EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Bueno y el Dr. GATTEL Subsecretario de Salud del gobierno federal?…Ese sigue mintiendo con su mentada “curva aplanada” del COVID-19 en nuestro país…Ya el pobre no sabe ni que decir!…No se le niegan sus prendas académicas en salud…El problema es que tiene que salir a declarar lo que le ordena el presidente AMLO…A nivel local nos reportan que se terminaron de entregar las despensas de SEBIEN y las del sistema DIF…Por ahí pudimos ver al Director del DIF Soto la Marina, RAMON RODRÍGUEZ CEPEDA encabezando el reparto de las despensas en representación de la presidenta MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ…Y por otro lado a RAYMUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO haciendo lo propio en representación del Secretario de SEBIEN estatal ROMULO GARZA FLORES…Claro que todo esto por instrucciones del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y su esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA…La mano del gobernador se ha sentido en Tamaulipas…Y de manera particular en Soto la Marina…Aunque los inconformes por naturaleza se empeñen en decir lo contrario…AMLO el presidente que canceló el Aeropuerto de Texcoco que porque había corrupción, acaba de aceptar que realmente no había corrupción…En asuntos locales para decirles que la semana pasada el Coordinador de la COEPPRIS por parte de la Jurisdicción Sanitaria de Padilla, CARLOS CESÁR IBARRA HERNÁNDEZ acompañado por el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ se reunió con importante número de comerciantes de esta localidad en la sala de juntas de la presidencia municipal…El funcionario de COEPRIS felicitó y reconoció a los comerciantes locales porque han estado cumpliendo con la normativa establecida por el sector salud y así mismo reiteró su reconocimiento al presidente municipal por la preocupación que desde el inicio de la pandemia del COVID ha tenido por la salud de sus representados…Estuvo en esta reunión el Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO GARCÍA, así como VICTOR LONA de los comerciantes en pequeño entre otros y además don RENÉ GONZÁLEZ del Restaurante Tampico y doña ELENA ARELLANO de Mariscos La Costa entre otros…Aunque por la premura del tiempo no se alcanzó a invitar a algunos importantes comerciantes de nuestro pueblo…Saludé en días pasados al ex Delegado de SEBIEN estatal LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA…Se le nota tranquilo…No echa pestes de la administración estatal posterior a su baja como funcionario….Anda en lo suyo…La construcción…Se le nota maduro a pesar de los errores que pueda tener…Como todo ser humano…Contrario a otros cuadros que cuando son dados de baja lo primero que hacen es despotricar contra el gobierno…Por cierto antes que LUIS ACOSTA en ese mismo cargo que hoy tiene RAYMUNDO DRAGUSTINOVIS se desempeñó JULIO CESAR LORENZO CRUZ…De JULIO sí podemos mencionar que por lo que escribe en sus redes no guarda el mejor recuerdo de su paso por la estructura estatal…Le da likes a casi todas las publicaciones o las granjas de Boots del mundo chairo…Como que a JULIO LORENZO no le desagrada ni le desentona el escenario Morenista…Por lo que deja ver en sus redes…En otro orden de cosas, tiene días que no se deja ver por esta localidad el dirigente de la CNC local MARIO CRUZ OCHOA…Claro que no es el único caso y es que la mayor parte de los dirigentes de los sectores y las organizaciones así como funcionarios de las diferentes dependencias se encuentran en confinamiento social por el COVID-19…Un saludo para MARIO hasta el Ejido Guayabas, de donde es originario… Allá como dice el ex alcalde LEONEL ARELLANO “en la zona golfo norte del municipio”…Por cierto cuando LEONEL fue alcalde de Soto la Marina el liderazgo municipal cenecista lo ocupó el profesor JOAQUIN GONZÁLEZ GARCÍA…El pasado 20 de mayo cumplió un año más de feliz existencia el buen amigo RUPERTO VÁZQUEZ…RUPERTO es un personaje muy conocido y reconocido dentro del entorno urbano de Soto la Marina…Hace un tiempo sufrió un accidente cuando lo atropellaron en esta localidad y desde entonces se la ha llevado tranquilo y en reposo en su domicilio particular bajo el cuidado de su familia…Felicidades RUPERTO!…En estos tiempos la cultura de la gente ha cambiado y para mal…Viene esto a colación porque este año como nunca antes, los productores de maíz de “Lázaro Cárdenas” sufrieron el robo de elotes en sus parcelas…Antes, la gente pedía de manera atenta unos elotes a los dueños de las parcelas y por lo general este accedía a compartir su producto…Pero hoy en día muchas personas no piden una docena de elotes…Se roban por centenas… Y se los roban no para comer…Se los roban para vender!…Malo este asunto…Tan así que muchos dueños de parcelas tuvieron que contratar trabajadores para única y exclusivamente cuidar sus terrenos de los ladrones de elotes…Y no fue caso exclusivo de “Lázaro Cárdenas”…El robo de este producto se dio en casi toda la zona de riego…Un saludo fraterno para mi estimado amigo el ex presidente municipal GUADALUPE BERNAL BARRETO y para toda su apreciable y apreciada familia…LUPE BERNAL ha tenido y sigue teniendo excelentes detalles hacia mi persona y mi familia…Saludos Lic.!…Expresó el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA que es preferible que la gente se enoje por no poder salir a que estén llorando por la muerte de un familiar o de un amigo, por el COVID-19…Y saben qué?…El gober tiene toda la razón!…Por cierto el gobierno de Tamaulipas ha invertido más de 650 millones de pesos en insumos para atender y prevenir el COVID así como en la construcción de ocho hospitales temporales COVID…Y el gobierno federal que ha mandado al estado?…Un pequeño montón de batas y equipo que resultaron ser chafas y por lo tanto de mala calidad…Tan así, que el estado las rechazó!…El Secretario del Ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO GARCIA es de los pocos funcionarios locales que no han tenido reposo en esta pandemia del COVID-19…Se le puede ver acompañando a su jefe el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ en las diferentes reuniones de trabajo que encabeza con diferentes sectores de la comunidad así como con representantes y titulares de diversas dependencias…Claro que con las medidas pertinentes de prevención como sus cubre bocas y el aplicado de gel anti bacterial en sus manos…Y bueno pues a este respecto hay gente que no cree en la existencia del COVID-19…En lo personal yo sí creo…Es más…Tengo la certeza de que el gobierno federal oculta la cantidad real de fallecidos por este virus que nació en China y se desplazó por todo el planeta…Ya sea a propósito o que se haya salido por descuido de un laboratorio…O que haya nacido en uno de los asquerosos mercados de matanza al aire libre de animales de aquel país asiático…Pero respeto a quienes no creen en el COVID…En lo personal trato de cuidarme y cuidar a los míos con las medidas de protección sanitarias, que tengo a mi alcance…Solamente que así como en lo personal respeto a los que no creen…Yo también en algunas ocasiones cuando ha sido necesario, les he pedido respeto a quienes en broma o como sea me han criticado por usar mi tapa bocas…”El respeto al derecho ajeno es la paz”…BENITO JUÁREZ…Si la gasolina que hace poco más de un mes bajó su precio por debajo de los 14 pesos los seguidores de AMLO decían que era gracias a él…Entonces ahora que ya volvió a rebasar los 17 pesos, también él la subió?…Es pregunta!…El pasado fin de semana México se “metió” al décimo lugar entre los países con más fallecimientos por el COVID a nivel mundial…Mientras el presidente y el subsecretario GATTEL afirman muy orondos “tenemos la pandemia, domada”…Ni siquiera los hermanos países de Centro América que se entiende tienen un sistema de salud menos desarrollado que el nuestro presentan números tan altos de fallecimientos por este virus…El presidente AMLO se trae un pleito de los mil diablos con los hombres de empresa de nuestro país…El presidente los presiona, los arrincona, los agrade verbalmente y si es necesario con el SAT…En fin…Pareciera que AMLO quisiera acabar con los empresarios y convertir a nuestro México en un país de puros pobres…La mentada igualdad que AMLO persigue no se va a dar jamás por medio de atacar a los empresarios…Los empresarios en el peor de los escenarios cierran sus negocios, despiden a los empleados, los liquidan y emigran a otros países…Pero los trabajadores van directo al mundo del desempleo…Y ahí sí el presidente ni con su medición de “Felicidad”, los va a poder rescatar…Como si AMLO quisiera convertir a todos los mexicanos en benefactores de sus programas clienterales…Pero si los empresarios quiebran o se van entonces de donde va a sacar dinero para sus programas…Pues el dinero bimestral que se entrega a los beneficiarios es producto de los impuestos de las empresas en su mayor parte…El gobierno por sí solo no genera dinero…No es una empresa…El gobierno solamente administra y distribuye la lana que le llega a Hacienda, vía nuestros impuestos…Se sigue comentando con tristeza el fallecimiento del primo LALO INFANTE en los diferentes círculos sociales de Soto la Marina…Lo recordamos con aprecio en esta columna mediante una gráfica en la que aparece junto a su tío el profesor MARCILIO RAMÍREZ y su ahijado el famoso “Guanche” OMAR RAMIREZ TORRES…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…