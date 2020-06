EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Ya andamos en los 12 mil muertos por COVID-19 en nuestro país…Y el Presidente AMLO se “atreve” a vociferar a los cuatro vientos que la Pandemia en México está “domada”…Grave el desencuentro del primer mandatario con la realidad de los números que día tras día le rebota en la cara…Que la pasa el Presidente?…Porque esa obsesión de negar lo visible y lo real?…Qué gana AMLO con tratar de engañar a su pueblo?…En el presupuesto de egresos de este 2020 por cada peso que AMLO destinó al sector salud, aplicó 14 para el tren Maya…En un solo trimestre PEMEX perdió la cantidad de dinero destinada para cuatro años al sector salud…Y ahí sigue AMLO obstinado en aventarle recursos a un ente en agonía como es PEMEX siendo que las gasolinas aparte de que no tienen valor en el mercado internacional van de salida ante la llegada de nuevas y anti contaminantes energías…Le dijo bien el ex candidato presidencial del PAN RICARDO ANAYA en un debate, “el problema no es tu edad ANDRÉS MANUEL tu problema son tus anticuadas ideas”…Y medio México se desmayó de risa por la rápida y poca inteligente respuesta de ANDRES MANUEL quien solo atinó a decir “RIQUIN CANAYÍN”…El tiempo le está dando la razón al joven ex aspirante presidencial del PAN…El problema de AMLO no es su edad…Su problema es lo anticuado de sus ideas!…En Tamaulipas entramos a la “Nueva Realidad” por parte del gobierno del estado y con ello la reapertura de miles de negocios que estaban cerrados…Era necesaria esta reactivación porque la economía de las familias que se dedican a diferentes ramos de negocios estaba ya en la etapa de colapso…Se está trabajando no al cien por ciento…Pero ya se abrieron los negocios a un 25 por ciento de atención hacia el interior de los mismos…Ya es un avance…Los puestos callejeros de comidas están trabajando bajo el formato de para llevar…Ya genera un ingreso para estos comerciantes y sus familias…Pues la mayor parte de ellos llevaban ya casi dos meses en ceros…Las estéticas respetando las medidas preventivas sanitarias también ya hacen lo propio…El Restaurante Tampico así como La Costa y El Campestre entre otros, así como Los Primos están sirviendo bajo los protocolos establecidos contra el COVID…En fin desde la semana pasada en Soto la Marina aumentó y en buen porcentaje la actividad comercial de los comercios organizados y los semi fijos…Esta es una buena noticia…El peligro por el COVID para nada ha desaparecido…Hay que tomar las medidas preventivas necesarias…A no dudarlo…El maldito virus nos sigue rondando…Hay que cuidarnos…De acuerdo a nuestras posibilidades…Y a nuestra capacidad…El alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ puso en marcha la semana pasada la entrega de los Apoyos Alimentarios a alumnos de escuelas de nivel básico del municipio en compañía de su esposa la maestra MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ…De igual manera el alcalde mandó limpiar y rehabilitar el campo de futbol de la Secundaria Técnica 12, al que se le incluyen trabajos para una pista de caminar o hacer ejercicio…Me comentó lo anterior el Director de Obras Públicas SILVERIO FRAGOSO JIMÉNEZ…Por cierto SILVERIO es a no dudarlo uno de los amigos más cercanos a los afectos del presidente municipal…Y en su faceta de colaborador, de los que goza de su extrema confianza…Todos los alcaldes en su momento han tenido colaboradores en los que descansan su confianza plena…Y cierto es que la mayor parte de estos cercanos han perdido piso al disfrutar de las mieles del poder…Se han sentido intocables…Perfectos…Como que la virgen les habla…Caso contrario al de SILVERIO FRAGOSO que para nada ha perdido su sencillez…Sigue siendo el mismo en su actuar y en su hacer…Bien por él…Por otro lado el pasado fin de semana se estuvieron entregando las Becas “Benito Juárez” del gobierno federal a los alumnos del CBTa 271 de esta localidad…Citaron a los becarios de este programa del gobierno federal en las instalaciones de la propia institución educativa…Los eventos que se realizaron los pasados sábado y domingo fueron encabezados por el responsable de este programa en el municipio JAIME GUADALUPE CASTILLO YPIÑA…Pues llegó la cerveza a Soto la Marina…Desde la semana pasada algunos refrigeradores de negocios de alcoholes y mini súper lucen llenos de este líquido que para no pocos es considerado como el elixir de los Dioses…La gente en fechas pasadas llegó a comprar hasta en 800 pesos el 24 de cerveza…Y las caguamas hasta en 100 pesos…Hubo comerciantes que se hicieron de su muy buena lana a lo largo de casi un mes…Ahora ya los consumidores pueden de nuevo conseguir su amado elixir a precios normales…Me comentó VICTOR LONA MUÑIZ que es muy difícil que el mercado rodante se vuelva a instalar en un corto plazo…Resalta el líder de los comerciantes en pequeño que el rodante está en el último lugar de entre el comercio que pudiera ser reabierto…Sería hasta que ya esté prácticamente el cien por ciento de los negocios funcionando…Y para esto pues de plano no hay fecha tras platicar del tema con el representante de la COEPRIS de Padilla, según, me comentó…El 55 por ciento del personal del IMSS a nivel nacional desaprueban el manejo que los LÓPEZ le están dando a la lucha contra el COVID19…Y más del sesenta por ciento de ellos se quejan de que no se les ha surtido el material médico y equipos de protección necesarios para desarrollar su trabajo de manera óptima…Pero los LÓPEZ en contra parte aseguran que todo está muy bien y que la pandemia “está domada”…Claro que ninguno de los LÓPEZ ha realizado una sola visita a los hospitales para ver la realidad de lo que ahí se tiene y de lo que se carece…En sentido contrario y para bien el ´Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ha construido tres hospitales COVID en nuestro estado…Y ha dotado al personal médico y de enfermería de equipos de primer nivel…El mes que entra o sea, en julio, inicia la temporada de trillas en la zona de riego de nuestro municipio…No todo es miel sobre hojuelas para los productores de maíz y de sorgo…Los muy bajos precios por tonelada y los altísimos costos de inversión generan en que hoy en día no sean los mejores tiempos para los productores agrícolas del sector social…Hay ejidatarios que le meten por medio de créditos hasta los 20 mil pesos por hectárea sembrada de maíz…O sea que necesitan en promedio levantar de 4 a 5 toneladas por hectárea…Para recuperar la inversión…Y ni así al cien por ciento, porque el productor para cuando cosecha a estos 200 mil pesos ya se le agregaron los intereses que les aplican los de las semilleras que son los que en su mayor parte los financian con el compromiso de que les venda a ellos sus cosechas…Y es que en promedio una parcela de 10 hectáreas se mete unos 200 mil pesos de inversión…Y si no le meten lo suficiente al cultivo es peor…Pues así de miserable va a ser la cosecha…El pasado viernes cumplió años mi estimada amiga KARINA GONZÁLEZ VELÁZQUEZ…Por ello es que recibió en verdad que muchísimas felicitaciones por parte de sus familiares y las numerosas amistades que ha logrado sembrar y cosechar en su vida…Claro que de los primeros en felicitarla podemos mencionar a mi compadre GUADALUPE CEPEDA ARELLANO…Felicidades KARINA!…En temas políticos el presidente AMLO o el gobierno federal que es lo mismo le soltó a porros pagados al gobernador de Jalisco ENRIQUE ALFARO para que le reventaran la capital de aquel estado con desmanes y saqueos…El gobierno de Jalisco al momento de detener a algunos manifestantes, estos expresaron ser de otros estados como Yucatán, Michoacán y de la ciudad de México…AMLO dice que si el gobernador tiene pruebas de que el gobierno federal estuvo detrás de los desmanes que las presente…Claro que nadie de los detenidos va a declarar que el gobierno federal les pagó…Pues son agitadores “profesionales” que cobran por sus servicios…Todo esto sucedió en razón a que la policía local de un municipio de aquel estado, agredió y asesinó a un joven de manera salvaje…Los culpables ya están en prisión…Pero a AMLO le urge bajarle rayitas al gobernador de Jalisco porque se le ha convertido en una incómoda piedra en sus zapatos…Y para nada es de dudarse que el gobierno federal empiece a mandar sus grupos de choque a estados como Tamaulipas en donde sus gobernadores no se han dejado mangonear…AMLO anduvo 18 años “reventando” estados, pozos petroleros y hasta la Avenida Reforma en la capital del país…Le entiende a esto de “engendrar” grupos violentos…Me reafirman por parte de muy buenas fuentes, que el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA tiene y además mantiene una excelente relación política y personal con el dirigente del PRI estatal EDGAR MELHEM SALINAS…Claro que esto no quiere decir que el de La Pesca ya tenga segura la candidatura municipal para el 2021…Pues ni siquiera ha dicho que le interese hacerse del boleto local…Lo que sí es cierto es que LEONEL amanece, camina y duerme siempre con el gusanito de la política a un lado…Que a lo largo de su andar en la grilla municipal ha hecho amarres es cierto…Y que tiene sus naturales detractores es igual de cierto…Pues también es verdad que en la política, como en la vida misma, nadie es monedita de oro para caerles bien a todos…Ahora que también se tiene que aceptar por parte de propios y extraños que LEONEL ARELLANO es uno de los cuadros más reconocidos del priismo marinense…Y el PRI por ahora no tiene elementos de sobra como para una aventura electoral el próximo año…Saludos para mi estimado amigo MARTIN GALVÁN nativo del Ejido La Chona…El reside en Ciudad Victoria por motivo de su desempeño profesional como docente en un plantel del sistema extra escolar denominado SEDEX…MARTIN GALVÁN es un apasionado de la política…Se le recuerda como un amigo y colaborador muy cercano de LUPE BERNAL cuando fue alcalde de Soto la Marina…MARTIN GALVÁN al igual que mi compadre GUSTAVO BARQUEIRO y JUAN ANTONIO GUERRA (Qepd) formaban parte del equipo compacto del entonces presidente municipal…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…