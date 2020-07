EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

En verdad que mucha falta hace que en Soto la Marina la oficina de TELECOMM vuelva a reactivar su servicio de atención a la comunidad…Claro que con las medidas preventivas de salud correspondientes…Fácil son ya dos meses y medio que la comunidad de Soto la Marina está careciendo de los servicios y la atención que de manera tradicional se brinda en este espacio…Me comentó don ALEJANDRO ZUÑIGA que su esposa IMELDA PAVÓN VALDÉS cuenta con su incondicional respaldo en cuanto a lo que tiene que ver con el juego interno por la candidatura municipal de MORENA…Igual de cierto es que sin que precisamente el ex candidato del PRI a la alcaldía MARCO ANTONIO ROCHA esté apoyando a la señora IMELDA una gran parte de la estructura que lo acompañó en su pasada campaña está ahora apoyándola en su proyecto por MORENA…Claro que hay otros elementos como HUGO ROJO y MARTIN INFANTE que buscan el boleto Morenista por la presidencia municipal…Por cierto muchos creíamos hasta hace poco tiempo que HUGO ROJO era el Coordinador oficial de los Servidores de la Nación en Soto la Marina…Pero la responsabilidad esa está a cargo de MARIJOSÉ MARTINEZ…Al parecer HUGO ROJO forma parte del organigrama de los Servidores de la Nación, pero solamente en calidad de Asesor…Por cierto en días pasados inició la construcción de lo que será el Banco del Bienestar del gobierno federal aquí en Soto la Marina…Por esa razón la oficina la cambiaron, aunque de manera temporal, los Servidores de la Nación a la zona centro de esta localidad…Por otra parte expertos en calidad humana han llegado a la conclusión en diferentes paneles virtuales que el presidente AMLO ama la posibilidad de que el pueblo de México sea pobre…AMLO dicen, le apuesta a que los mexicanos se hundan y vivan por siempre en la pobreza…Para que siempre estén a expensas de los depósitos bimestrales que les llegan por medio de los diferentes programas clientelares que ha puesto en marcha…AMLO no le apuesta a la inversión ni a la generación de empleos…El presidente AMLO adora a los dictadores como MADURO y los CASTRO, así como a DANIEL ORTEGA de Venezuela y el depuesto EVO MORALES de Bolivia…Pero por otro lado se arrodilla ante el capitalista TRUMP…Nadie entiende a LÓPEZ…Por DIOS!…En terrenos locales para comentarles que el presidente del PRI local XAVIER SALVADOR MOLINA no tiene porque no aspirar a la primera regiduría en el próximo proceso electoral…Agarró el partido cuando nadie lo quería…Es más a estas alturas todavía no creo que pudiera haber elementos que aspiren a suplirlo rumbo a las próximas elecciones…Donde se pondrá interesante por demás el tema de la primera regiduría va a ser hacia el interior del PAN…Se va a poner interesante, por la simple y sencilla razón de que el PAN es el partido en el poder…Y siempre viste políticamente ser el primer regidor de un cabildo…Ser parte de un cabildo en Soto la Marina y en cualquier otro municipio es por demás atrayente…Quien llega a una regiduría, por el partido que sea, puede fácilmente seguirse dedicando a lo de siempre…Sus actividades laborales o profesionales no sufren un mayor desconcierto…Las sesiones de cabildo no son diarias…Y el sueldo por lo general es de lo más atractivo…Los candidatos a la presidencia municipal por lo general buscan que la mayor parte de los aspirantes al cabildo por parte de su partido sean cuadros de confianza…Aunque igual en no pocas ocasiones las negociaciones que se dan entre el abanderado a la presidencia municipal con los demás grupos políticos generan que la conformación se dé con un sentido pluralista…Es decir, que se toma en cuenta a gente de otros grupos internos…Por cierto se han dado casos de políticos que en el micrófono o en el campo territorial son unos tigres y cuando llegan al cabildo se vuelven unos mansos corderitos…Es decir, llegan al cabildo con las garras desafiladas…Un regidor de oposición, de enorme pelea y de combate lo fue el finado Dr. ANTONIO MUÑOZ TOVAR del PRD en el cabildo del entonces priista ARTEMIO ARELLANO CONDE…El Dr. TOÑO MUÑOZ le hizo la vida de cuadritos a TEMO quien le mandaba a su Secretario del Ayuntamiento, GASPAR ARELLANO GALVÁN como apaga fuegos…La formación ideológica y su origen chilango formaron una mezcla perfecta en el prestigiado galeno como para no estar de acuerdo ni aprobar algunas cosas que de plano le parecían unas ocurrencias de TEMO…Por cierto a ver qué bandera termina pidiendo ARTEMIO después de que la del PRI ya de plano la desechó…Apenas en la pasada elección municipal se dejó caer al mil por ciento con el PAN..Y hoy en día hace lo propio a favor de MORENA…La CNC local ha estado muy abandonada en estos últimos meses…Quizás el dirigente MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA se ha refugiado en su domicilio del Ejido Guayabas a causa del COVID-19…O quizás se debe a que la situación económica por la que atraviesa esta organización sea la más terrible desde el inicio de sus tiempos…Dicen algunos que las gestiones de MARIO CRUZ así como las de LUPE GOMEZ y de RIGO MANZANO han sido las más complicadas en la historia aquí en Soto la Marina por haber tenido alcaldes de otros partidos distintos al PRI…Pero la verdad es que la gestión de MARIO es más difícil que la que tuvieron los otros dos…LUPE GOMEZ y MANZANO sufrieron las de caín al tener alcaldes contrarios…Pero tenían a los gobiernos estatales a favor…Y por ahí algo se les hacía llegar de recursos o proyectos para ellos y la gente…Pero la situación de MARIO CRUZ es por demás complicada y es que tiene en contra al municipio y al estado así como al gobierno federal…Cerradas por completo las tres llaves por las que circulan los recursos económicos…Como dicen los chavos de hoy “está cañón”!…Pero sin la menor de las dudas MARIO CRUZ habrá de hacer gala de sus capacidades para sacar adelante la responsabilidad que se echó a cuestas…El buen amigo MARTIN LOPEZ CASTRO realiza y desarrolla un callado pero muy eficiente trabajo en el área de Recursos Humanos de la presidencia municipal…MARTIN LÓPEZ sabe y bien que sabe que la función pública es el mejor escaparate para hacer amigos…No para crear enemigos ni adversarios…Cierto es que el poder se acaba…El poder es efímero….Es pasajero…Solamente es un hermoso sueño y en cambio las amistades son las que deben de prevalecer por sobre cualquier cosa…Hay de aquel que no entienda que esto es así…Saludos para mi hermano JUAN MORA RAMÍREZ…JUAN MORA es un hermano liberal que muchos años trabajó al lado de don GUSTAVO MORA TAMÉZ en la parte administrativa de los Transportes Tamaulipecos de la Costa…Laboró de igual manera en la sucursal de BANRURAL aquí en Soto la Marina…JUAN tiene muchos amigos en nuestro municipio…En virtud a las responsabilidades desarrolladas en Soto la Marina…Y sobre todo en base a su altísima calidad moral y como gran amigo que siempre ha sabido ser…Vaya desde este espacio un cariñoso abrazo para mi primo PEPE INFANTE…Él se recupera de su estado de salud en la tres veces heroica Matamoros…La ha estado pasando complicada mi primo en estos últimos meses…Esperamos que con la ciencia médica y sobre todo con la mano de DIOS nuestro señor muy pronto se pueda volver a recuperar…El pariente PEPE INFANTE se encuentra jubilado, desde hace un buen tiempo, por parte de la SARH ahora SADER después de 30 años de servicio laboral en esta dependencia del gobierno federal…De igual manera elevamos nuestras oraciones para que mi primo REYNALDO RODRÍGUEZ INFANTE supere los momentos delicados de salud por los que ha estado pasando…El primo REYNALDO es marinense de raigambre.. Originario cien por ciento de Soto la Marina…Bromista al cien…Esperamos verlo pronto por acá en su casa en esta cabecera municipal…Sus papás fueron mi tío EMILIANO RODRÍGUEZ DE LA SOTA y mi tía IDOLINA INFANTE RIOS quienes fueron por muchas décadas los propietarios de la Zapatería “Justicia” uno de los primeros negocios de este ramo en Soto la Marina…Justo en lo que fue este negocio es donde ahora se ubica la frutería de LUIS HERNÁNDEZ…Por otra parte, mis respetos para los guardias de seguridad del Hospital Rural de esta población, DEMETRIO CASTILLO y ALBERTO DEL ANGEL HERNÁNDEZ…Ellos representan el primer filtro de acceso a esta casa de salud…Con los riesgos que ello implica, por el tema del COVID-19…Pero hacen su trabajo de la mejor manera y siguiendo los protocolos sanitarios, requeridos a este respecto…México es ya para poca honra del gobierno federal el sexto país con mayor número de fallecimientos por COVID en el planeta…Hasta el pasado sábado la cifra de decesos COVID en nuestro país rondaba ya los 30 mil…No resultó la estrategia inicial del presidente AMLO en cuanto a salir a comer y darnos abrazos, que por qué no pasaba nada…Y del Dr. GATTEL de ese embustero mejor ya ni hablar…Dicen los columnistas de la capital del país que mejor hubiera sido ingeniero por aquello de que le gusta inventar “curvas” de esas que nunca se aplanan…El profesor ALEJANDRO GRACIA TOBIAS le agradece al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ por la serie de mejoras que habrá de aplicar en la escuela primaria “Miguel Hidalgo” del Ejido Noche Buena a su cargo…El Profr. ALEJANDRO GRACIA es director del plantel de educación primaria de esa localidad rural del sur de nuestro municipio…Felicidades para Don CHINTO MANRIQUEZ quien el pasado viernes cumplió 85 años de hermosa vida…El es nativo del Ejido San Vicente, pero radica en esta cabecera municipal desde hace unos 40 años…Célebre es Don CHINTO MANRIQUEZ ya que hay cierta anécdota que lo inmortalizó por siempre dentro del imaginario popular de Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…