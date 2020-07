Por: Raúl Terrazas Barraza

*Los diputados permanentes

El Artículo cuatro de la Ley sobre la Organización y funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas precisa que, de conformidad con el Artículo 44 de la Constitución Política del Estado, el Congreso tendrá dos periodos ordinarios de sesiones cada año.

El primero arranca en el día uno de octubre y terminará el 15 de diciembre, en tanto que, el segundo período comienza el 15 de enero y finaliza el 30 de junio, que es el caso de la Legislatura actual, por ello, tras la sesión ordinaria, se eligió a la mesa directiva de la Diputación Permanente, la cual quedó a cargo del Legislador Gerardo Peña Flores, quien es también presidente de la Junta de Coordinación Política, es decir, el que manda.

El mismo Artículo cuatro en su último numeral precisa que el Congreso del Estado podrá ser convocado a la celebración de sesiones extraordinarias en los términos de los Artículos 49, 62 Fracción III y 91 Fracciones XIII y XIX de la Constitución Política del Estado, pero, hasta donde se sabe, no quedó nada en el tintero, por tanto será difícil, que no imposible para que haya alguna de esas sesiones a las que citaría en caso de ser necesario la Diputación Permanente.

La designación del titular de la Diputación permanente se llevó a cabo este inicio de semana, porque entra en funciones ya, colaborarán con él como secretarias, su compañera del PAN, Ivette Bermea Vázquez y la Diputada Edna Rivera López del partido Regeneración Nacional.

En calidad de vocales fueron designados para trabajar del primero de julio al 30 de septiembre en la Permanente, los Diputados Francisco Garza de Coss y María del Pilar Gómez Leal del PAN, Florentino Sáenz Cobos del PRI y su compañero de Regeneración, Eliud Almaguer Aldape.

Los suplentes son los Diputados Juan Enrique Liceaga Pineda, Roque Hernández Cardona de Regeneración y la Diputada Patricia Pimentel Ramírez del Partido Movimiento Ciudadano.

Varios Artículos de la Ley de funcionamiento del Congreso del Estado, se refieren a las responsabilidades de la Diputación Permanente, el 55 en su numeral uno dice que entrará en funciones al concluir el período ordinario en el cual fue electa. En tanto, el numeral dos señala que deberá celebrar, cuando menos, una sesión semanal, en el Recinto del Congreso.

El Artículo 56 señala que los asuntos que se hallen a cargo de las comisiones ordinarias al concluir el periodo inmediato anterior, serán responsabilidad de la Diputación Permanente durante el receso y tanto estos como aquellos que leguen durante su ejercicio, podrán ser dictaminados y tendrá que informarlos al Pleno en el período de sesión que siga, pero, la Diputación permanente no podrá resolver los asuntos que correspondan a la Comisión Instructora.

El Artículo 57 precisa que, cuando el Congreso celebre sesiones extraordinarias, la Diputación Permanente continuará en ejercicio para la atención de los asuntos que no figuren en la convocatoria y que concluirá sus funciones al abrirse el siguiente periodo ordinario o al instalarse la nueva Legislatura, luego de la renovación constitucional de los integrantes del Congreso.

Otro ordenamiento, el 58, dice que, para el desempeño de sus atribuciones, la Diputación Permanente aplicará en lo

conducente, las normas relativas al funcionamiento interno del Congreso previstas en esta ley, tanto en tratándose de la atención de los asuntos en comisiones o en el Pleno.

Cual es la diferencia entre esta Diputación Permanente que tiene a su cargo el Legislador de Reynosa, Gerardo Flores Peña y las anteriores, muy sencillo, que esta es la primera que operará en medio de un pandemia y por lo tanto, tendrá que dedicar mucho tiempo a la observación de las medidas sanitarias establecida por las autoridades de Salud, incluso, hasta queda la opción de que, sus sesiones puedan llevarse a cabo a través de las plataformas digitales, aunque le Ley de funcionamiento del Congreso del Estado precisa que sus sesiones semanales se llevarán a cabo en el recinto Legislativo.

Serán tres meses de receso, en los cuales quizá no haya sesiones extraordinarias, por tanto, no se parece en nada al receso del año pasado, período en el cual se les quemaban las habas a los Legisladores de aquel tiempo que dirigía el nuevoladerense Glafiro Salinas Mendiola, quien pretendía tener muchas sesiones extraordinarias para no dejar asuntos pendientes, porque su Legislatura se acabaría en septiembre del 2019 y además, querían ser los mejores de todos los tiempos.

Los otros.

Desde la Secretaría de Educación Pública, el reynosense Héctor Garza González, que forma parte de grupo cercano de tamaulipecos al presidente Andrés López Obrador, logró su propósito de consolidar tarea como conciliador y funcionario con capacidad para acercarse a los grupos de la sociedad civil.

En parte a ello se debe que deje la Secretaría en la que todo mundo pensó que hizo mancuerna con el titular, Esteban Moctezuma Barragán ya que ambos tienen proyectos parecido, porque Garza González busca ser otra vez candidato a la gubernatura de la entidad y su jefe a la de Zacatecas, la tierra de la cual es originario.

Según las redes sociales del expriísta tamaulipeco, deja la administración de la Secretaria Moctezuma Barragán, porque enfila a la Secretaria de Gobernación en la que se sumará al equipo de trabajo de doña Olga Sánchez Cordero, según esto, porque es allí donde se requieren refuerzos para que ayuden más al presidente de la República, no le hace que no se trate de una subsecretaría, sino del mismo tipo cargo, es decir, Oficial Mayor o administrador.

En esta capital la talacha en todas direcciones que trae el Síndico del Ayuntamiento, Luis Torre Aliyán, tiene que ver con la urgencia de posicionamiento social, porque debe de sacar ventaja a cualquiera de los prospectos que pueda tener el PAN para los cargos legislativos que se disputarán en la elección del año venidero.

Si decide ir por la Diputación Federal tiene que ser mejor que el del PAN y si se sale del Cabildo de Victoria para ser candidato a Diputado Local, también debe de estar mejor posicionado que sus adversarios, en el entendido de que, hasta debe de superar al Diputado local, Arturo Soto Alemán, pese a que ya no está entre los nombres que el comité estatal del PAN tiene para Ciudad Victoria en el 2021.

Para mitigar la falta de agua en una buena parte de la población de Ciudad Victoria, el alcalde, Xicoténcatl González Uresti mantiene la oferta de entregar tinacos subsidiados a los habitantes que los requieran, sin que ello quiera decir que el frente a la escases del agua está sin atenderse, sobre todo, porque a través del Gobierno de la entidad, le inyectaron recursos a la COMAPA capitalina, para que mejore el abasto y la distribución.

Dicen en el municipio que es cuestión de tiempo para que la oferta de agua para uso y consumo humano se incremente y que, las fallas que hay en el sistema de limpieza pública también se superarán, solo que, en este caso los victorenses no están ciertos de que suceda, porque desde el momento que no pasa el camión recolector de siempre, los días y a la hora de siempre, es que las cosas no andan bien, mucho menos si el camión es sustituido por un vehículo pequeño tipo volteo para resolver la recolección de la basura municipal.