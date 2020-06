Por: Raúl Terrazas Barraza

*No habrá nuevos partidos en julio

Al margen de la condena social respecto a la creación de nuevos partidos políticos, acción que está permitida en las Leyes Electorales del país, los que deberían comenzar a funcionar este mes de julio con miras a la elección federal del año que viene, no quedarán listos debido a la suspensión de una parte del proceso a consecuencia de a la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19.

Este 30 de junio debería comunicarse a los directivos de las nuevas organizaciones que buscaran convertirse en partidos políticos la determinación del Instituto Nacional Electoral, INE, tras una sesión del Consejo General que debió tener efecto el pasado 22 de junio, pero, no fue posible por el mismo motivo de la pandemia.

La formación de partidos políticos está prevista en la Constitución General de la República, la Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales y desde luego en la Ley General de Partidos, cada con la parte que le corresponde para dar forma a las que se considera instituciones de interés público, porque congr4gan a ciudadanos con fines políticos y les da derecho a ser electos por la vía del voto a los cargos públicos que las mismas Leyes consideran.

Obvio, desde el 2014 se creó la figura de los candidatos independientes, es decir, personas que ya no requieren de un partido político para postularse, aunque deben de sujetarse a una serie de requisitos establecidos en las mismas leyes, para que las autoridades electorales puedan otorgarles el derecho de participación, en especial obtener el respaldo de una parte de los electores en función del tipo de cargo que esté en juego.

En cuánto a los tiempos para la creación de partidos políticos, los nacionales ya coinciden con los estatales, a partir de la Reforma Política del 2014 y Tamaulipas es de las entidades en las cuales no hubo gestión para partidos políticos locales, por tanto, los ciudadanos están a la expectativas de aquello que ocurra a nivel nacional en esta materia.

Por ejemplo algunos panistas están en espera de que se cree el Partido México Libre que impulsa el matrimonio Calderón-Zavala, quienes dejaron el PAN para mantenerse en la política tras la aspiración de ella para contender como candidata presidencial en el proceso del 2018, al cual no llegó, porque el PAN optó por el exdirigente Ricardo Anaya Cortés y como candidata independiente, le faltó para llegar a la final, así que, tras la elección que ganó el partido nuevo, Movimiento de Regeneración Nacional, los Calderón-Zavala se fueron a organizar su propio partido político.

En el caso de los maestros la situación es parecida, ya que, una buena parte del profesorado sabe que la exdirigente del Sindicato Nacional de ellos, Elba Gordillo Morales está tras la formación del Partido Redes Sociales Progresistas, aunque es su yerno José Fernando González Sánchez y quien comunicó a los simpatizantes que ya tienen la autorización del registro en la bolsa, porque cumplieron con todo, aunque falta el acuerdo del INE para validar tal acción.

Por esto del COVID-19 algunas cosas dejaron de hacerse respecto a la formación de los nuevos partidos políticos nacionales, que son siete, Encuentro Solidario, que son los mismos que perdieron el registro con el Partido Encuentro Social en las elecciones del 2018, el Partido Político Nacional México, que organiza el Grupo Social Promotor de México

Así también, Partido Redes Sociales Progresistas, Partido México Libre de la organización Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C, Partido Fuerza Social por México, Partido Alternativa y el Partido SUMATE, de la Asociación Civil Súmate a nosotros.

Para que haya un partido político nacional se requiere contar con un mínimo de afiliaciones que equivalen al 0.26 por ciento del padrón electoral que se usó en la más reciente elección federal, llevar a cabo 200 asambleas ya sean distritales a las que debieron acudir 300 afiliados o bien asambleas estatales en al menos 20 entidades con tres mil participantes elaborar los documentos básicos, evitar el corporativismo y cumplir con las obligaciones de fiscalización, es decir, los reportes mensuales a la Unidad Técnica de Fiscalización. Al contar con todo, en los últimos día de febrero las organizaciones que quieren ser partidos políticos, notificaron al INE que quieren serlo y, hasta allí quedó el asunto.

Los días de no trabajo por la pandemia incluida esta semana en la cual se supone que el INE daría a conocer quienes obtuvieron el registro para participar en las elecciones federales y locales del 2021, son dedicados por los funcionarios del instituto a checar muy bien toda la información entregada por las organizaciones y se pulieron en el asunto de las afiliaciones, es decir, se fueron a fondo con la App para validar que no haya duplicidad de afiliaciones, incluso, hasta llamaron a las personas que encontraron en esa situación, para que definieran en cual partido se quedaría y se toparon con que, algunos de ellos dijeron que no les interesaba.

En este proceso para nuevos partidos, de forma inicial intervinieron 106 organizaciones, de las cuales 89, que son el 84 por ciento fueron procedentes, sin embargo, siete, que representan el ocho por ciento, son las que llegaron al mes de febrero para presentar su solicitud formal de registro.

En el caso de las entidades federativas que traen proceso para formación de partidos políticos locales, son ocho, pero, de 24 organizaciones que presentaron su solicitud formal de registro, esto es en Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, varios de ellos tienen pendiente notificar la conclusión de sus acciones.

La pandemia del COVID-19 retrasa la constitución de nuevos partidos políticos nacionales y locales y por la prolongación de la emergencia sanitaria será urgente que se retomen las actividades en cuento las circunstancias lo permitan, para resolver este asunto de los nuevos registros ya que, los siete partidos políticos nacionales y los ocho locales deberían comenzar a funcionar en esta semana, es decir, a partir del primero de julio, así que habrá que reajustar los plazos y tendrá que pasar algunos meses para determinar la procedencia o no de los registros como nuevos partidos políticos

En fechas el asunto va así, el 27 de marzo de 2020 se informó al Consejo General del INE que siete organizaciones solicitaron su registro para constituirse como partidos políticos nacionales y se señaló que el 27 de abril se informaría a esas organizaciones el total de las afiliaciones preliminares y luego se procedería a la garantía de audiencia, que vencía el seis de mayo.

Luego se anunció que para la sesión del 22 de junio, se determinaría la procedencia o no del registro como nuevos partidos, pero, en la misma sesión el Consejo General del INE aprobó el un Acuerdo por el cual se suspendieron los plazos relativos a las actividades de la función electoral, que incluyó los previstos para los nuevos partidos, debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia.