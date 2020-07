EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues nos quedamos con las ganas de que el Presidente AMLO expresara su postura ante el presidente norteamericano DONALD TRUMP sobre el maltrato que sufren millones de mexicanos por parte del gobierno del país de las barras y las estrellas…También se quedaron los diferentes grupos de activistas de derechos humanos de mexicanos que residen en USA con las ganas de que AMLO los atendiera siquiera por cinco minutos…AMLO le agradeció a TRUMP por “respetar” nuestra soberanía y no interferir en nuestros asuntos…Se me hace que a nuestro presidente se le “olvidó” cuando TRUMP le ordenó que con las fuerzas de seguridad le cerrara las fronteras de Centro América a los migrantes de aquellos países…Porque de lo contrario le subiría de manera criminal y abusiva los aranceles a las exportaciones…Al parecer también se le olvidó a AMLO cuando TRUMP dijo que los mexicanos que le llegaban a su país eran un atajo de violadores, delincuentes y asesinos…Digo que todo esto se le olvidó a AMLO porque en el discurso todo fue agradecimientos para el gran capitalista del mundo…Si este discurso de AMLO lo hubieran pronunciado PEÑA o CALDERÓN los de la cuarta transformación anduvieran diciendo que una vez más el presidente se había ido entregar al imperio…Pero como este discurso suave y light lo expresó AMLO sus seguidores alegan que fue una pieza de discurso con alto sentido intelectual… El año que entra será político por excelencia en Tamaulipas…Y de manera particular en Soto la Marina…El inicio de cada tercer año, de cada alcalde es el año de las definiciones, por parte de su gente…Tanto para que reciba las consabidas muestras de lealtad, por parte de quienes consideran políticamente de los suyos…Como también es el momento de medir los grados de deslealtad de otros tantos que tienen cerca…En el caso particular del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ sabemos que tiene y mantiene un firme liderazgo hacia dentro de su administración como hacia las filas del PAN…El alcalde ABEL GÁMEZ ha sido bondadoso con su gente…Es más, en público a todos les profesa el mismo afecto por igual…Lo cierto de todo esto es que el Médico ABEL va a jugar un papel preponderante, en lo que tiene que ver con la gran decisión interna de los azules el próximo año…En otro orden de cosas, en días anteriores, limpiaron la maleza que había invadido gran parte del predio de la Clínica local del IMSS…Por lo que ahora luce una mejor imagen…Por cierto un saludo para CHELY ARELLANO GARZA quien está asignada laboralmente a este espacio de salud del gobierno federal aquí en Soto la Marina…Igual de cierto es que su hermana LUPITA ARELLANO GARZA es parte del equipo de trabajo del SADER de Soto la Marina…Antes conocido como SAGARPA…En el café de CHON CÓRDOVA atendemos las recomendaciones sanitarias del sector salud por la contingencia del COVID y es que se han separado las mesas unas entre otras…Como quiera la plática es relajante y en ocasiones sacando chispas…Y nos retiramos a casa antes de las diez de la noche como marca el protocolo…Me dicen que no hay que perder de vista al líder de la CNC local MARIO CRUZ OCHOA en cuanto al tema por la primera regiduría del PRI aquí en Soto la Marina…Me aseguran que el dirigente de la CNC estatal RAÚL GARCIA VALLEJO va a proponer a líderes de su organización para las primeras regidurías en los municipios rurales como es el caso del nuestro…Dicen…De ser así entonces el presidente del PRI local XAVIER MOLINA podría estar teniendo un serio contra peso a este respecto…Por otro lado los aseadores de calzado de Soto la Marina se quejan de la mala racha por lo que están pasando por la falta de clientes…Todo esto como resultado de la pandemia del COVID 19…”La gente sale en menor porcentaje a la calle”, me dicen…Y los que salen prefieren gastar su dinero en comida le podría yo agregar…En fin que la economía de nuestro municipio en ocasiones tiende a contraerse y es que no podemos pasarla diferente a como está sucediendo esta situación en todo el planeta…Las tiendas de conveniencia y taquerías y cenadurías así como las negociaciones consideradas no esenciales están cerrando a las diez de la noche…Esto les reduce algo de las pocas ganancias que de por sí se tienen…Pero finalmente es por el bien de todos…El COVID no es un juego…Por más que mucha gente aún sigue indiferente en ese sentido…El COVID ya tiene presencia en nuestro municipio….Que afortunadamente no se han presentado decesos por este maldito virus es igual de cierto…Y qué bueno que nos sigamos cuidando para que Soto la Marina pase esta temible pandemia en cero casos mortales…Hablando de negocios del ramo de las taquerías, un saludo para mi estimado amigo CHON JILOTE…CHON tiene su negocio en pleno corazón de Soto la Marina…Esquina Juárez con Felipe de la Garza…Frente a los taxis de la plaza principal…CHON me dice que cuando está atendiendo a sus clientes se descuida de la caja de cobro…”Está segurísima” agrega…Pues dice que su hijo “COTORRO” le cuida muy bien la caja de las galletas….”Imposible que al final de la jornada, falte un solo peso, en la caja de los cobros”!, me asegura, ante algunas sonrisas incrédulas de sus clientes…En fin…Un saludo para estos dos destacados personajes del nuestro entorno popular como lo son CHON y su hijo ALEJANDRO JILOTE el famoso, “Cotorro”!…El regidor del PRI en el cabildo municipal RAÚL RAMÍREZ MIRELES se muestra tranquilo rumbo al proceso electoral del próximo año…El Profr. RAÚL RAMIREZ tiene muchas batallas electorales en su haber…Esto le brinda la experiencia y la calma así como la frialdad necesarias como para esperar de manera centrada, el desarrollo y desenlace del tema interno de su partido…Platiqué con el regidor tricolor en días pasados y se le nota mucha tranquilidad, en sus expresiones…Esto nos habla de que en lo político y en lo personal guarda una agradable calma…Es decir, es una persona y a la vez un político sin rencores ni fobias de ningún tipo…Viviendo a plenitud su tiempo…Qué bueno!…Triste como nunca el escenario económico que se vive en La Pesca de acuerdo a lo que me comentó mi estimado amigo TOÑO ARELLANO CEPEDA…Los sectores restauranteros y de hoteles así como prestadores de servicios y los negocios en su conjunto viven una situación nunca antes vista…La considerada “gallina de los huevos de oro” como es el turismo no llega debido a la situación del COVID 19…Los dueños de negocios han estado despidiendo empleados…No sale ni para pagar la luz….Dramática la situación para todos quienes conforman este enorme conglomerado poblacional en esa comunidad …Se dice en Ciudad Victoria, que ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO va a buscar la candidatura del PRI a la alcaldía de aquel cuerudo municipio…Es ENRIQUE de los muy pocos cuadros del tricolor que le pudieran dar una real pelea al PAN en la capital del estado…ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO ya fue presidente municipal, así como diputado del Congreso estatal y líder de su partido el PRI en Tamaulipas…Es sin la menor de las dudas uno de los cuadros priistas con fuerte presencia no solamente en Victoria, sino en todo el estado…Hablando de asuntos del PRI el pasado viernes compartí unos momentos con RENATO CEPEDA…El oriundo del Poblado La Pesca, me comentó sobre su interés de participar en el proceso interno del tricolor rumbo a la candidatura local del próximo 2021…Fue muy preciso en cuanto a que aún falta algo de tiempo para el proceso de selección…Pero me reiteró que habrá de apuntarse para la candidatura local y es que dice estar en plenitud de edad y con la experiencia necesaria para aspirar a tan importante responsabilidad…Resaltó que ya ha comentado este tema con el dirigente estatal EDGAR MELHEM y que incluso ya ha estado realizando algunos encargos del partido…Saludos para mi buen amigo EFRÉN ALEMAN GARCÍA…El es el Director de Desarrollo Urbano y Ecología en el gobierno municipal que preside el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…La oficina de EFRÉN se encuentra dentro del mismo espacio de la que ocupa el Director de Obras Públicas, SILVERIO FRAGOSO JIMÉNEZ en la planta baja del edificio de la alcaldía a espaldas de la explanada principal…Hablando de regidores, pero de los actuales a quien ya tengo sus buenos días de no saludar, es al siempre atento y caballeroso JAVIER CORTÉS ORTÍZ del mero Poblado Tampiquito…Don JAVIER es titular de la Comisión de Protección Civil y Seguridad Pública en el cabildo municipal…Falleció la muy estimada y popular MATY MOLINA ALVARADO…Falleció en Ciudad Victoria el pasado viernes por la tarde…Fue MATY de esos personajes que no pasaron de manera discreta u oscura, en esta vida…Fue apreciada y muy reconocida por decir la verdad y las cosas así como ella las sentía y creía…Amiga de políticos quienes le consentían todo lo que les decía en su cara…Algunas ocasiones con palabras punzantes, pero certeras, fiel a su estilo…Todos los candidatos en sus recorridos tenían la vivienda de MATY MOLINA como una parada obligada…Ay de aquellos que se les ocurriera brincar su casa…No se la acababan!…Personaje cien por ciento de nuestro pueblo…En EL REDACTOR nos queda el grato recuerdo del trato que siempre le prodigamos en lo personal y en el plano profesional siempre tuvo en nuestras páginas y en nuestra presentación digital un amplio espacio para que expresara sus ideas y puntos de vista sobre el acontecer de este Soto la Marina al que tanto amó…MATY descansa en paz…Mis condolencias para su hijo JORGE PADRÓN MOLINA y sus demás familiares…En la escena y el ambiente político de nuestro municipio se escucha el nombre del ex alcalde MIRO GÓMEZ…Como que hay personas que desean que participe en la arena político electoral de Soto la Marina…La verdad es que en lo personal tengo tiempo de no cruzar palabra con él…De ahí que sería por demás aventurado plasmar algún comentario a este respecto…Pero a ver si en el transcurso de estos días tenemos la oportunidad de echarnos una amena plática al calor de una humeante taza de café…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…