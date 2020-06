EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Lamentable y por demás triste el fallecimiento de una niña de La Pesca en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria en días pasados…Según comentarios de su familia, ella fue atendida primeramente en el Hospital Rural de esta localidad…Agregan, que no se le atendió ni valoró como debía de ser…Grave, gravísima esta falla profesional si se llega a comprobar que así es como sucedieron las cosas…No creo y nadie en su sano juicio puede creer que los médicos estudian para destruir vidas…Y menos la de inocentes…Si creo que en el hospital de Soto la Marina se carece del suficiente equipo de diagnóstico para saber en tiempo y forma sobre el tipo de enfermedades que los pacientes padecen…Y a partir de ahí que los profesionales de la salud se avoquen de manera directa a combatir una enfermedad ya con plena certeza…En el caso de la niña de La Pesca creo firmemente que si en el hospital de esta cabecera municipal se hubiera contado con el equipo de eco o de electro esta vida se hubiera salvado…Es también responsabilidad del gobierno federal equipar al cien por ciento los hospitales de su sistema…Se enojan los chairos y me dicen de todo cuando escribo que en lugar de estarse construyendo el tren maya por ejemplo, mejor se destine ese dinero al mejoramiento de la red hospitalaria…Pero es cierto…Se enojan los Morenistas cuando he comentado que AMLO vino hace casi un año al hospital de Soto la Marina…Pero solamente dejó odio y rencor…Pues hasta la fecha al hospital de esta localidad no le ha destinado ni siquiera un miserable clavo…No son cosas que un servidor escriba por mala leche…Son hechos…AMLO no está escuchando las necesidades que se tienen en el sector salud…Los doctores hacen su esfuerzo…Pero trabajan con solamente lo que tienen a la mano…Y la verdad es que es casi nada lo que tienen a su disposición para salvar vidas…En paz descanse la niñita que era originaria de La Pesca…Un solidario y fuerte abrazo para sus papás y toda su familia…Es entendible su dolor…Y su impotencia…Nadie en sus cinco sentidos le puede desear a nadie que pase por una tragedia de esta magnitud…En otros asuntos, para decirles que la gente de la 4ta transformación a nivel federal tiene una moral que es de doble cara…Cuando el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa se le fueron a la yugular al presidente de ese tiempo ENRIQUE PEÑA NIETO…Aún cuando la alcaldía y la gubernatura estaban en poder del PRD…Querían comerse vivo al hombre del Copete…Ahora que sucedió un crimen de un joven por violencia de una policía de un municipio encabezado por el PRI, los Morenistas se le van en contra al gobernador que es de Movimiento Ciudadano en Jalisco…Pero a AMLO para nada lo tocan…Aún cuando es él presidente…Cuando suceden situaciones tan lamentables como el que nos ocupa los Morenistas son especialistas en culpar a los gobernantes de otros partidos…Porque no protestan como antes, ahora contra quien representa el gobierno federal en este caso AMLO?…En temas locales para decirles que ya tenemos más de 21 mil 300 seguidores en nuestra página de Facebook..El Redactor bajo el liderazgo de nuestro comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ se sigue distinguiendo como el medio de comunicación con mayor aceptación y credibilidad dentro del periodismo local…La gran cantidad de anunciantes que le siguen apostando a la publicidad en este medio de comunicación es la mayor prueba de que EL REDACTOR ES DEL PUEBLO DE SOTO LA MARINA…Por cierto EL REDACTOR lo pueden seguir por medio de Facebook y en la edición impresa de cada semana, aparte de Twitter…La aparición de EL REDACTOR en Facebook es relativamente de hace poco tiempo…Comparado con quienes tienen ya unos ocho o nueve años trabajando bajo este formato…La carretera digital nos alcanzó y claro que no nos podíamos quedar al margen…Que ha habido tiempos complicados para EL REDACTOR como a muchos en la vida les ha pasado…Es cierto…Pero el sustento de EL REDACTOR ante la comunidad, siempre inteligente y sabia de Soto la Marina es la seriedad y el profesionalismo que se imprime en su información día tras día y semana tras semana…Un saludo para mi estimado amigo CARLOS AZUARA…CARLOS me brinda el honor de su amistad desde hace muchos años y claro que por mi parte es bien correspondido…CARLOS AZUARA es una persona movida al que no lo arredran ni los tiempos difíciles…Siempre buscando la manera de salir adelante con su respetable familia…Tiene un negocio de compra venta de chatarra y metales, casi en la salida a Victoria…Justo en la entrada a Barrio Blanco…Da empleo a tres muchachos…Y esto es bueno…Pues de esta manera está generando en bienestar para otras familias de Soto la Marina…Saludos CARLOS!…En otro orden de ideas, buenas las lluvias que cayeron en la zona urbana la semana pasada…No hay reportes en cuanto a que las precipitaciones pluviales hayan sido parejas en todo el municipio…Pero ya empezó a llover y estas son buenas noticias para el campo marinense…Por otro lado, me dicen que la ex directora del Centro de Salud de Soto la Marina, Dra. ANA PAOLA HERNÁNDEZ CORTINA desarrolla su quehacer profesional actualmente en el Hospital del Sector Naval La Pesca…Felicidades Doctora!…Cabe hacer mención que la joven profesional de la salud es hija de mis estimados amigos HÉCTOR HERNÁNDEZ y LUPITA CORTINA quienes están así de orgullosos tanto de ella como de su otro hijo CRISTIAN quien es Licenciado en Derecho y labora en una fronteriza ciudad de Tamaulipas…El pasado viernes se realizó la entrega de certificados a los alumnos que concluyeron sus estudios en el CEMSADET del Poblado La Pesca…La ceremonia se desarrolló de manera virtual con motivo del COVID-19…Fueron en total….los alumnos que terminaron su educación media superior en la institución educativa de nivel medio superior en referencia y quienes ahora se aprestan a continuar su desarrollo académico en el nivel superior…Me imagino que la mayor parte de ellos van a ingresar a la Universidad Tecnológica del Mar de la Pesca…Por la cercanía con esa comunidad…Pero también por el comprobado alto nivel educativo que ahí se imparte…Las ceremonias de fin de cursos en las escuelas de educación básica se desarrollarán bajo el formato de vía digital…Esto de acuerdo a las indicaciones de la SET por motivo del COVID-19…Así lo dio a conocer la titular del CREDE local, MARIA DOLORES CASTRO NARVÁEZ…El presidente del PRI en Soto la Marina XAVIER SALVADOR MOLINA se ha incorporado a la mesa del café de CHON CÓRDOVA…Pues ha sido de lo más común que nos visite estos últimos días…La mesa de café de CHON CÓRDOVA se distingue por su pluralidad política…Digo esto porque no han faltado quienes han tratado de endilgarle algún color o filiación política…Ahí convivimos, platicamos y discernimos sobre política y sobre otros muchos temas más…Lo mismo nos visitan don ALEJANDRO ZÚÑIGA como LEONEL ARELLANO, RENÉ RAMÍREZ y otros más…La mesa del café de CHON CÓRDOVA es pluripartidista e incluso hay quienes son apartidistas…Por cierto ahí este terreno es fértil para que en su momento quienes aspiren a la presidencia municipal, expongan su plataforma política y de gobierno…Claro que van a sobrar los que digan que en la mesa del café que tantos votos puedan ser…Y a lo mejor tengan razón en esta apreciación…Pero un voto, es un voto…Está como una anécdota que cuentan del finado VALENTE ALFARO al que cierto candidato le dijo “y a ti para que te quiero, pa´ los dos votos que representas”…A lo que VALENTE le contestó “deja tu los dos votos que tengo, el veneno que tiro”…En otro orden de cosas, siguen las contradicciones entre los LÓPEZ…No terminan por ponerse de acuerdo…Me comentó el coordinador de la misión cultural número 11 ANDRES MEDELLIN MANZANO que está esperando a que de manera oficial se le instruya por parte de la SET sobre el formato de entrega de las constancias de fin de cursos a los alumnos de ese sistema extraescolar a su cargo que atiende a alumnos y alumnas de Noche Buena y 10 de Abril…El subsecretario LÓPEZ GATTEL dice ooootra vez que esta semana será el pico de contagios COVID en nuestro país…Pero casi al mismo tiempo el otro LÓPEZ o sea el presidente le pide a la gente que salga de su confinamiento porque vamos “domando” la pandemia…No sé si este circo de declaraciones les salen “naturales” o las “ensayan”…El médico ABEL GÁMEZ CANTÚ es sin la menor de las dudas uno de los presidentes municipales más cercanos, sino es que el más cercano de todos a los afectos del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA…Este añadido le da un plus importante al médico ABEL…Nadie podrá decir que esta cercanía no le ha generado apoyos a nuestro municipio…El gobernador ha dejado plasmada su huella por medio de importantes obras en Soto la Marina como el moderno Centro de Salud local y el Centro de Bienestar y Paz, así como ambulancias de paquete al Centro de Salud de la zona urbana como al de La Pesca…De igual manera una colosal e impresionante techumbre en la telesecundaria de Las Tunas entre otras acciones más y una serie de obras que vienen en camino al estar ya autorizadas…Que nunca un alcalde ha resuelto al cien por ciento las necesidades de la sociedad es igual de cierto…Nadie tiene la varita mágica para solucionar todos los problemas de infraestructura y personales del municipio y de sus familias…Quienes han sido alcaldes o funcionarios de primer nivel, lo saben…Pero también es cierto que no hace mucho el médico ABEL acaba de entregar cerca de 5 mil despensas a familias vulnerables, mismas que adquirió con recursos al cien por ciento del Ayuntamiento…Pero de este tipo de acciones los críticos de la actual administración nada dicen…El problema de los baches en nuestra zona urbana, para nada es nuevo…El médico ABEL ha emprendido programas emergentes de bacheo que han sido públicos…Lamentablemente las lluvias que traen beneficios en ciertos sectores, en algunos como las calles, las dañan…Ahora que tampoco es como para decir que el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ recibió el municipio en la mejor de las condiciones…Tampoco es como para que sus críticos ahora digan que el pueblo se le deterioró…Deteriorado lo recibió…Pero en serio…Y lo ha mejorado a la medida del presupuesto, pues de todos son sabidos los arranques de acciones de bacheo que ha encabezado en esta cabecera municipal…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…