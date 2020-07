Por: Raúl Terrazas Barraza

*Los de adelante corren mucho, los de atrás volverán

Cuándo comenzaron los comentarios en el comité estatal del Parrido Acción Nacional que dirige el exdiputado reynosense, Luis Cantú Galván, sobre las candidaturas para las alcaldías para el 2021, hubo quien señaló la posibilidad de que retornen a la escena política los Diputados de la Legislatura pasada, quien tendrían mano respecto a los actuales titulares de las curules en el Congreso de Tamaulipas.

La razón es lógica, Cantú Galván es de los de la Legislatura anterior y por tanto, les tiene Ley a quienes fueron sus compañeros, quienes hasta la fecha no lograron posiciones administrativas y por tanto, pueden estar anotados como prospectos a las alcaldías, entre ellos, Glafiro Salinas Mendiola, quien fuera presidente de la Junta de Coordinación Política y aspira desde hace mucho tiempo a convertirse en candidato a la presidencia municipal.

Se mantienen los comentarios y en ellos se deja ver la posibilidad de que se abran los espacios necesarios para los exlegisladores, de ahí que casi todos tengan prendidas las velas a su compañero Cantú Galván, por ser el único que los entiende y puede ayudarlos en asuntos de política.

Es un caso parecido el de la exdiputada Teresa Aguilar Gutiérrez, que fue diputada por Victoria y, aunque ya fue alcaldesa, la verdad es que está en mejor posición frente a los electores que otros prospectos de su partido, el PAN, para obtener la nominación como candidata a la presidencia municipal que dejará dentro de unos 14 meses, Xicoténcatl González Uresti.

También deben quedar anotadas las pretensiones de los exdiputados, José Ciro Hernández Arteaga, quien espera una oportunidad por Altamira, su compañera exlegisladora María de Jesús Gurrola Arellano por Tampico, Aba lidia Luévano de los Santos en Reynosa y no se diga don Ramiro Salazar Rodríguez, quien se quedó con las ganas de se Alcalde de Matamoros, lo fue su hija Leticia y estaba anotada su otra hija, pero, él se des anotó para que ellas sobresalieran y a lo mejor de nuevo es su tiempo, porque allí tiene que llevarse a cabo una campaña diferente para recuperar el espacio que perdieron frente al actual alcalde Mario Alberto López Hernández.

Ni que decir de la exdiputada Brenda Cárdenas Thomae, porque está presta a ser candidata otra vez, de lo que sea y si se puede para la presidencia municipal mejor, aunque nadie cree que le toque, porque le lleva mano la actual diputada Imelda Sanmiguel Sánchez, en tanto que, el exdiputado Carlos de Anda Hernández no canta mal las rancheras y aspira a colarse en las candidaturas que pueda negociar su compañero de Legislatura, Luis René Cantú Galván.

Bajo esta perspectiva de grupos políticos del PAN, podría decirse que los de adelante corren mucho, es decir, los que están ahora en posiciones Legislativas y administrativas, pero, los de atrás, aquello que dejaron de ocupar cargos electorales y públicos porque cumplieron con su encomienda, podrían volver a la escena política en menos que canta un gallo.

Los otros.

La Dirección General de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, que tiene a su cargo el médico Juan Gay Gutiérrez, reclasificó la condición sanitaria de Tamaulipas respecto a la tuberculosis bovina dejándola en la denominación de acreditado preparatorio a partir del 15 de agosto venidero, porque perdió el status que tenía como acreditado modificado que le permitía exportar ganado a los Estados Unidos.

El funcionario federal de la SEDER, precisa en sus argumentos remitidos al Secretario Desarrollo Rural de Tamaulipas, Ariel Longoria García, que su dependencia recibió el nueve de julio un comunicado del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura del vecino país del norte, mediante le dan a conocer que desde el 2016 Tamaulipas ha exportado animales infectados con tuberculosis y que los veterinarios del que inspeccionan el ganado en el lado americano han detectado irregularidades en envíos para exportación, de ahí que solicitaron la intervención de las autoridades mexicanas.

El cambio de acreditación para exportación se debe a que, los sanitaristas estadounidenses no pueden llevar a cabo una revisión in situ a efecto de determinar la situación que priva respecto a la tuberculosis bovina, ya que los veterinarios no pueden viajar a Tamaulipas para llevar a cabo sus procedimientos debido a la inseguridad, por tanto, la reclasificación se mantendrá y con ello deberá evitarse la exportación de animales.

Desde luego el médico Gay Gutiérrez, de la SADER, hizo hincapié en que, SENASICA, habrá de estar pendiente para avanzar en la mejora del status sanitario de Tamaulipas, para beneficiar a los productores pecuarios y erradicar la tuberculosis de la ganadería de Tamaulipas.

De acuerdo con la comunicación enviada por la Dirección General de Ganadería y basada en los reportes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es necesaria la difusión de la decisión que tomaron los gringos, de ahí que SADER lo hiciera saber al Director de SENASICA, Francisco Javier Trujillo Arriaga, al ingeniero Rigoberto Garza Infante, encargado de la Delegación de SADER en Tamaulipas y al médico Miguel Ángel Castillo Mangas, Director de Campañas Zoosanitarias.

Obvio, en la reapertura de las relaciones comerciales con los gringos, debido a la firma del nuevo Tratado, el T-MEC, resultará muy incómodo que los productores pecuarios de la entidad ya no puedan pasar ganado a los Estados Unidos, por la sospecha de tuberculosis bovina en las exportaciones de los últimos cuatro años.

Para estar de nuevo en la condición de Acreditado Modificado, tendrán que hacerse muchas pruebas al ganado y deberán de invertirse recursos para que la ganadería de Tamaulipas mejore en cuándo a la salud animal, incluso, deberá de pensarse en forma inmediata en una estrategia salida de la ofician del Secretario Ariel Longoria García para la recuperación rápida del status sanitario.

Será interesante saber la reacción de los dirigentes de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas que tiene a su cargo Julio César Gutiérrez Chapa, porque desde siempre en esa organización se cuidaban las formas para mantener a la entidad como libre de tuberculosis y quedará marcada la dirigencia actual como en la cual, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, solicitó que se cambiara el status sanitario de la entidad, porque no quieren recibir ganado en virtud de la detección de tuberculosis bovina.

Por cierto, hay tres alcaldes de la entidad que tienen COVID-19, el de Río Bravo Carlos Ulivarri López, quien se resistía a dejar de trabajar en su oficina, pero, llegó un momento en que ya no pudo esconder la realidad de su padecimiento y debió de atenderse, cosa que no hizo en Tamaulipas, porque enfiló a los consultorios y unidades médicas de la ciudad de Monterrey.

De la misma manera estaba infectado el alcalde priísta de Miguel Alemán, Servando López Moreno y su homóloga de Méndez. Ramona Morúa Pulido y de los tres, el más delicado de salud era el miguelalemanense.