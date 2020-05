EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues dice el presidente LOPEZ, que a su eminencia gris de salud HÉCTOR LÓPEZ GATTEL lo invitaron los de la OMS para que los asesore en cuestiones de manejo de la Pandemia del COVID 19…La verdad es que lo invitaron como también lo hicieron con los responsables de la lucha contra el coronavirus de otros tantos países…La verdad es que la actuación del gobierno federal para nada ha sido la mejor…Y mucho menos ha sido un ejemplo para las demás naciones…Errática la estrategia por demás…Hasta apenas el pasado fin de semana ya rondábamos la cantidad de 9 mil 500 muertos…Nada que nos llene de orgullo…Y menos para el gobierno federal…LÓPEZ GATTEL fue despedido por FELIPE CALDERON cuando no le entregó buenos resultados contra la Influenza…Ahora GATTEL recibe los reflectores nacionales porque es el responsable de dar cuenta a la nación sobre el número de fallecidos…Pero su estrategia centinela contra el COVID le rebota día tras día en su cara…En asuntos locales para comentarles que en unos días más se estarán entregando los apoyos económicos que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA tiene dispuestos para los comerciantes de Tamaulipas…Y de manera particular para los de Soto la Marina, de acuerdo a lo que me comentó el Delegado de SEBIEN estatal en el municipio RAYMUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO…Estos apoyos del gobernador son por 3 mil pesos y lo mejor, es que son a Fondo Perdido…De los que no se pagan, pues…El ejecutivo estatal de esta manera levanta la mano por sus representados en tan difíciles y complicados momentos económicos por el COVID 19…Por Cierto ya que andamos con el tema del COVID al parecer en Soto la Marina a algunos comercios se les cuecen las habas por brincarse las reglas que les ha marcado la COEPRIS…En ratos se atreven a levantar las cortinas de sus negocios…Y después las vuelven a bajar…La “cosquillita” de abrir parcialmente sus comercios la traen a flor de piel…Con los riesgos que esto significaría para ellos y los demás…Justo es decir que la COEPRIS tiene la facultad para clausurar los comercios que se brinquen la normativa establecida…Igual se entiende la necesidad económica de los comerciantes…Pero cuando algo está marcado por la ley, lo correcto es acatarlo…JUAN JOSE RODRIGUEZ ABUNDIS cumplió años el pasado jueves…Claro que recibió múltiples felicitaciones por parte de su familia y sus muchas amistades…JOSE JUAN y su hermano MARCO ANTONIO formaron parte de los históricos grupos musicales Millón, Shaloom, Markado e Impetu…Felicidades CHEPO!…Hablando de cumple años también cumplió mi tocayo FERNANDO ORTEGA BALBOA el pasado viernes…El tocayo labora en el Hospital Rural de aquí de Soto la Marina…Y se distingue de igual manera por ser un apasionado y permanente promotor del futbol en Soto la Marina…Sobre todo de las categorías infantiles…Felicidades tocayo!…Coincido en lo personal con mi amigo el químico ROSENDO CANCHOLA GONZÁLEZ en cuanto a la responsabilidad y disciplina con la que como seres humanos debemos enfrentar la pandemia del COVID 19…No es un juego…Es real…No es posible que mucha gente a estas alturas sigan tomando como un juego o como un circo la letalidad de este criminal virus…Dicen algunos “no conozco hasta ahora un familiar o un amigo que se haya muerto del coronavirus”….Pues qué bueno que no nos toque velar a algún familiar o un amigo por esta razón!…Saludos a mi estimado amigo JORGE CARDENAS “Mil Amores”…Empleado de eventos especiales del municipio así como reconocido organizador de quinielas de futbol…Y sobre todo, un intenso aficionado del Toluca!…Me comentó el Presidente del Módulo VI de Riego MARIO MORALES AGUIÑAGA que en días pasados se cerraron las compuertas de la Presa Vicente Guerrero…De ahí que ha culminado el ciclo de riego para los productores agrícolas de los seis módulos que está integrado el Distrito de Riego 086…Se cumplió con todos los riegos programados para este periodo de riego, indicó MARIO en charla que sostuvimos la semana pasada…Histórica la baja de demanda del servicio de taxis en este municipio con motivo del COVID 19…Fea es la racha por la que están pasando los concesionarios y choferes de este medio de transporte cuyo gremio encabeza RICARDO CASTILLO CASTILLO…Déjenme decirles que MARIJOSE MARTINEZ es la responsable del Centro Integrador del gobierno federal en Soto la Marina…La semana pasada tuve la oportunidad de platicar con ella y me dio a conocer la serie de programas que se están manejando desde la representación a su cargo…Por cierto, las oficinas que tenían en un área de la SAGARPA ahora SADER las cambiaron para que funcionen el menos por dos meses a la zona centro de esta localidad…De manera concreta en la Calle Acuña entre Mina y Felipe de la Garza…Entre algunos de los Servidores de la Nación que vienen a mi mente están PANCHITO MEDINA e ISRAEL ARELLANO, así como JUAN ESTRADA y DANIELA JILOTE…Pues hablando de elementos de la cuarta transformación JAIME ARIEL TORRES CASTILLO causó baja como Coordinador de lo que antes era la DGETA en Tamaulipas…Me imagino que el nombre de su sucesor se dará a partir del próximo semestre o ciclo escolar…Al parecer tras su salida no quedó la relación de JAIME ARIEL TORRES CASTILLO en los mejores términos con el oficial mayor de la SEP Federal HÉCTOR MANUEL GARZA “EL Guasón”…Le comentó JAIME ARIEL al reconocido columnista de Ciudad Victoria, FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO algunas cosas que de seguro no le cayeron de la mejor manera a “El Guasón”…Pues de seguro le autorizó para que las escribiera la semana pasada en los diferentes medios de comunicación para los que colabora diariamente…Tras la salida de JAIME ARIEL TORRES CASTILLO vamos a esperar cual será el futuro en la Coordinación estatal de mi estimado amigo ALDO CHARLES ROJAS, ex director del CBTa local…Cuestión de recordar que tras dejar la Dirección de este plantel educativo se incorporó como muy cercano colaborador de JAIME ARIEL…Por cierto actualmente, en el CBTa local se encuentra al frente de la Dirección el joven Ing. LEONEL CÓRDOVA MONTES…El catedrático más longevo del CBTa es mi buen amigo y compañero de mesa del café de El Charrito NÉSTOR MORALES RIESTRA quien está a cargo del Departamento de Investigación…Cosas de la vida el Lic. JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCÍA quien se desempeña y de manera excelente como Director del COBAT 16 cursó su educación media superior en las aulas del CBTa…En su faceta de estudiante representó de la mejor manera al CBTa en no pocos certámenes de diferentes niveles…Pero ahora en su calidad de Director del COBAT representa los intereses de este prestigiado plantel educativo, con un profesionalismo e institucionalidad a toda prueba…Durante esta terrible contingencia sanitaria del COVID 19 el presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ no ha dejado de asistir a la alcaldía o bien andar entregando algunos apoyos por parte de la administración a su cargo o por parte del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA…Claro que lo hace con las medidas de prevención sanitarias que establece el sector salud de Tamaulipas…A no dudarlo el alcalde de Soto la Marina es uno de los más cercanos sino el que más cercano de todos los presidentes municipales al gobernador de Tamaulipas…La relación personal y laboral tiene historia de un buen número de años…El médico ABEL tiene y mantiene a raja tabla la confianza y sobre todo la amistad sincera y plena, del que manda en Tamaulipas…Hablando del gobernador del estado la semana pasada iniciaron los trabajos de limpieza donde se construirá la Estación Tam que se ocupa de auxiliar a automovilistas en los tramos carreteros de Tamaulipas y en este caso a los que pasan por Soto la Marina…Me comentó el Director de Obras públicas SILVERIO FRAGOSO que el edificio en referencia se construirá por el lado sur de la gasolinera que está por la carretera vieja a Ciudad Victoria…El pasado 25 de mayo se celebró El Día del Contador en nuestro país…Vaya desde este espacio nuestras más cálidas felicitaciones para todos los profesionales de los números de este municipio…Saludos y felicitaciones para las contadoras ARACELI UREÑO CASAS y LILIA ROMELIA SOTO ARELLANO, así como a DELIA TAVARES FLORES, sin dejar de lado a HÉCTOR HERNÁNDEZ, JORGE TREVIÑO, GUADALUPE CONDE y EDGAR LARA entre otros…Todos ellos con sus despachos en Soto la Marina como en Ciudad Victoria otros y unos más que se desempeñan en empresas particulares…Cual es el colmo de un contador?, “Que el novio de su hija no le cuadre”!…Pues la gasolina ahí otra vez para arriba…No estamos a más de 19 pesos como llegó a estar…Pero pian pianito ya estaba hasta el pasado fin de semana a 17 pesos con 10 centavos…El encanto empieza a desaparecer…Poco a poquito…Por otra parte, se amplió la emergencia sanitaria hasta el 15 de julio por parte del Gobierno de Tamaulipas…Se amplía del 1 de junio al 15 de julio la estrategia de prevención “Quédate en Casa”, debido a que el porcentaje de contagios nada más no cede en Tamaulipas…La desesperación de la gente por reiniciar al cien por ciento sus actividades normales es entendible al cien por ciento…Pero así mismo es imperante cuidarnos y es que más valen nuestras vidas…El sábado y domingo próximos se realizará la entrega de las Becas Benito Juárez a los alumnos del CBTa local…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…