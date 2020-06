﻿Falleció Elías Cruz el popular vendedor de tacos de Soto la Marina

Falleció la semana pasada Elías Cruz quien fuera un muy popular personaje del entorno de Soto la Marina, ya que durante gran parte de su vida se dedicó a la venta de tacos de harina y tortas por las calles de nuestro pueblo, siempre a bordo de su triciclo.

Elías recorría la gran parte de nuestra zona urbana casi toda la semana desde muy temprana la mañana y hasta después del medio día culminaba su quehacer, siendo las tiendas, talleres y refaccionarias sus puntos de venta con mayor demanda, aunque era frecuente que sus clientes lo detuvieran en las aceras y banquetas para comprarle sus riquísimos productos.

Era común que cuando sus clientes y amigos no traían de momento para pagarle, de inmediato como quiera Elías no los dejaba sin comer, “hay después me pagas, cuando puedas y quieras”, les decía con una sonrisa, ya que decía que no se iba a quedar pobre si les fiaba.

Descanse en paz el popular Elías Cruz