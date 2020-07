Por: Raúl Terrazas Barraza

*Cero participación ideológica

En el Instituto Electoral de Tamaulipas que tiene a su cargo Juan José Ramos Charré hubo una actividad más enmarcada en la celebración de sus 25 años de creado, se trata de la Conferencia impartida por la licenciada Gloria Alcocer Olmos, Directora Ejecutiva de la Organización Fuerza Ciudadana y Directora de la Revista Voz y Voto, Política y Elecciones, sobre el Papel de las Juventudes en la Democracia y la Agenda Pendiente.

Desde su perspectiva es urgente la búsqueda de espacios para involucrar a los jóvenes en temas relacionados con la democracia, ante la necesidad de construir ciudadanía desde esa etapa de la vida, pero, una ciudadanía bien preparada y con cultura hacia la política.

En la actualidad la herencia política y democrática que los partidos y los responsables de cargos públicos dejan a los jóvenes son prejuicios, situación que ha generado animadversión de los nuevos ciudadanos para intervenir en la política.

No lo dijo, pero queda claro que, quienes están en esa etapa de la vida son los menos interesaos en hacer o participar de la política, incluso, hasta la consideran como algo insano, cuándo la realidad es diferente, porque sus preocupaciones y ocupación están en el otro lado de la cera y no quieren cruzar la calle para no exponerse, ya que, se trata de cosas desagradables.

La política es para los jóvenes desde hace mucho tiempo y aunque los hubo que aprovecharon las oportunidades que tuvieron a la mano, porque desarrollaron cargos públicos desde temprana edad, como fue el caso del siempre bien recordado doctor Ramón Durón Ruiz y la abogada de Valle Hermoso, Rosalinda Guerrero Gamboa tuvieron otra visión de la política y trabajaron con ahínco para hacer frente a los retos de su tiempo.

En el país existen casi 36 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, de ellos unos 25 millones votan, porque tienen más de 18 años y cuenta con credencial del INE, por tanto, es válida una recomposición de las acciones tanto de partidos como de las organizaciones sociales para construir ciudadanía desde etapas más tempranas.

Se supone que son los partidos políticos quienes se encargan de jalar a los jóvenes para que actúen en política, sin embargo, su realidad es diferente, porque los jóvenes están convertidos en sus principales detractores, dado que, no los ven como organizaciones que cumplan con el interés social al que están llamados.

La conversación de la Directora de Fuerza Ciudadana en el IETAM dejó grandes enseñanzas y un buen sabor de boca, porque apuesta demasiado por los jóvenes, quienes están en todos lados, no solo en las universidades como se cree, ya que, en ellas se encuentra solo el seis por ciento de la juventud, los demás están en las fábricas, son inmigrantes, indígenas, personas trans y gente con discapacidades, por tanto, tiene que voltearse la mirada hacia ellos, para convertirlos en ciudadanos de valor para la democracia mexicana.

Además, la conferencista tiene muy claro que falta mucha creatividad para involucrar a los jóvenes en la cultura democrática, dado que es un tema desilusionante no solo para ellos, sino también para los adultos y la ciudadanía en toda.

Quizá haya que agregar que ser ciudadano no es traer en la bolsa la credencial para votar con fotografía que expide el INE, más bien es el inicio de una larga vida ciudadana que debe de direccionarse en función de la participación social e ideológica, elementos ambos considerados como los grandes ausentes de la comunidad mexicana.

Los otros.

Tras comunicar que dio positivo a una prueba de COVID-19, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que trabajará desde su casa, para cumplir con los protocolos de salud en razón de un resultado de laboratorio así.

Algunos de sus colaboradores tendrán que hacerse la prueba también, porque tuvieron actividades con él y por lo pronto, a la reunión semanal del Grupo de Gobernadores que se reúnen para dar seguimiento a las tareas de la emergencia sanitaria, no asistirá y con algunas reservas lo harán sus colaboradores en su afán por cuidarse y cuidar a las personas con la cuales interactuarían.

El mandatario se suma al grupo de una docena de titulares de Poderes Ejecutivos Locales, que pasaron por esta nada agradable experiencia y que comenzó con el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.

A propósito de las medidas que fueron anunciadas por el Gobierno de Tamaulipas, como consecuencia del registro de una mayor cantidad de casos, otras entidades andan en lo mismo, incluso, el mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, consideró la posibilidad de establecer toque de queda desde las 10 de la noche hasta las cinco de la mañana, para que la gente no ande en pachangas, porque eso genera movilidad de riesgo y debido a las complicaciones de salud de quienes se infectaron con el virus, no habrá hospitales que alcancen para dar atención en las áreas de terapia intensiva, como tampoco ventiladores mecánicos suficientes para auxiliar a las personas.

En el Municipio de Victoria ya tienen Consejo de Mejorar Regulatoria, cuya finalidad es simplificar y hacer más eficientes los trámites y servicios municipales.

Desde luego, los preside el alcalde Xicoténcatl González Uresti y participan algunos de sus funcionarios, entre ellos el Secretario del Ayuntamiento, José Luis Liceaga de León, quien es vicepresidente y también representantes de las organizaciones sociales como la cámara de restauranteros que tiene a su cargo Jorge Bello Méndez, el presidente de la CANACO, José Luis Loperena González, el presidente de la Asociación Juntos somos mejor, Luis Armando González Isas y la Presidenta de la Barra de Abogados, Yadira Cepeda Sosa.

El Diputado por Matamoros, Héctor Escobar Salazar se puso a tirar el lápiz y llegó al Congreso del Estado con un escrito mediante el cual abonó más elementos a la calidad de vida que debe quedar establecida en la Ley de los Derechos de las personas adultas mayores en la entidad.

Por ejemplo, quiere que se incorporen factores como la salvaguarda de la integridad física , emocional y de los bienes de los adultos, pero, al mismo tiempo que la atención a las necesidades psicoafectivas de las y los adultos mayores que requirieron ser atendidas por instituciones públicas, son responsabilidad directa y obligatoria de los familiares.

Desde luego, el Estado no abandona su participación para crear espacios de expresión a los adultos mayores, centros de atención geriátrica y gerontológica e impulsar programas especiales que amplíen la cobertura de asistencia integral, sin embargo, es de resaltar el papel que juega la familia en los derechos de las persona adultas y por tanto no deben dejarlo de lado.

En otras palabras, el diputado quiso decir que no la hagan los hijos, nietos, y bisnietos de las adultas y adultos mayores, que se entiendan de ellos, para que su vida no se convierta en una martirio y una pesadilla, porque tiene que ser al revés, es decir, otorgarles calidad de vida, porque ellos ya hicieron la parte que les tocó cuándo atendieron las necesidades de los hijos y hasta de los nietos.