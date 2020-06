POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Trampas de Morena, preparan zancadilla al PRI

< Le salió la casta a “Alito”, a ver cuánto le dura

< Reuniones Interestatales COVID-19 logran notoriedad

< Recomendaciones de la UAT durante confinamiento

1.- El partido Morena parece dispuesto a recuperar nuevamente el control de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hoy en manos del PAN y para el efecto, ha venido trabajando en fortalecer a su aliado condicional el Partido del Trabajo, al que le acaba de “pasar” dos diputados de sus filas para engrosar la bancada del PT y de esta manera rebasar en números a los oponentes, para ser más directos al PRI, quizá por eso “Alito” Alejandro Moreno Cárdenas ha despertado de su largo letargo con un mensaje fuerte referente a las deficiencias y errores del Gobierno de la 4ª T.

La estrategia del partido Morena la ha venido tejiendo desde hace tiempo, usted recordará el cambio de partido de la diputada tamaulipeca del PES (aliado de Morena), Olga Juliana Elizondo y lo que más llamó en ese momento la atención fue la renuncia a Morena (de “a mentiritas”) del diputado reynosense Armando Javier Zertuche Zuani, ambos pasaron a engrosar las filas del PT.

Eso ocurrió en Septiembre de 2019, lo de Zertuche sorprendió más porque era mencionado como prospecto a la Presidencia de Morena en Tamaulipas, pero órdenes son órdenes. Total no perdió nada porque es la hora que el partido guinda sigue sin rumbo en lo que se refiere a la renovación de sus cuadros directivos debido a la pandemia y antes a las fracturas entre los competidores(as) por la Presidencia Nacional.

El tema de fortalecimiento al PT se reactivó en los últimos días con el anuncio de dos diputados federales de Morena que cambian de bancada para irse al Partido del Trabajo, ellos son Pedro Daniel Abasolo Sánchez y Manuel Huerta Martínez, antes hubo otros dos, de esta forma crece la bancada del Partido del Trabajo y se alejan las posibilidades del PRI, de tener a uno de los suyos presidiendo la mesa directiva de la Cámara Baja, dado que es rotativa y como tercera fuerza le corresponde, o correspondía.

Por eso el “montaje” de burdas renuncias, para sumarse a otro partido aliado a la corriente guinda. En esta semana veremos las actualizaciones de la página oficial de la Cámara de Diputados y sabremos si el PT subió a tercera fuerza, rezagando al PRI a un cuarto lugar.

Creemos que a eso se debe el endurecido mensaje del Presidente del CEN del PRI Alito Moreno, que durante meses ha estado “suavecito” frente a los actos del Gobierno Federal, con todo y lo que representa para una docena de gobernadores priistas sometidos a recortes presupuestales y sin ayuda frente a la pandemia.

El dirigente nacional del Tricolor puso de relieve que la situación que enfrenta actualmente el país no se debe a la corrupción, ni a los conservadores, ni se trata de ningún complot, sino a la ineptitud presente en malas decisiones, han fallado en sus prospectivas, referente, a cuando sería el pico de los contagios, en el número de muertos, en la tasa de letalidad y en las previsiones ante la pérdida de empleos.

No utilizó la palabra ineptitud, pero enumeró los desaciertos que la dibujan claramente.

NO BUSQUEN CULPABLES DE LAS 10 MIL MUERTES.- Textualmente señaló que, “con más de un millón de empleos perdidos y más de 10 mil muertos por la pandemia, no puede culpar el Gobierno Federal a nadie más que a ellos mismos. No hay pretexto que valga. No fue la corrupción, ni los conservadores, ni ningún complot. Son ellos y sus malas decisiones”.

Camacho Cárdenas no pasó por alto que las disposiciones asumidas por el Gobierno Federal, han afectado la confianza de los empresarios para invertir en el país, y han polarizado a los mexicanos; “nunca tuvimos un país tan polarizado y tan amenazado. Un país con tantos riesgos y con tan poca idea de Gobierno”.

Finalmente se pronunció a favor de un gran Pacto Nacional con la participación de otras fuerzas políticas, la academia, sociedad civil, los mejores hombres y mujeres del país para trazar una estrategia, para que juntos encuentro como salir adelante.

Veremos que tanto persiste este estilo enérgico y con mensaje endurecido del Presidente del CEN Tricolor, que más que adversario de Morena su silencio en diferentes momentos cruciales, dibuja un sumiso aliado, advertiremos en su momento, si los estados gobernados por el PRI actualmente, entregan totalmente el poder en el 2021, tanto en lo federal como en gubernaturas de las que se disputarán 15.

2.- El grupo de gobernadores integrados en lo que han denominado Reuniones Interestatales COVID-19 han logrado notoriedad en el interés de la opinión pública en el plano nacional, sus acciones tienen seguimiento en la conciencia ciudadana, que en estos momentos de gran confusión esperan y buscan respuestas de la realidad que confrontamos.

Y es que en el escenario nacional las dos voces que se supone tiene mayor autoridad pareciera que navegan en sentido contrario, por una parte el Subsecretario López Gatell que llama a la cordura y prevención, y por otra el Presidente López Obrador en su deseo incontenible de hacer campaña en un recorrido por carretera, con las condiciones más utópicas en virtud de que la numeraria de decesos y casos positivos no parece tener descanso.

En esas reuniones se toman acuerdos en torno al COVID-19, en busca de la protección de veintiocho millones de mexicanos que habitan los estados de Colima, por cierto anfitrión de la última reunión; así como de Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Durango, Jalisco y desde luego Tamaulipas, representado por Francisco García Cabeza de Vaca., desde luego cada uno con su propia realidad y necesidades.

Tamaulipas por ejemplo ya con su propia estrategia inicia la “Nueva Normalidad” bajo su particular esquema que permitirá una reapertura gradual del comercio, y rechaza el semáforo nacional, al que sustituyen por un semáforo estatal con sus realidades. Y así lo hará este bloque de estados, tomando en cuenta sus indicadores, sus capacidades de respuesta y en coordinación por si requirieran apoyo unos de otros.

RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO DE ECOLOGIA DE LA UAT.- El Director del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dr. Arturo Mora Olivo, formuló recomendaciones durante el confinamiento de la pandemia, que además de proteger la naturaleza nos proporciona un esparcimiento saludable al estar en contacto con el medioambiente.

Convivir con la naturaleza nos permite conocer el entorno, darnos cuenta de la biodiversidad que tenemos, y contribuir con pequeñas cosas como bebederos, asimismo sembrar flores para el alimento de especies migratorias como la mariposa monarca.

De lo anterior podemos agregar, que poner en práctica la jardinería o simplemente la contemplación de la naturaleza es además un procedimiento de relajación, que dará beneficios ante el stress del encierro que aun con las medidas de la nueva normalidad nos mantendrá por mucho tiempo más en nuestros hogares.

3.- En el regreso a la “nueva normalidad” las dependencias del Gobierno Federal tendrán que hacerlo dentro del nuevo marco financiero tras un recorte de 75 por ciento, con lo cual ya se dieron cuenta que no están en condiciones de cubrir muchos de los gastos de operación de las oficinas, principalmente el consumo de energía y agua, además de papelería porque todavía se sigue manejando a pesar de contar con herramientas tecnológicas, pero los oficios o documentos de respaldo que requieren firma, no han optado por el procedimiento digital en toda la cadena de procesos.

De tal manera que alargar el Office Home les beneficia a estas dependencias, que tampoco ocuparán productos de limpieza, esto implica la desocupación de personal en esas áreas, o bien cancelación de contratos a empresas que proporcionan esta clase de trabajos de limpieza y mantenimiento.

Pronto se harán visibles estos problemas que impactarán en planteles educativos federales de diferentes niveles de enseñanza.

Los recortes del 75 por ciento, que no permiten la operación de muchas dependencias se mantendrán hasta diciembre de este año