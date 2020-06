EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Más de 20 mil muertos por COVID en nuestro país…Y el presidente AMLO se atreve a festejar que vamos de salida en la pandemia…Según él…México es el séptimo país con mayor número de muertos por el virus en el planeta…Y los chairos se atreven a decir que están muy orgullosos de la actuación del doctor de las curvas que nunca se aplanan HUGO LÓPEZ GATTEL…Nuevamente ya anda exhortando AMLO a que la gente vuelva a salir a las calles…Como cuando hace dos meses invitaba a la gente a salir que porque no pasaba nada…Irresponsable la manera en que AMLO ha manejado el tema del COVID 19 en México…En asuntos meramente locales para comentarles que el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ entregó material eléctrico y de construcción para la obra del techo del espacio que ocupa la casa de la maestra en la primaria del Ejido Praxedis Balboa…Las familias de esa comunidad recibieron al alcalde con muestras de afecto y de agradecimiento porque nunca los ha dejado solos en sus necesidades más apremiantes…ARMANDO HERNÁNDEZ le agradeció al presidente municipal por tan importante apoyo en representación de quienes forman parte de esa comunidad de la zona norte de Soto la Marina…Esto fue el pasado miércoles por la tarde…Acompañaron al alcalde de Soto la Marina en esta gira de trabajo algunos de sus colaboradores más cercanos como el Secretario del Ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO GARCÍA y los Directores de Obras Públicas y de Bienestar SILVERIO FRAGOSO JIMÉNEZ y PEDRO MARES JUÁREZ…También se unió a la gira en mención el Delegado de SEBIEN Tamaulipas, MUNDO DRAGUSTINOVIS pues junto al alcalde hizo entrega de despensas del programa estatal para adultos mayores y personas con discapacidades…Por otro lado, la mesa del café de CHON CÓRDOVA estuvo buena hace algunas noches…Asistieron entre otros los ex alcaldes LEONEL ARELLANO OCHOA y HABIEL MEDINA FLORES, así como don ALEJANDRO ZÚÑIGA y el jerarca municipal del tricolor XAVIER SALVADOR MOLINA…Entre otros…Claro que la mesa de repente tendía a ponerse caliente cuando se abordaba el tema político…En esta mesa hay simpatizantes de todos…Y para todos…Ahí nadie es dueño de la voluntad de sus compañeros…Y tampoco nadie trata de presionar a los demás…Se dice que las personas que han ejercido una vez el poder, siempre guardan el anhelo de volverlo a tener en sus manos…Dicen esto los que se precian de conocer de política…Aunque al menos en los casos de LEONEL y de HABIEL para nada han dicho de manera abierta “esta boca es mía”…Pero que ciudadano del tamaño y del color que sea no desearía un día ser presidente de su municipio?…Dice el ex alcalde MIRO GÓMEZ que su tío ELPIDIO GOMEZ LIRA decía “si te encariñas con un gatito, contimás con la presidencia municipal”!…El tío abuelo de MIRO, Don ELPIDIO GOMEZ LIRA fue alcalde de Reynosa en el primer trienio de AMÉRICO VILLARREAL GUERRA…Iniciaron los trabajos de lo que será el edificio que habrá de albergar el Banco de Bienestar aquí en Soto la Marina…Este edificio se está construyendo en una parte de lo que es la SADER antes SAGARPA aquí en nuestra zona urbana…Se espera que en un lapso de dos meses quede construido…Mi agradecimiento para quienes laboran y forman parte del Hospital Rural de Soto la Marina…La semana pasada atendieron de lo mejor a mi esposa GLADIS y a mi madre REINITA…Contar con este hospital es una bendición para los que aquí vivimos…Que ninguna institución de salud o de cualquier otro tipo son perfectas…Es muy cierto…Pero que en el hospital de esta localidad ponen el mejor de sus empeños con las herramientas y el equipo que tienen a su disposición, es igual de verdad…Saludos al director JESÚS VELAZCO MURATALLA y su equipo de trabajo…En otro orden de cosas, el tema de las candidaturas a la primera regiduría de los diferentes partidos se va a poner interesante rumbo a las elecciones locales del próximo año…Sobre todo en lo que tiene que ver con los partidos de oposición de aquí de Soto la Marina…Por ahora los regidores plurinominales de oposición en el cabildo municipal son RAÚL RAMÍREZ del PRI, así como CONCEPCION LOZANO de MORENA…Por MORENA andarían buscando la candidatura a la presidencia municipal la señora IMELDA PAVÓN VALDÉS así como el profesor HUGO MIGUEL ROJO RAMOS y el pariente MARTIN INFANTE HINOJOSA…No hay más…De igual manera se habla de que cierto personaje pintoresco por demás de Soto la Marina cobra de manera puntual en la Secretaría General de Gobierno…Se asegura que anda en MORENA realizando labor de caballo de troya…Con el propósito de fracturar a la cuarta transformación, desde adentro…Su origen es cien por ciento priista…Aunque también ha jalado en alguna ocasión con el PAN…”Pero de que cobra en la Secretaría General, es cierto” me dicen…Pues dice AMLO que solamente a los ricos los secuestran…Puede ser cierto…Aunque hay excepciones…El mensaje de fondo que envía a la sociedad mexicana el presidente es que todos debemos de ser pobres, para estar seguros…Días antes ya había dicho desde su “púlpito” que los mexicanos debemos solamente de aspirar a tener un par de zapatos, porque dos ya son un lujo innecesario…También nos exhortó a comer solo arroz y frijoles, así como pollo de patio…En verdad los que votaron por AMLO lo hicieron aspirando a vivir en esa mediocridad a la que hace el exhorto de manera pública?…Creo a mi parecer que cuando votas por un candidato es pensando que este va a impulsar las políticas económicas necesarias que te permitan poder acceder a un mejor nivel de bienestar…Pues si tu candidato convertido en gobernante te pide que vivas en la pobreza total, entonces mejor le hubieras seguido con los gobiernos de antes…Así de fácil…Por cierto del préstamo de 1 mil millones de dólares que le acaban de otorgar a AMLO en el Banco Mundial ya declaró que ni un solo peso se lo va a destinar a la lucha contra la Pandemia del COVID 19…Lo va a destinar para programas clientelares…Es decir, para programas con los que pueda coaptar votos para MORENA, su partido…Hablando de política, pero municipal para nadie es un secreto que el PAN tiene una estructura fuerte y además bien organizada…Podrá haber diferencias entre algunas de las corrientes internas como en todos los partidos…Pero finalmente cuando se trata de apoyar las labores del partido, todos se unen y es que tienen liderazgo municipal y estatal a los que les rinden cuentas…No hay hacia el interior de las filas azules quienes se atrevan a llevarle las contras políticas al gobernador FRANCISCO GARCÍA DE VACA…Al contrario todos los panistas de Soto la Marina quieren que el gobernador los voltee a ver y que sepa que están jalando en su proyecto…Y por su parte el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ encabeza el fuerte liderazgo de un muy importante segmento de la clase política de su partido…Como primer panista de Soto la Marina tiene y mantiene autoridad política sobre un muy numeroso porcentaje de cuadros del blanquiazul local…Liderazgo que ostenta incluso más allá de lo que es propiamente la vida interna del PAN…Esto le da un plus importante al médico ABEL que habrá de aprovechar al máximo cuando se vengan los tiempos de la gran decisión interna…Tiempos a los cuales ya no falta mucho para que aterricen…Mientras que en el PRI al parecer los santones de este partido en su gran mayoría permanecen con la cabeza agazapada…O de plano no quieren saber nada de política por el momento…Muchos de ellos o más bien la mayoría de esas “vacas sagradas” se la jugaron por el lado del PAN en la elección municipal anterior…Por experiencia saben y bien que saben lo complicado que es atravesarse al sistema estatal que a estas alturas se encuentra en su máxima fase de poder…Es un enigma si el PRI va a registrar a algún elemento pesado tanto en lo político como en lo económico, rumbo al 2021…O si la línea desde las alturas del PRI estatal será registrar a algún cuadro de medio pelo con el que solamente aspiren a ganar una regiduría…Las negociaciones entre los partidos en el poder tamaulipeco y los partidos de oposición es una cultura arraigada…Y no de ahora…Y en MORENA al parecer se les sigue complicando eso de las alianzas internas…El gen político de los Morenistas es cien por ciento de choque…En las redes sociales podemos ver como algunos que se dicen Morenistas al mil agreden en lo político y hasta en lo personal a algunos elementos de su propio partido…Todos los grupos de MORENA que tienen vida política en Soto la Marina se manifiestan abiertamente seguidores de AMLO…Pero al parecer en la figura de AMLO ahí acaba la luna de miel entre ellos…Porque fuera del tema de AMLO algunos de ellos no se pueden ver ni en pintura…”Que si somos los fundadores en el partido en La Marina y los demás son advenedizos y aprovechados” o “que si nosotros somos nuevos pero somos garantía de votos”…En fin, tanto material interno que tienen para la agresión entre ellos…Claro que si al final de todo se pusieran de acuerdo de ahí podría salir un candidato local con fuerza que se pudiera batir de manera digna con el PAN en la elección municipal del 2021…Pero los acuerdos no parecen formar parte del librito a seguir por los Morenistas…Claro que al ser MORENA el partido en el poder federal tienen material y argumentos para hacer labor política en el municipio…Pero si siguen sin entenderse entre ellos, el tema se les complica…Como siempre…Me refiero a estos tres partidos porque son los que a simple vista y ojo de buen cubero son los que habrán de presentar cuadros para competir en la elección local…Los demás partidos aún no se definen, como será su participación, si irán solos o van a trabajar en alianzas, con otros institutos políticos…El tesorero municipal MARCO ANTONIO CASTRO NARVÁEZ participó en la video conferencia denominada “Diálogos con Marko Cortés” que se desarrolló el pasado jueves 18 de junio, por parte del CDE estatal…MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ participó en su calidad de miembro activo del PAN en esta conferencia con el líder nacional de su partido…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero no dispone lo contrario…