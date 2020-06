Reporta Salud 4 casos positivos a Covid-19 en SLM llaman a seguir quedándose en casa

Ante la incidencia de casos de Covid-19 que de manera preocupante se siguen presentando en la entidad, la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa sigue haciendo el llamado a las familias a seguirse quedado en casa para evitar que haya más contagios.

En Soto la Marina, de acuerdo a la información que da a conocer la Secretaría de Salud, ya son 4 casos positivos los que se registran en el municipio y aunque no se sabe con precisión la ubicación de los pacientes contagiados, es insistente la versión que uno de los casos es de la cabecera municipal, razón por la cual la importancia de no relajar las medidas de prevención, ya que podría revertirse la reapertura que se dio a establecimientos no esenciales.

Por esta razón, es importante que la ciudadanía haga conciencia de que el Covid-19 ya está en Soto la Marina y que hay que seguirse cuidando para que no se enfermen más personas.

El reporte de la SST indica que en Soto la Marina hay 4 casos positivos, uno en investigación y 59 descartados.