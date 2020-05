SEGUIRÁN CERRADOS ESTABLECIMIENTOS NO ESENCIALES EN SOTO LA MARINA



Los establecimientos no esenciales en Soto la Marina seguirán cerrados, hasta que haya nuevas indicaciones por parte de la autoridad correspondiente.

Lo anterior, así les fue dado a conocer a un grupo de comerciantes de negocios no esenciales de la localidad, que fueron convocados por el Ayuntamiento a cargo del Médico Abel Gámez Cantú, para que a través de la Coordinación de la Coepris de la Jurisdicción Sanitaria No. 11 de Padilla, recibieran una explicación, respecto a que sus establecimientos deben seguir cerrados, ante el riesgo que corren, no solo ellos, sino la sociedad en su conjunto por el Covid-19 manteniendo abiertos sus establecimientos.

Se les explicó a los comerciantes, que la apertura de negocios dependerá del comportamiento del virus, razón por la cual la importancia de que continúen las medidas de prevención, entre ellas que los establecimientos de negocios no esenciales se mantengan cerrados.