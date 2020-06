Deben cerrar las Tiendas de autoservicio y de conveniencia el fin de semana en los 8 municipios con mayor incidencia de contagios a Covid-19

*Controlar la pandemia depende del 85% de acatar las recomendaciones del Comité de Seguridad en Salud por la población: SST



CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Junio 30 de 2020 .-La Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa aseguró hoy que si no se atienden las restricciones de movilidad, higiene y sana distancia, los contagios de COVID-19 continuarán aumentando y se correrá el riesgo de saturar los servicios.”La enfermedad es una realidad, la trasmisión está muy acelerada y todos estamos en riesgo de contagio y no debemos contagiarnos todos al mismo tiempo”, advirtió.Al ofrecer una conferencia virtual en redes sociales para informar sobre el comportamiento de la pandemia del SARS-COV-2, la titular de la SST precisó luego de emitir las medidas restrictivas para los 8 municipios, se inició un plan de fortalecimiento del primer nivel de atención y de reconversión hospitalaria.Los pacientes leves serán atendidos bajo estricto seguimiento en sus casas, el Hospital General de Reynosa se convertirá 100 por ciento en hospital Covid y se hará la reconversión de 28 camas más en el Hospital número 15 Reynosa y 30 más en el 270 del IMSS en ese municipio.La prioridad son los casos activos ya que potencialmente están en riesgo de complicarse y ocupar una cama hospitalaria, añadió luego de informar que hasta el pasado lunes, se mantenía una ocupación del 65 por ciento de las camas y el 35 por ciento de los ventiladores por cada uno de los municipios.Esto significa que se encuentran hospitalizados 323 pacientes, de los cuales 61 están con ventilador y 262 con oxígeno.Pidió atender las restricciones de movilidad y cierre de actividades no esenciales, el uso del cubrebocas, el doble no circula, el lavado frecuente de manos y la sana distancia para limitar la transmisión de la enfermedad.”La pandemia es controlable siempre y cuando la población acate todas las medidas, dependemos del 85 en la actitud de las y los tamaulipecos para salir adelante” subrayó.Reiteró las restricciones aplican para 8 municipios prioritarios como son Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Río Bravo, Tampico, Madero, Altamira y Ciudad Victoria y comprende en todos los negocios no esenciales del 28 al 12 de julio, la suspensión del transporte público sábados y domingos y el exhorto para cierre de tiendas de autoservicio y supermercados durante sábados y domingos.