumplen con los requisitos para ello, pueden preparar su pre-registro el cual deben de presentar ante las autoridades a partir del 21 de agosto.

Por cierto, en esta misma sesión de trabajo de los Consejeros Estatales, se designó a Daniela San Juan Mar Manrique como la responsable de la Unidad de Igualdad de Género del IETAM, quien se integra de inmediato a sus funciones, porque en ese campo hay infinidad de cosas que hacer.

Quien fuera uno de los hombres fuertes del magisterio tamaulipeco, profesor José Luis García García, a quien todo mundo conocía como El Chino, falleció este fin de semana presuntamente por COVID-19, aunque debieron de pesar algunos quebrantos de salud que ya presentaba desde hace tiempo.

Fue uno de los Secretarios de Educación más poderosos de la entidad, cargo que ocupó durante la gubernatura del licenciado Manuel Cavazos Lerma y a partir del cual se generó un gran movimiento del profesorado que estaba bien ligado al trabajo social y político.

Fue el principal respaldo que tuvo desde siempre la Escuela Normal Rural de San José de las Flores, de la cual fue directivo y a la que defendió por sobre todas las cosas, pero, creó una estructura de liderazgos del magisterio que trabajó a favor de la educación a brazo partido, por eso siempre será bien recordado en Tamaulipas.

No hay municipio en el cual hablar de El Chino José Luis García García, no genere buenos comentarios de una época pudiera decirse de oro tanto sindical como directiva del sector educativo de Tamaulipas.

También falleció Eugenio Almaraz Hernández, fundado de los Bazares que, a través de la Iglesia Católica de Victoria, han funcionado para ayudar a miles de victorenses y ciudadanos de la región entro de Tamaulipas. Un hombre siempre entusiasta y dedicado a la labor social, por ello, su deceso propició muchos comentarios tanto en medios de comunicación como en redes sociales.