Reabrieron establecimientos no esenciales en Soto la Marina: Deben contar con una constancia de Coepris



Tras el anuncio que hizo el Gobierno del Estado de Tamaulipas sobre la reapertura gradual y por fases a partir desde este pasado uno de junio de establecimientos no esenciales ante la contingencia del Covid-19, aquí en Soto la Marina reabrieron algunas negociaciones, así como puestos semifijos de alimentos, quienes deben contar con un constancia de la Secretaria de Salud emitida por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), con aval de la Comisión Técnica Estatal de Seguridad en Salud.

Con dicho compromiso, el propietario del establecimiento se compromete a cumplir con ciertas medidas de salud para poder brindar el servicio y de esta manera proteger no solo la salud de quienes atienden el negocio, sino de los mismos clientes.

De acuerdo con la información que ha dado a conocer la Secretaría de Salud a través de la Coepris, los establecimientos no esenciales que fueron autorizados para reabrir y no cuenten con el documento que debieron haber obtenido en línea, serán cerrados y se harán acreedores a una sanción, por lo que la recomendación es que si no han hecho el trámite en la página coronavirus.tamaulipas.gob.mx, lo hagan cuanto antes y eviten la clausura.